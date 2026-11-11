“Soc l’única persona que ha decebut l’esquerra més que Gabriel Rufián”. Aquesta vas ser la metàfora –ben segur inesperada per al candidat d’ERC, que va ser al programa amb la seva sòcia Irene Montero– triada ahir per David Broncano per disculpar-se pel fracàs de l’entrevista amb Santiago Abascal, emesa el dia abans. En l’arrencada de La revuelta d’aquest dimarts –en què la protagonista era Ada Colau, candidata de Frente Amplio a presidir el govern espanyol–, el conductor va entonar un mea culpa amb arguments més polítics que professionals. I, com a patró per mesurar el desastre, va comparar-se amb el líder d’ERC al Congrés per ridiculitzar-lo en el seu intent fracassat –segons el punt de vista del presentador– de respondre a les expectatives de l’esquerra espanyola.
🙏 Pedimos perdón a nuestro público → “Quería pedir perdón a nuestro público de verdad. Hacía tiempo que no estaba tan triste con nada" → "Soy consciente que no estuve a la altura de lo que merece la televisión pública” → “La cagué tremendamente. Pensaba que si venían con el público habitual, podría provocar que me aplaudieran mucho" #LaRevuelta— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 10, 2026
“El presentador d’avui soc jo, ho sento. L’única persona que ha decebut l’esquerra més que Gabriel Rufián. Era difícil, però s’ha aconseguit. Gràcies per venir a tots i a tores”, va començar en una barreja d’autocrítica i sarcasme adreçat al líder independentista. Amb aquesta frase va arrencar el primer aplaudiment dels fans habituals que omplien el teatre on es grava el programa, que no hi eren el dia d’Abascal, en què s’havia seleccionat un públic favorable a Vox expressament, conscients que el públic habitual, molt posicionat ideològicament, hauria provocat una escridassada al convidat. Al final, el programa de dilluns va ser un passeig militar per a Abascal, i Broncano va acabar quequejant més que mai.
Broncano, sobre el programa amb Abascal: “Feia temps que no estava tan trist”
“Em vull disculpar primer de tot amb públic que no va poder venir ahir, que és el nostre públic de veritat i que, evidentment, vam cometre un error, la vaig cagar tremendament”, va anunciar. “Em sento molt decebut amb mi mateix, amb les decisions que vaig prendre de cara a l’entrevista d’ahir i per com la vaig dur a terme. Feia temps que no estava tan trist amb res de la vida”, va afegir. “Soc conscient que la gent espera de nosaltres alguna cosa més de rialles al dia, que és molt important, que hi ha una identificació que va una mica més enllà i ahir no vaig estar a l’altura d’això i del que demana la televisió pública”, va rematar. Ara bé, al final va reivindicar-se: “Tot i que ahir no van sortir les coses com volia i que ni vaig estar a l’altura, estic convençut que La revuelta és un programa excel·lent del qual estic orgullosíssim i que estic orgullosíssim de fer a TVE”· I més aplaudiments.
Amb aquesta arenga inicial, Broncano va activar l’entrega incondicional del seu públic, i el programa va tornar a assolir unes quotes de pantalla que no té mai. Si amb Pedro Sánchez va fer el pic màxim, amb un 33% de share a Catalunya, amb Abascal va obtenir un 31,9% i amb el duo Rufián-Montero un 24,2%, ahir, amb Colau, va arribar a un 28,3%.