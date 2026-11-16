TV3 acaba de anunciar el estreno de la nueva temporada de El Foraster, que regresa a las noches del lunes hoy mismo. El anuncio ha sorprendido y alegrado a los fans de las aventuras de Quim Masferrer, que volverá a protagonizar las excursiones por Cataluña más hilarantes. En esta ocasión, la primera entrega lo situará en uno de los municipios catalanes más turísticos de la Costa Brava: Tossa de Mar. La cuna del turismo de la zona atrae a miles de personas cada año, especialmente en verano, pero el presentador intentará descubrir el pueblo de los que viven allí todo el año. Paseará por las calles de la villa, saldrá a navegar, escuchará las anécdotas y también compartirá conversación con muchas personas. ¿Qué veremos? Descubramos un pequeño adelanto.

Recién comenzando, Quim Masferrer conocerá a Victorino. Él es uno de esos personajes con anécdotas al menos curiosas de un pasado en el que conoció mitos deportivos de la talla de Maradona y Kubala. A continuación, Maria recibirá al presentador con un abrazo que resume a la perfección la hospitalidad de Tossa. Y en la carnicería de Pivi descubrirá que hay sobrasadas… y sobrasadas. Quim también se encontrará con Vicenç, nos adelantan, un fontanero que vive convencido de que «más vale prevenir que curar». A continuación, navegará con Gemma hasta algunas de las cuevas más espectaculares del litoral y, de regreso a tierra, Esteve y Susanna le dejarán muy claro que la temporada alta no significa lo mismo para todos.

Quim Masferrer conoce a algunos de los vecinos más ilustres de Tossa de Mar

A la mañana siguiente, Seth le mostrará algunos de los rincones más genuinos del municipio. Maria regalará a los telespectadores uno de los momentos más emotivos del viaje, cuando comparta con Quim Masferrer un deseo muy personal. Y, finalmente, Carmelo y Miquel lo invitarán a compartir un instante muy especial que le hará entender que la auténtica esencia de Tossa se mantiene viva gracias a personas como ellos.

Y será muy divertido ver a Quim fascinado con la peregrinación que hace gente de Corea, y de todo el mundo, hasta una ventana muy instagrameable que aparece en el videoclip de un grupo muy conocido de K-Pop: «Se debe hacer un poco de postureo«.

Quim Masferrer visita Tossa de Mar en el estreno de la nueva temporada | TV3

En el post de anuncio que han publicado en Instagram, muchos telespectadores lo han llenado de iconos de aplausos: «Uno de los mejores programas«, «Un programa maravilloso«, «El programa más humano, bonito y divertido de la TV«, «Ya con muchas ganas de ver los nuevos episodios, sois los mejores» o «Fantástico» son algunos de los ejemplos. Expectación máxima y, previsiblemente, una audiencia tan buena como siempre.