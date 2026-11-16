Carrefour sorprende y ofrece un 70% de descuento en aceite de oliva virgen extra

El precio del aceite de oliva virgen extra se ha convertido en una de las variables que más condiciona la cesta de la compra. Cada promoción que promete aliviar el ticket despierta interés inmediato, sobre todo cuando está limitada en fechas y unidades. Carrefour ha activado una oferta visible en su línea en línea de virgen extra, donde se detalla el producto y el mecanismo del descuento en su sección oficial de aceites de oliva virgen extra en Carrefour.

A primera vista parece un ajuste más dentro de las campañas habituales del supermercado. Lo que cambia el impacto real es una condición concreta que muchos compradores pasan por alto cuando comparan precios de una sola botella.

La clave de la promoción es esta: Carrefour aplica un 70% de descuento en la segunda unidad en un AOVE de 1 litro (según el listado en línea), con una ventana de validez marcada entre el 27/01/2026 y el 11/02/2026 en el detalle de la oferta. El precio base que aparece para el producto destacado en el listado es de 7,99 euros por litro, pero el precio final solo se entiende al comprar dos unidades y calcular el costo efectivo.

Qué aceite entra en la oferta y cómo funciona el descuento

En el listado de Carrefour, el mecanismo es el habitual en este tipo de campañas: se compra más de una unidad y el descuento se aplica sobre la de menor precio. En este caso, el reclamo se centra en un AOVE de 1 litro (en la línea aparece como selección de marca Coosur en el entorno de virgen extra), con el aviso de 2ª unidad -70% y la fecha de fin de campaña indicada.

Esto tiene dos implicaciones prácticas:

No es una bajada general del precio unitario por comprar una sola botella: el descuento se activa al añadir una segunda unidad.

El cálculo final depende del número de unidades y del reparto del descuento: conviene calcular el precio por litro efectivo, no solo el precio marcado.

El cálculo que marca la diferencia en el ticket

Si el precio base visible es de 7,99 euros, la segunda unidad con un 70% de descuento pasaría a costar el 30% de su precio: 2,397 euros. El total por dos botellas sería de 10,387 euros, y el precio efectivo quedaría alrededor de 5,19 euros por litro al dividir el total entre dos litros.

Este es el dato que explica por qué la promoción llama tanto la atención: el comprador no está comparando una botella, sino un precio medio condicionado por la segunda unidad. Si se compra solo una, el costo vuelve al precio base anunciado en la línea.

La oferta aparece acotada a un período concreto que, en el listado, se muestra con un inicio a finales de enero y un final el 11 de febrero de 2026. En campañas de este tipo, el riesgo habitual es doble: que se agoten existencias en determinados códigos o que el comprador llegue fuera de plazo, cuando el descuento ya no se aplica. Por eso, el punto clave no es solo el porcentaje, sino comprobar el estado del producto y la vigencia en el detalle de la promoción en el momento de la compra.

Cómo comparar bien: precio por litro, formato y uso real en la cocina

El aceite de oliva virgen extra no es un producto homogéneo en la línea. Cambian origen, variedad, perfil sensorial y formato. Pero cuando el objetivo es ahorrar, hay tres comprobaciones que ayudan a comparar sin caer en trampas de etiqueta:

Precio por litro efectivo : en promociones por segunda unidad, el precio unitario puede ser engañoso si solo se mira una botella.

: en promociones por segunda unidad, el precio unitario puede ser engañoso si solo se mira una botella. Tipo de aceite : virgen extra, virgen o refinado no son equivalentes. El virgen extra es la categoría superior por obtención y parámetros de calidad.

: virgen extra, virgen o refinado no son equivalentes. El virgen extra es la categoría superior por obtención y parámetros de calidad. Formato y consumo: un hogar que consume poco puede perder parte del beneficio si compra dos unidades y una queda abierta demasiado tiempo.

La compra inteligente no es solo pagar menos. Es pagar menos por lo que realmente se utilizará en un plazo razonable.

Cuándo tiene sentido comprar dos botellas y cuándo no

La condición de segunda unidad es rentable si el hogar consume aceite con regularidad o si se planifica una reposición para varias semanas. Es especialmente útil para familias que cocinan cada día o para quien utiliza AOVE en crudo y en cocción suave.

En cambio, puede no compensar si:

El consumo es bajo y la segunda botella quedará abierta mucho tiempo.

No hay espacio de almacenamiento adecuado, lejos del calor y la luz.

Se necesita un perfil de aceite concreto y el producto en oferta no encaja con el uso principal.

Consejos de compra y conservación para no perder el ahorro

Una promoción puede abaratar el precio de compra, pero la conservación decide si el producto mantiene su calidad. En aceite de oliva, la oxidación y la exposición a la luz son dos factores que degradan aroma y sabor con el tiempo. El ahorro real se protege con hábitos básicos: mantener el envase bien cerrado, alejarlo de fuentes de calor y evitar trasvases innecesarios.

Checklist rápido antes de pasar por caja

Comprueba que el descuento de segunda unidad aparece activo en el detalle del producto.

Verifica las fechas de vigencia de la campaña y si hay límites de unidades.

Calcula el precio por litro efectivo con tu cantidad de compra, no con una sola botella.

Planifica dónde guardarás el aceite para conservarlo correctamente.

Por qué estas ofertas cambian la estrategia del consumidor

En un entorno de precios sensibles, el comprador está aprendiendo a leer promociones como si fueran una tarifa: el dato que importa no es el porcentaje aislado, sino el efecto final en el costo por litro. La oferta de Carrefour encaja en esta lógica porque obliga a comprar dos unidades para desbloquear el ahorro real.

Para muchos hogares, el resultado es inmediato: reorganizan la compra alrededor de campañas con condiciones claras y calculan el precio efectivo antes de decidir. Aquí está el motivo por el cual este tipo de rebajas se viraliza: no promete un descuento genérico, sino una cifra final competitiva cuando se cumple la regla de la segunda unidad.