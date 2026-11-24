La gavardina és una d’aquelles peces que sobreviuen a qualsevol tendència perquè va néixer per durar: primer com a abric funcional i després com a icona d’elegància. El seu origen està lligat a la història del trench britànic i a la gabardina com a teixit resistent a l’aigua. La referència oficial sobre la mateixa marca que va donar nom a aquest punt de partida es pot consultar a la història corporativa de Burberry.
El 2026, però, el protagonisme s’ha desplaçat. El trench llarg continua sent un bàsic, però les passarel·les i les prescriptores han empès una silueta més curta que canvia com es combinen els looks de primavera i quines proporcions afavoreixen.
La dada clau és que aquesta primavera la tendència absoluta són els trenchs curts, una versió crop que està guanyant terreny a la gavardina llarga tradicional. La silueta s’ha vist en firmes com Burberry o Sportmax i ara aterra en format accessible amb diverses propostes de Zara que condensen el look en peces més fàcils de portar amb texans, pantaló de vestir o faldilla midi.
Per què el trench curt s’ha convertit en el nou uniforme de primavera
La gavardina llarga té una aura cinematogràfica i una capacitat d’elevar qualsevol look, però també marca una proporció molt concreta: allarga el cos i, segons l’estilisme, pot “aplanar” el conjunt si tot l’outfit cau en vertical. El trench curt trenca aquest efecte i aporta el que ara es busca en moltes combinacions de carrer: cintura visual, silueta lleugera i joc de capes.
A la primavera, a més, el trench funciona com a peça pont. No és abric de ple hivern ni jaqueta d’estiu. En la seva versió curta, s’adapta millor a temperatures variables i facilita un ús més urbà: es posa i es treu sense arrossegar volum i funciona igual de bé amb sabatilles que amb mocassins o botes.
La clau estilística: la proporció
El crop no vol dir necessàriament melic a l’aire. En trench, el tall sol quedar a l’alçada del maluc o una mica per sota, just per:
- Deixar veure el pantaló o la faldilla i equilibrar el look.
- Marcar cintura si es porta amb cinturó.
- Aconseguir una imatge més moderna sense renunciar a l’aire clàssic.
Els 3 detalls que defineixen el trench curt del 2026
Més que el llarg, el que converteix aquestes peces en tendència és la suma de tres trets de disseny que es repeteixen en els models més buscats i que canvien la lectura de la peça.
1 Coll pujat i estructura biker
El coll pujat amb traveta apareix com un gest a l’estètica biker que ja es va colar l’hivern anterior. En gavardines curtes, aquest element aporta caràcter i converteix la peça en una jaqueta amb presència, no només en un abric lleuger. A més, permet modular el look: obert per a un aire més clàssic, tancat per a un efecte més contundent i urbà.
2 Travetes, ajustos i cinturó del mateix teixit
La idea de trench funcional es manté, però concentrada. Travetes als punys, mànigues ajustables i cinturó del mateix teixit aporten aquesta sensació de peça tècnica i cuidada. En un tall curt, aquests detalls destaquen més perquè tot queda en primer pla.
3 Reversibilitat i estampat de quadres
La reversibilitat introdueix una lògica d’armari càpsula: una sola peça, dues lectures. L’estampat de quadres, a més, connecta directament amb l’imaginari tradicional del trench, però des d’un gir pràctic: exterior net per al dia a dia i revers amb personalitat quan ve de gust canviar.
Tres gavardines curtes de Zara que s’alineen amb la tendència
Zara ha traslladat aquesta silueta a propostes de tall accessible que es basen en barreja de cotó i en una construcció centrada en detalls. Els tres models seleccionats comparteixen l’enfocament, però cadascun resol la tendència amb un matís diferent.
Coll pujat amb traveta
Aquest trench curt aposta per un coll pujat amb traveta i una estructura definida. La peça incorpora màniga llarga ajustable amb travetes, butxaques al davant i un baix ajustable amb cinturó del mateix teixit. És la versió més “de jaqueta” dins del trench: compacta, estructurada i pensada per combinar amb pantalons de tiro alt o vestits rectes.
Preu orientatiu: 70 euros.
Jaqueta reversible amb quadres
Aquest disseny està confeccionat en filatura amb barreja de cotó i manté el coll pujat, amb màniga llarga acabada en obertura i butxaques laterals ocultes a la costura. El seu punt diferencial és que és reversible, permetent alternar un exterior sobri amb un revers de quadres. És una compra estratègica per a qui busca multiplicar combinacions sense sumar peces.
Preu orientatiu: 70 euros.
Clàssic però infal·lible en versió crop
És la gavardina de sempre, però tallada. Un trench curt en filatura amb barreja de cotó que conserva elements clàssics: coll solapa amb caputxa, màniga llarga acabada en travetes i botó, i baix asimètric. És el model més fàcil per a qui vol entrar a la tendència sense sortir de la zona còmoda del trench tradicional.
Com combinar un trench curt sense perdre l’efecte elegant
L’avantatge del trench curt és que s’adapta a estils molt diferents, però perquè funcioni amb intenció convé pensar en la part inferior del look: el llarg curt deixa veure més conjunt i exigeix que el pantaló o la faldilla tinguin presència.
Combinacions que funcionen aquesta primavera
- Texà recte o wide leg amb samarreta blanca i bossa estructurada.
- Pantaló de vestir amb samarreta de punt fi i mocassins.
- Faldilla midi i top llis per equilibrar volum.
- Vestit mini amb botes i trench curt per crear proporció.
- Total look neutre i trench com a peça que dona estructura.
Què convé revisar abans de comprar
El trench curt es porta com a jaqueta principal, així que l’ajust importa més que en un abric llarg. Uns centímetres canvien l’efecte: massa curt pot semblar poc trench; massa llarg s’acosta a una gavardina estàndard i perd el gir de tendència.
Checklist ràpid
- Llarg: que quedi a l’alçada del maluc o lleugerament per sota.
- Espatlla: prou estructura sense quedar rígida.
- Coll: si és pujat, comprovar comoditat i mobilitat.
- Cinturó: que permeti ajustar sense fer bony.
- Teixit: barreja amb cotó per caiguda i ús de mitja temporada.
Per què aquesta tendència no elimina la gavardina llarga
El trench curt no ve a substituir el llarg, sinó a conviure-hi. El llarg continua sent la icona, però el curt es converteix en la resposta per a looks més dinàmics i urbans, amb menys pes visual. A la primavera, aquesta lleugeresa és un avantatge: permet capes sense sensació d’abric “de més”.
La lectura del 2026 és clara: la gavardina continua sent la peça eterna, però la seva silueta preferida canvia. I el trench curt és la drecera per actualitzar l’armari sense renunciar al clàssic.