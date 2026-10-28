TVE continua sense dissimular. Després de la polèmica entrevista a Pedro Sánchez, un regalet de La revuelta que li pot servir per guanyar algun vot, la televisió pública torna a rebre una nova allau de crítiques per convertir el programa d’humor -i aparentment rebel- en un aparador de propaganda de l’esquerra. Aquesta vegada, els protagonistes són Gabriel Rufián i Irene Montero, que hi han trobat un espai immillorable per promocionar el seu discurs amb tots els focus a favor. Una nova mostra, segons denuncien molts espectadors, de com la cadena pública torna a fer la pilota a l’esquerra en lloc de garantir la neutralitat que se li pressuposa.
La gent tenia molta curiositat per veure quin seria el to de la conversa. Haurien canviat alguna cosa després de la reacció furibunda que va generar l’aparició del president del govern espanyol? Doncs no, el bon rotllo i la complicitat ha estat més evident encara. I, com molts sospitaven, també a Catalunya l’expectació ha resultat en un bon resultat. David Broncano ha aconseguit ser l’emissió més vista de la nit amb el 24,2% del share i 379.000 persones darrere de la pantalla. No ha arribat a l’èxit aclaparador de Pedro Sánchez, amb el 33% i més de mig milió de teleespectadors, però també ha generat molt d’interès aquest nou massatge televisiu.
TV3 torna a quedar-se sense poder competir-hi i el documental de Justo Molinero, que fa un 11,5% de quota de pantalla i 164.000. En tercera posició, El Hormiguero i el pobre 5,9% amb què ha d’acontentar-se. Com podien atraure més l’atenció que les confessions personals dels polítics? Perquè sí, hem sentit els líders d’ERC i Podemos parlar de sexe oral sense cap mena de pudor: “En la teva puntuació, sexe oral hauria de ser 1,5 punts perquè és molt més difícil trobar un noi que et mengi bé el cony… Has de revisar la teva escala perquè als nois us costa fer-ho bé”, ha etzibat ella.
L’entrevista ha estat carregada de clatellades cap a la dreta, evidentment, i també de picades d’ullet cap al presentador. Per exemple? Quan el polític català li ha entregat un maletí “per si algun dia acabes sent diputat… del PSOE”. Irene Montero, per la seva banda, duia unes genolleres: “No són per a tu, David, sinó per a Feijóo o Abascal. Em diuen que les faig servir molt, però ells les necessitaran també per totes les vegades que s’agenollen davant de Netanyahu”. La de Podemos ha parlat de feminisme en unes declaracions que la deixen bé, és clar, ella que ha fet d’aquest tema la bandera de la seva carrera política. I ell ha fet campanya amb propostes per intentar solucionar el problema d’habitatge o demanant el dret de referèndum a Catalunya.
Què han dit els teleespectadors de l’entrevista de Gabriel Rufián o Irene Montero?
Gabriel Rufián i Irene Montero han encantat als seus votants, pel que veiem a través de les xarxes socials. Molts consideren que Irene Montero ha estat conseqüent i alineada als valors de la justícia i equitat: “Ha parlat per totes“, “Superinteressant“, “S’han passat el joc“, “Això és meravellós“, “Estimem Gabriel Rufián? Confirmem“, “M’ha encantat, he vist una Irene valent i un Rufián noble” i “Una entrevista molt més divertida que la de Sánchez“.
Les crítiques a les xarxes han estat contundents, però, amb espectadors que han expressat la seva decepció amb els dos polítics: “Irene Montero està obsessionada amb el PSOE“, lamenta un usuari. Mentre que un altre assegura que “Rufián ha decebut tota l’esquerra“. “M’he endut una gran decepció“, “Teniu el mateix discurs que Feijóo i Abascal, només parleu de Sánchez” o “Esteu obsessionats amb el gos” són missatges d’aquest estil.
El malestar també s’havia traduït a una crida prèvia a no veure el programa: “Quina parella, quina mandra de programa avui“, “Avui no el veuré. Ja no m’interessa el que diguin“, “No els puc veure. Són la gran decepció! Han jugat amb els nostres sentiments“, “Jo passo de donar audiència a aquests dos“, “Sempre veig el programa, menys avui” i “Un altre dia per no veure La Revuelta” són més comentaris similars.
“La nostra invitació a la resta de candidats continua en peu”, insisteixen des d’un programa que sembla disposat a continuar per aquest camí.