Carles Francino Jr. e Izah llevan casi 20 años juntos, una pareja muy consolidada que se conoció en el rodaje de Yo soy la Juani cuando ambos comenzaban sus carreras. Ahora, él puede presumir de una carrera interpretativa muy buena y ella triunfa en el mundo de la música. Padres de un hijo de 4 años, el pequeño Gio, su vida no puede ir mejor. Ha hecho mucha gracia todo lo que ha contado el actor en la entrevista en L’Eclipsi de Catalunya Ràdio, donde ha sacado a la luz la propuesta de matrimonio de película que hizo a su pareja durante un viaje a Sudáfrica.

Conocido por su papel en Hospital Central, Ventdelplà o Amar es para siempre; él es el hijo mayor del periodista Carles Francino. Tuvo claro, desde muy joven, que no seguiría sus pasos en la comunicación porque «ya había un periodista con ese nombre y es muy bueno». Ha tenido épocas de querer renegar de su apellido porque estaba harto de ser catalogado como «el hijo de», pero con los años ha vuelto a reivindicarlo. Enamoradísimo de su mujer, ahora comparte detalles de lo que cree que ha sido la mejor noche de su vida: «Le pedí matrimonio delante de toda la familia política«.

La familia de su mujer los invitó a un viaje «increíble», donde hicieron un safari y un montón de actividades. Carles ya hacía tiempo que quería pedirle que se casara con él y pensó que podía ser una buena idea, así que guardó el anillo en su mochila y realizó todo el camino hasta allí con miedo de que descubrieran qué ocultaba. ¿Y cómo fue la cosa? Él siempre tenía en mente que podía pedírselo en privado en la habitación en cualquier momento, pero en el último momento cambió de idea y fue un valiente que hizo la propuesta delante de los 15-20 miembros de la familia política.

Carles Francino Jr. rememora la propuesta de matrimonio a su esposa | Instagram

Así fue la propuesta de matrimonio de Carles Francino Jr. a su pareja

«Era el día de su cumpleaños. Estuvimos toda la mañana fuera haciendo actividades y yo me ponía más y más nervioso… Pero habíamos organizado una gran cena al exterior para celebrarlo y, además, era luna llena y todo era más bonito», explica. Los trabajadores del hotel quisieron amenizar la fiesta con bailes africanos y, en ese momento de máxima alegría, Carles Francino pensó que era ideal hacer su gesto.

De repente, hizo el típico sonido en la copa para pedir un momento de atención: «Me arrodillé y saqué la cajita con el anillo». ¿El problema? Que no era una caja cualquiera: «Me hacía ilusión darle un anillo familiar, así que no venía con la típica cajita y tuve que comprar una por Amazon. La cosa es que hacía una luz cuando se iluminaba que no iba muy bien y la deslumbré, pobre, ella allí toda ciega«.

Más allá del susto, ella aceptó y el momento terminó siendo «genial» con el fuego y la luna de fondo: «Yo me había preparado un pequeño speech y fue genial, era mi momento. Supongo que el vino sudafricano ayudó mucho a que fuera valiente».

La pareja se dio el «sí, quiero» en un castillo de Tarragona | Instagram

La pareja continúa muy enamorada y viven, con su hijo, en Bellaterra. Él nació en Altafulla y siempre ha pensado que le encantaría volver a vivir allí, pero por su trabajo necesita tener la base en un lugar mejor conectado. Desde esta entrevista, Carles Francino ha querido aplaudir el oficio de actor… pero reconoce que la industria es «una mierda» y reclama que llegue un cambio real. Un intérprete que ha triunfado con papeles de guapo, pero también otros con los que intenta evitar para no acabar encasillado.