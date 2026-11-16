Carrefour sorprèn i té un 70% de descompte en oli d’oliva verge extra

El preu de l’oli d’oliva verge extra s’ha convertit en una de les variables que més condiciona la cistella de la compra. Cada promoció que promet alleugerir el tiquet desperta interès immediat, sobretot quan està limitada en dates i unitats. Carrefour ha activat una oferta visible al seu lineal en línia de verge extra, on es detalla el producte i el mecanisme del descompte a la seva secció oficial d’olis d’oliva verge extra a Carrefour.
A primera vista sembla un ajust més dins de les campanyes habituals del supermercat. El que canvia l’impacte real és una condició concreta que molts compradors passen per alt quan comparen preus d’una sola ampolla.
La clau de la promoció és aquesta: Carrefour aplica un 70% de descompte a la segona unitat en un AOVE d’1 litre (segons el llistat en línia), amb una finestra de validesa marcada entre 27/01/2026 i 11/02/2026 al detall de l’oferta. El preu base que apareix per al producte destacat al llistat és de 7,99 euros per litre, però el preu final només s’entén en comprar dues unitats i calcular el cost efectiu.
Quin oli entra a l’oferta i com funciona el descompte
Al llistat de Carrefour, el mecanisme és l’habitual en aquest tipus de campanyes: es compra més d’una unitat i el descompte s’aplica sobre la de menor preu. En aquest cas, el reclam se centra en un AOVE d’1 litre (al lineal apareix com a selecció de marca Coosur en l’entorn de verge extra), amb l’avís de 2a unitat -70% i la data de fi de campanya indicada.
Això té dues implicacions pràctiques:
- No és una baixada general del preu unitari per comprar una sola ampolla: el descompte s’activa en afegir una segona unitat.
- El càlcul final depèn del nombre d’unitats i del repartiment del descompte: convé calcular el preu per litre efectiu, no només el preu marcat.
El càlcul que marca la diferència al tiquet
Si el preu base visible és de 7,99 euros, la segona unitat amb un 70% de descompte passaria a costar el 30% del seu preu: 2,397 euros. El total per dues ampolles seria de 10,387 euros, i el preu efectiu quedaria al voltant de 5,19 euros per litre en dividir el total entre dos litres.
Aquest és el dada que explica per què la promoció crida tant l’atenció: el comprador no està comparant una ampolla, sinó un preu mitjà condicionat per la segona unitat. Si se’n compra només una, el cost torna al preu base anunciat al lineal.
Dates i límits: per què no convé deixar-ho per al final
L’oferta apareix acotada a un període concret que, al llistat, es mostra amb un inici a finals de gener i un final l’11 de febrer de 2026. En campanyes d’aquest tipus, el risc habitual és doble: que s’esgotin existències en determinats codis o que el comprador arribi fora de termini, quan el descompte ja no s’aplica. Per això, el punt clau no és només el percentatge, sinó comprovar l’estat del producte i la vigència al detall de la promoció en el moment de la compra.
Com comparar bé: preu per litre, format i ús real a la cuina
L’oli d’oliva verge extra no és un producte homogeni al lineal. Canvien origen, varietat, perfil sensorial i format. Però quan l’objectiu és estalviar, hi ha tres comprovacions que ajuden a comparar sense caure en trampes d’etiqueta:
- Preu per litre efectiu: en promocions per segona unitat, el preu unitari pot ser enganyós si només es mira una ampolla.
- Tipus d’oli: verge extra, verge o refinat no són equivalents. El verge extra és la categoria superior per obtenció i paràmetres de qualitat.
- Format i consum: una llar que consumeix poc pot perdre part del benefici si compra dues unitats i una queda oberta massa temps.
La compra intel·ligent no és només pagar menys. És pagar menys pel que realment s’utilitzarà en un termini raonable.
Quan té sentit comprar dues ampolles i quan no
La condició de segona unitat és rendible si la llar consumeix oli amb regularitat o si es planifica una reposició per a diverses setmanes. És especialment útil per a famílies que cuinen cada dia o per a qui utilitza AOVE en cru i en cocció suau.
En canvi, pot no compensar si:
- El consum és baix i la segona ampolla quedarà oberta molt temps.
- No hi ha espai d’emmagatzematge adequat, lluny de la calor i la llum.
- Es necessita un perfil d’oli concret i el producte en oferta no encaixa amb l’ús principal.
Consells de compra i conservació per no perdre l’estalvi
Una promoció pot abaratir el preu de compra, però la conservació decideix si el producte manté la seva qualitat. En oli d’oliva, l’oxidació i l’exposició a la llum són dos factors que degraden aroma i sabor amb el temps. L’estalvi real es protegeix amb hàbits bàsics: mantenir l’envàs ben tancat, allunyar-lo de fonts de calor i evitar transvasaments innecessaris.
Checklist ràpid abans de passar per caixa
- Comprova que el descompte de segona unitat apareix actiu al detall del producte.
- Verifica les dates de vigència de la campanya i si hi ha límits d’unitats.
- Calcula el preu per litre efectiu amb la teva quantitat de compra, no amb una sola ampolla.
- Planifica on guardaràs l’oli per conservar-lo correctament.
Per què aquestes ofertes canvien l’estratègia del consumidor
En un entorn de preus sensibles, el comprador està aprenent a llegir promocions com si fossin una tarifa: la dada que importa no és el percentatge aïllat, sinó l’efecte final en el cost per litre. L’oferta de Carrefour encaixa en aquesta lògica perquè obliga a comprar dues unitats per desbloquejar l’estalvi real.
Per a moltes llars, el resultat és immediat: reorganitzen la compra al voltant de campanyes amb condicions clares i calculen el preu efectiu abans de decidir. Aquí hi ha el motiu pel qual aquest tipus de rebaixes es viralitza: no promet un descompte genèric, sinó una xifra final competitiva quan es compleix la regla de la segona unitat.