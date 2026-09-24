Loles León siempre ha presumido de sus raíces catalanas, una barcelonesa de pura cepa a la que le encanta recordar su infancia en el barrio de la Barceloneta. La actriz no nació en una familia acomodada ni mucho menos, teniendo en cuenta que vivían 15 personas en un piso de solo 30 metros cuadrados. No obstante, pasar aquí tantos años ha hecho que tenga muchísimos recuerdos y un cariño especial hacia su ciudad de origen. Y, ahora, lo ha vuelto a demostrar en una entrevista muy nostálgica que ha compartido betevé. En ella, la chica Almodóvar -que continúa trabajando a los 76 años- deja claro cuál es su zona preferida de la capital.

¿Si tiene que elegir solo uno de los barrios? «Evidentemente, me quedo con mi barrio, la Barceloneta«. ¿Y qué es lo que hace diferente a esta de las otras ciudades? Loles León cree que Barcelona no sería Barcelona sin su «ambiente», su «gente», la «solidaridad» de los vecinos y eso tan nuestro de preparar comida y avisar a quienes viven cerca de ti: «Eso que te dicen que han hecho asado, que si quieres».

La mejor cita de Loles León en Barcelona

Una Barcelona idealizada, quizás, la de Loles León… pero de la que presume siempre que puede: «Me fui sola a Madrid para intentar ganarme la vida y aquí lo dejé todo». En este sentido, confiesa a la televisión municipal qué es lo que más echa de menos siempre que se va: «Pues la gente de aquí, mis amigos y mi familia«. Siempre le ha gustado pasear por el centro de la ciudad, dice, y sus recuerdos más dulces se sitúan precisamente en esa zona: «La Boqueria, la calle de la Portaferrissa, el Portal de l’Àngel, el paseo de Gràcia, la playa de la Barceloneta…».

¿Y si tiene que elegir un único comercio? Loles León ha lamentado, en esta ocasión, que hayan cerrado tantas tiendas de toda la vida. Lo que la alivia, dice, es que aún hayan sobrevivido algunas granjas «como las de la calle Petritxol».

Loles León vuelve a Barcelona para el estreno de la película Cronos | Europa Press

En esta serie de entrevistas, siempre preguntan a los famosos cómo han sido su mejor y peor cita en Barcelona. La intérprete no ha dado detalles de ningún encuentro horrible porque considera que no ha tenido, pero sí que tiene claro cuál cree que ha sido la que más ha disfrutado: «Mira, mi mejor cita fue la que tuve cuando volví a Barcelona para presentar la película Mujeres al borde de un ataque de nervios. Me encontré allí con todo el mundo, con gente que hacía mucho que no veía y también con otros que habían dicho que yo no valía como actriz. Vaya».

Una actriz enamorada de su ciudad que regresa siempre que el trabajo se lo permite.