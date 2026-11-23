TV3 emitirá esta noche un nuevo episodio de El Foraster. Los telespectadores del canal lo verán en Salomó, un pequeño pueblo del Tarragonès que es famoso por su tradición del Ball del Sant Crist. Allí descubrirá qué hay detrás de la preparación y cómo influye un acto así en el carácter de sus habitantes. Por ejemplo, lo veremos hablar con Rosi, quien es una trabajadora incansable que te hace preguntar cómo puede llegar a todo. Froilà invitará a Quim a descubrir una pieza única cargada de historia y atención porque esta visita pondrá a prueba su condición física.

Será divertido que conozca a Ramon y Jordi, un padre y un hijo que tienen dos maneras «muy diferentes» de entender la vida. Y, en el avance que ha hecho el canal, también son protagonistas Juanan y David, quienes permitirán que nos adentremos en dos historias de superación que dejan claro que las personas que tenemos cerca pueden marcar la diferencia. Y el viaje culminará de la mejor manera, con el ensayo general del Ball del Sant Crist, que es esta tradición que no solo es el orgullo de Salomó, sino que también es el hilo que mantiene unido al pueblo.

En un vídeo que han compartido a través de las redes sociales, hemos visto a Quim Masferrer probar suerte en uno de los juegos más típicos del pueblo: las bitlles catalanes. «He dado con la gente que juega a bitlles catalanes y ahora me veréis en acción. Para los que no lo sepan, se trata de dejar una bitlla en pie, las tienes que tirar todas menos una», explica. En el vídeo, se le ve lograrlo y no puede estar más contento: «Bueno, ya me puedo ir a dormir«.

Quim Masferrer visita Salomó en un nou programa de El Foraster | TV3

Los telespectadores, con ganas de El Foraster de esta noche

Los telespectadores han llenado el post de iconos de aplausos, de la misma manera que han dejado claro que tienen «muchas ganas» de la emisión de uno de sus programas favoritos. ¿Qué dice la gente en Instagram? Que están «deseando» que llegue la emisión, ya que creen que puede ser «muy divertido«.

«Otro pueblo que tendrá la suerte de disfrutar de ti«, añade otro de los usuarios. La gente lo adora y eso queda claro en mensajes tiernos como los siguientes: «Eres un encanto, Quim» o «Eres un crack«. Una muestra más que demuestra cómo puede ser que el programa haga audiencias tan y tan buenas cada lunes por la noche.