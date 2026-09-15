La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha criticado duramente a la dirección de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) por el tratamiento informativo y la cobertura de la Diada del Once de Septiembre. En un comunicado emitido este martes, la entidad independentista pide explicaciones formales a la presidenta del Consejo de Gobierno de la Corporación, Rosa Romà, así como a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Sigfrid Gras y Jordi Borda, a quienes ha dirigido una carta conjunta. La organización considera «muy grave» la gestión de las emisiones durante la jornada y alerta de un «progresivo alejamiento de los medios públicos de su función de servicio público nacional». «Es un paso más en la estrategia de desnacionalización que sufrimos bajo el gobierno Illa», sentencia.

El motivo principal del malestar de la ANC radica en la decisión de TV3 de interrumpir la retransmisión en directo de la manifestación de Barcelona después de poco más de media hora de comenzar para trasladarla al canal de noticias 3CatInfo, mientras el canal generalista pasaba a emitir la película El rastre del llop. «Por primera vez, TV3 interrumpió después de poco más de media hora la retransmisión de la manifestación de la Diada para trasladarla a 3CatInfo«, critica. Según la entidad, esta resolución fue incomprensible teniendo en cuenta que se había anunciado una «cobertura específica» y que la convocatoria «reunió decenas de miles de personas en defensa de la independencia». Asimismo, constatan que la decisión provocó una caída «en picado» de la audiencia.

La Asamblea recalca que su crítica no pretende que los medios públicos de Cataluña se adhieran al proyecto independentista, sino que se exige «informar con normalidad, rigor y proporcionalidad de la principal movilización que tiene lugar en Cataluña». En este sentido, desde la entidad enmarcan estos hechos en una «estrategia de desnacionalización» bajo el gobierno de Salvador Illa, recordando que el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) sitúa el apoyo al estado propio en un 45%, la cifra más alta desde 2020. «Relegar esta realidad no es neutralidad, es dejar de reflejar una parte sustancial del país», concluyen.

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La ANC se centra en Ricard Ustrell

Paralelamente, la ANC se centra en la radio pública y califica de «especialmente significativa» la ausencia del presidente de la entidad, Josep Vila, en el programa de máxima audiencia de Catalunya Ràdio, dirigido por Ricard Ustrell, tanto en los días previos como posteriores a la Diada. La Asamblea se pregunta «cuál es el criterio periodístico que justifica que el presidente de la organización convocante de una de las movilizaciones más grandes de la Diada no tenga espacio en el principal programa de la radio pública catalana».

Ante este escenario, la ANC reclama abrir un debate profundo sobre el papel de la CCMA y «sobre el progresivo alejamiento de los medios públicos de su función de servicio público nacional con una clara voluntad desnacionalizadora». La entidad insiste en que los medios públicos deben mantenerse independientes de cualquier gobierno o partido, pero reclama unos medios públicos «que expliquen todo el país». «También cuando el país sale a la calle para reclamar la independencia», sentencia.