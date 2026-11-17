El Foraster vuelve a demostrar que es una apuesta segura, todo un caramelo que ha obtenido un 23,3% de audiencia excelente en un momento en el que cuesta mucho obtener cifras como esta. Con 414.000 telespectadores pegados a la pantalla, TV3 ha sido líder de la noche con muchísima diferencia gracias al estreno de una nueva temporada de las excursiones de Quim Masferrer. De hecho, lo dice todo que haya hecho prácticamente los mismos números que el TN Vespre, a solo una décima. ¿Y cuál ha sido el escenario, en esta ocasión? Pues Tossa de Mar, uno de los municipios más turísticos de la Costa Brava. Aquí se ha encontrado con vecinos de toda la vida y algunos personajes que han hecho mucha gracia a la gente de casa.

El resto de programación ha quedado en segundo plano, ya que una vez más se han quedado sin nada que hacer frente a un transatlántico como El Foraster. Antena 3 se lleva la medalla de plata con la entrevista de Carmen Marchi en El Hormiguero (11% de share), una victoria frente a La Revuelta que hacía mucho que no se veía. ¿Y qué le ha pasado a David Broncano? Pues que ha perdido fuelle ahora que ha cambiado a los políticos por las influencers como Dulceida, que ha promocionado los premios Ídolo en su plató con Paula Vázquez y Carolina Iglesias (8,8% y 152.000 personas). En cuarto lugar, First Dates en su nueva vida en Telecinco que se queda con un escaso 7,3% de la cuota de pantalla.

El monólogo del presentador en Tossa de Mar ha gustado mucho | TV3

La señora Maria ha enamorado a Quim Masferrer | TV3

¿Qué ha pasado en el estreno de El Foraster?

En este estreno de El Foraster, Quim Masferrer vuelve a enamorar a los telespectadores con su carácter dulce y el imán que tiene para encontrar a los vecinos con historias más extravagantes. ¿Quién le iba a decir que vería a un antiguo profesor de tenis de Maradona conduciendo la moto en sentido contrario? ¿O que conocería a un carnicero muy avispado y «bien dotado» que vende una sobrasada de más de 7 kg?

No es habitual que haya capitanas de barco, pero el presentador ha conocido a Gemma que forma parte de la tercera generación a cargo del barco que llevó su abuelo toda la vida: «Aún ahora hay gente que se sorprende cuando me ven a mí conducir el barco», ha lamentado. Y de ella, a recibir los abrazos más calentitos de la señora Maria o ver a fans que vienen desde Corea para hacerse una foto en un rincón que aparece en el videoclip de un grupo de K-Pop.

Las historias de la gente mayor han emocionado mucho, sobre todo porque muchos se han quedado con la sensación de que se les debe cuidar más. Desde el geriátrico, la señora Maria lamenta que se ha hecho vieja «y más gruñona» ahora que vuelve a ser una niña. Un programa con momentos de risa, pero también de reflexión: «No solo visitas pueblos sino que nos acercas a las personas, las tradiciones y las historias que los hacen únicos«, han aplaudido en las redes sociales.

Això és arribar i moldre! 👑 Us presentem en Victorino, el rei de la "Vespino" i de Tossa de Mar. #ElForaster3Cat 📲 https://t.co/mg3Hn8aAtV https://t.co/DFs5rWt5lF — 3Cat (@som3cat) November 16, 2026

La señora Maria ha enamorado a Quim Masferrer | TV3

Un programa que continúa triunfando muchos y muchos años después de su primera temporada.