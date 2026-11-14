Raquel Sans y Miki Núñez desde TV3 y Roger Escapa, al frente del especial de Catalunya Ràdio. Vuelve La Marató y, este año, el programa más solidario de la televisión pública se centrará en las enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares. Más de 750 patologías diferentes afectan a un total de 300.000 catalanes, un problema de salud de gran impacto sobre el que intentarán recaudar dinero para una investigación muy y muy necesaria teniendo en cuenta que, buena parte de estos pacientes no tienen cura. El Món ha podido hablar con los presentadores del próximo 13 de diciembre, una gala muy esperada que contará con un montón de horas de directo y una cifra récord de testimonios.

Los tres presentadores son conscientes de la responsabilidad que implica conducir un programa de estas características. Raquel Sans confiesa que no les preocupa la duración de la retransmisión, sino la preparación exhaustiva que deben hacer para todo el contenido que se aborda. Aun así, ha querido agradecer el trabajo del equipo que está detrás: «Hay un maravilloso equipo que te pone las cosas muy fáciles y tú sales, al final, a poner en valor todo el trabajo que han hecho. Y también a disfrutarlo, por supuesto, porque es un programa que se disfruta mucho».

Ellos serán los presentadores de La Marató de este año | 3Cat

Roger Escapa, por su parte, tiene claro que La Marató es un día en el que las expectativas y la atención mediática son especialmente elevadas. Por eso, considera fundamental prepararse bien y conocer los testimonios que pasarán por el programa, pero también dejar espacio a las emociones: «Después tienes que dejarte llevar un poco por las emociones, porque son testimonios tan potentes que también vale la pena empatizar con ellos y que sea un poco lo que tenga que pasar», ha explicado. «Todos tenemos conocidos a quienes alguna de estas dos loterías, el Parkinson y el Alzheimer, les ha tocado muy de cerca en la familia«, ha señalado el de Catalunya Ràdio. «Tienes que ser profesional, pero al mismo tiempo también tienes que ser persona, y a veces poner distancias es difícil«, reflexiona.

Miki Núñez tendrá presente al abuelo, víctima de estas enfermedades

Para Miki Núñez, además, esta edición tendrá una carga personal especialmente importante. El cantante nos cuenta que la temática de este año le toca muy de cerca, tanto por experiencias familiares anteriores como por una pérdida muy reciente. Y es que su abuelo murió hace solo un mes a causa del Alzheimer: «Segurísimo que me acordaré de él«. Pero no es el único caso que ha vivido de cerca, ya que tiene otros familiares que han padecido enfermedades como la ELA y la PSP, la parálisis supranuclear progresiva: «Muchísimas enfermedades neurodegenerativas nos han tocado de cerca«, ha lamentado.

A pesar de la responsabilidad de conducir el programa, el cantante tiene muchas ganas de ponerse al frente de esta edición especialmente porque podrá hacerlo acompañado de dos profesionales con quienes tiene muy buena sintonía: «Me hace muchísima ilusión presentar La Marató, además acompañado de dos grandes como ellos«, ha dicho. Hace gracia que reconozca que está convencido de que acabará llorando en algún momento: «Este es un día en el que la empatía crece en toda Cataluña y nos tiene que crecer a nosotros también un poco más. Obviamente que lloraremos, yo ya os aviso que lloraré segurísimo. Soy de lágrima fácil«, ha admitido con naturalidad.

Así ha sido la presentación de La Marató | 3Cat

Todos coinciden en indicar que la sensibilización no debe ir dirigida únicamente a las personas que conviven directamente con estas patologías, sino también a aquellos que deben tomar decisiones e impulsar medidas para mejorar su atención: «No hacen falta corazas en una Marató y eso es justamente lo más bonito«, afirman. Según Raquel Sans, si los presentadores logran conectar emocionalmente con las historias que escuchan, también será más fácil que los espectadores lo hagan desde casa.

¿Una posible actuación musical con Raquel Sans?

Más allá de las emociones y los testimonios, la conversación también ha dejado algunos momentos más distendidos sobre el aspecto de entretenimiento del programa. Preguntados sobre si habrá espectáculo, música y baile, Roger Escapa ha bromeado sobre las habilidades artísticas de sus compañeros: «De momento no sabemos si habrá show, porque estos dos son dados a cantar y a bailar«.

Miki Núñez, que no ha descartado ninguna posibilidad, incluso se ha mostrado dispuesto a presentar el programa en pijama para estar cómodo en el plató. Pero una de las cuestiones que ha generado más complicidad ha sido la posible actuación musical de Raquel Sans. La periodista ya ha participado en otras ediciones cantando y sus compañeros no han dejado pasar la oportunidad de bromear al respecto. «La canción de Raquel Sans es muy concreta de La travessa, pero claro… Pobrecita Raquel, está hasta las narices de que la llamemos para que venga a subir al escenario en todos los conciertos y hacemos merchandising de ella», ha ironizado Miki.

Raquel Sans y Miki Núñez serán los presentadores de La Marató | ACN

Roger Escapa ha dejado caer, de hecho, que no piensa hacer La Marató si no suena en algún momento la canción que han creado Miki Núñez y The Tyets sobre la compañera. Ella, lejos de descartarlo, se ha mostrado dispuesta a volver a subir al escenario: «Me ha tocado cantar en algunas ediciones, así que esta no será la primera ni la última. Estaremos dispuestos a hacer lo que nos pidan«.

Así pues, la 35ª edición de La Marató combinará testimonios impactantes, divulgación científica, solidaridad y también momentos de entretenimiento. Una jornada en la que, como han adelantado sus presentadores, las emociones serán inevitables y en la que ellos mismos no tienen ninguna intención de esconderlas.