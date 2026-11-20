Henar Álvarez ha fet un anunci que ha indignat i trencat el cor als fans d’Al cielo con ella, el programa que presentava a TVE. Amb una tristesa “immensa“, ha tret a la llum que la cadena ha decidit cancel·lar-lo de manera immediata. A ella li hauria encantat continuar, és clar, però no hi ha res a fer. En un comunicat que ha deixat tothom sorprès, explica que l’espai més feminista i irreverent de la graella ha arribat al seu final: “Desitjava amb totes les meves forces continuar més temps a bord, però així és la vida, amigues. I encara més en aquest temps polítics convulsos“.
“Quina llàstima que un programa com el nostre desaparegui de la graella“, deixa anar. I què hi ha darrere d’aquesta decisió inesperada? El primer moviment de la cadena pública va ser traslladar la seva emissió a La 2 i ara, tres setmanes després, ha optat per eliminar-lo del tot. El motiu no seria polític, diu la presentadora, ja que li asseguren que no té “res a veure” amb les eleccions o pressions de la dreta: “Si arriben al poder, ja es veurà què fan, però ara mateix no hi són. Suposo que això també és un privilegi dels homes”. Es deu tot a la davallada d’audiència que ha patit en aquesta quarta temporada, doncs?
El camí del programa no ha estat lineal. La idea va néixer per a la plataforma RTVE Play, després van passar a emetre-ho a La 2 amb una audiència molt per sobre de la mitjana i, el passat mes d’abril, van premiar-la amb un espai a La 1. Les xifres que obtenia en la cadena gran eren massa baixes per als directius, però, per la qual cosa van decidir retornar-lo a La 2. I ara, fora del tot. En aquesta última temporada, al conjunt de l’Estat va obtenir un 7,9% de mitjana a La 1 i un 2,9% en les tres entregues en la segona tongada a La 2. Del 3,9% del primer, al 2,4% i el 2,5% dels següents. No són audiències altíssimes, però sí que la convertien en l’emissió més vista de la cadena del diumenge.
Són moltes les persones que han seguit les entrevistes divertides d’Henar Álvarez, això sí, als qui ha volgut dirigir-se en aquest escrit de comiat que ha compartit en el seu perfil d’Instagram: “Vull donar les gràcies a totes les persones que ens heu seguit, que heu gaudit del programa i que heu agraït que es fes un espai de comèdia com el nostre, amb perspectiva feminista i des del punt de vista femení, en una cadena públic. Hem servit rialles, servei públic i cony, tot alhora“, ha indicat.
L’Henar diu estar “immensament orgullosa” de tot el que han aconseguit. No és fàcil convertint-se en l’estrena més vista de la història de la plataforma i marxar com el programa més vist de La 2 cada diumenge: “Si marxem amb el cap ben alt és perquè vosaltres ens el sosteniu“.
Les famoses mostren el seu suport a Henar Álvarez
El programa ha aconseguit entrevistes molt potents en aquests dos anys i, ara, són moltes les famoses i amigues d’Henar Álvarez que han volgut mostrar-li el seu suport davant d’aquest gerro d’aigua freda. Totes coincideixen en assenyalar que aquesta cancel·lació és una “injustícia” i una “mala notícia“.
Pilar Eyre descriu Al cielo con ella com el programa més “valent, honest i divertit” de la televisió: “No pot ser cancel·lat! M’entristeix molt aquesta injustícia tan gran“. Nagore tampoc no entén que s’hagi pres aquesta decisió i manifesta la seva indignació: “Ho sento molt per tu, per l’equip i per nosaltres perquè ens quedem sense el programa que millor ens representa i més ens diverteix”. Lalachús ha volgut animar-la: “Estimada amiga, pots estar infinitament orgullosa d’haver creat un programa tan i tan necessari“.
Nuria Marín, Judit Mascó, Lorena Vázquez, Chenoa, Laura Fa, Rozalén, Ana Morgade, Kira Miró, Juana Acosta o Verónica Sanz són alguns dels exemples de personatges coneguts que han criticat una “gran pèrdua” televisiva i que han volgut aplaudir la “gran feina” que ha fet Henar al capdavant d’un espai “que es mereixia seguir“.