«Soy la única persona que ha decepcionado a la izquierda más que Gabriel Rufián». Esta fue la metáfora –seguramente inesperada para el candidato de ERC, que estuvo en el programa con su socia Irene Montero– elegida ayer por David Broncano para disculparse por el fracaso de la entrevista con Santiago Abascal, emitida el día anterior. En el inicio de La revuelta de este martes –en el que la protagonista era Ada Colau, candidata de Frente Amplio a presidir el gobierno español–, el conductor entonó un mea culpa con argumentos más políticos que profesionales. Y, como patrón para medir el desastre, se comparó con el líder de ERC en el Congreso para ridiculizarlo en su intento fallido –según el punto de vista del presentador– de responder a las expectativas de la izquierda española.

🙏 Pedimos perdón a nuestro público → “Quería pedir perdón a nuestro público de verdad. Hacía tiempo que no estaba tan triste con nada» → «Soy consciente que no estuve a la altura de lo que merece la televisión pública” → “La cagué tremendamente. Pensaba que si venían con el público habitual, podría provocar que me aplaudieran mucho» #LaRevuelta — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) 10 de noviembre de 2026

«El presentador de hoy soy yo, lo siento. La única persona que ha decepcionado a la izquierda más que Gabriel Rufián. Era difícil, pero se ha logrado. Gracias por venir a todos y a todas», comenzó en una mezcla de autocrítica y sarcasmo dirigido al líder independentista. Con esta frase arrancó el primer aplauso de los fans habituales que llenaban el teatro donde se graba el programa, que no estaban el día de Abascal, en el que se había seleccionado un público favorable a Vox expresamente, conscientes de que el público habitual, muy posicionado ideológicamente, habría provocado una abucheo al invitado. Al final, el programa del lunes fue un paseo militar para Abascal, y Broncano acabó tartamudeando más que nunca.

Broncano, sobre el programa con Abascal: «Hacía tiempo que no estaba tan triste»

«Me quiero disculpar primero de todo con el público que no pudo venir ayer, que es nuestro público de verdad y que, evidentemente, cometimos un error, la cagué tremendamente», anunció. «Me siento muy decepcionado conmigo mismo, con las decisiones que tomé de cara a la entrevista de ayer y por cómo la llevé a cabo. Hacía tiempo que no estaba tan triste con nada en la vida», añadió. «Soy consciente de que la gente espera de nosotros algo más que risas al día, que es muy importante, que hay una identificación que va un poco más allá y ayer no estuve a la altura de eso y de lo que demanda la televisión pública», remató. Sin embargo, al final se reivindicó: «Aunque ayer no salieron las cosas como quería y que ni estuve a la altura, estoy convencido de que La revuelta es un programa excelente del cual estoy orgullosísimo y que estoy orgullosísimo de hacer en TVE»· Y más aplausos.

Con esta arenga inicial, Broncano activó la entrega incondicional de su público, y el programa volvió a alcanzar unas cuotas de pantalla que no tiene nunca. Si con Pedro Sánchez hizo el pico máximo, con un 33% de share en Cataluña, con Abascal obtuvo un 31,9% y con el dúo Rufián-Montero un 24,2%, ayer, con Colau, llegó a un 28,3%.