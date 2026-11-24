Quim Masferrer no ha pogut ser líder d’audiència amb El Foraster aquest dilluns i la culpa la té la política. El programa que mostrava tot el que havia passat en la seva visita a Salomó ha tingut la mala sort de coincidir amb el debat a vuit que emetia, a la mateixa hora, TVE. En la setmana de les eleccions, cobren molta importància -i, per tant, generen molta curiositat- els debats en què podem conèixer les propostes d’un i altre candidat. I encara més, tenint en compte que, en aquest, podríem sentir els representants de les vuit formacions majoritàries al Congrés. La cadena publica espanyola ha fet més audiència, sí, però la diferència no ha estat tampoc exagerada.
Els teleespectadors més polititzats han sintonitzat TVE, el que els ha permès obtenir un 20% de share que suposa la xifra més alta del prime time. Amb 349.000 teleespectadors, la cadena ha estat la més vista de la nit per davant de les aventures de Quim Masferrer al Tarragonès. Ell es queda amb el 17,5% i 320.000 persones darrere de la pantalla, que no són números dolents ni molt menys.
En tercera posició, els qui han referit tafanejar què deia Jordi Wild en la seva entrevista a El Hormiguero. Ara bé, aquests només han obtingut un 6% de quota de pantalla que els fa quedar-se molt i molt enrere. De fet, pràcticament han fet el mateix que les cites esbojarrades de First Dates (5%).
Què ha passat a El Foraster d’aquest dilluns?
L’audiència de TV3 que ha volgut mantenir-se fidel a Quim Masferrer s’han trobat amb un programa molt emotiu. Les històries de superació s’han encadenat una darrere l’altra, amb testimonis que també han impactat el presentador: “Ni miracles ni intervencions divines, el secret és la Bona Gent de Salomó“. “Ahir, 544.000 espectadors vau connectar en algun moment amb el programa. Gràcies per continuar fent confiança a El Foraster“, ha escrit ell mateix en el seu perfil d’Instagram.
Els comentaris que ha fet la gent després de connectar amb les seves aventures? Tot positius: “Una altra nit gaudint de la teva companyia. Gràcies, gràcies i gràcies! Esperant el dilluns vinent“, “Crec que no ets conscient del bé que fas a casa de molts, Quim” o “És un plaer acompanyar-te a cada poble, ets immillorable” són alguns dels missatges que li han dedicat.
Entre les històries que hem conegut, destaca la de Juanan. Aquest jove s’ha obert en canal quan li ha explicat al presentador que va viure una etapa molt complicada quan era més petit perquè va patir assetjament escolar: “A l’institut, per a o per b, per la meva manera de ser, pel tema de la música que també va ajudar… M’empentaven o se’n reien de mi“.
“Com que ells estan còmodes i volen quedar bé i de guais, doncs reien del qui s’exposa. Quan jo vaig treure la meva primera cançó, sortia al pati i tothom a perseguir-me. Jo em preguntava què estava passant. 500 persones a l’institut dient-me que cantés com si fos un circ. Se’n reien de mi”, ha lamentat. Quan passes per tot això et sents molt petit i molt vulnerable, lamenta, però ha prosseguit amb un clam: “Aquí el que val és el valor que tinguis de tu mateix i el que facis per tu. Si fas les coses amb bondat i amb el cor, no tenen per què riure-se’n. Queden malament ells“.
Un programa molt tendre que no haurà estat el més vist, però sí un dels més aplaudits.