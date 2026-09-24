Loles León sempre ha presumit de les seves arrels catalanes, una barcelonina de soca-rel a qui li encanta recordar la seva infància al barri de la Barceloneta. L’actriu no va néixer en una família acomodada ni molt menys, tenint en compte que vivien 15 persones en un pis de només 30 metres quadrats. No obstant això, passar aquí tants anys ha fet que tingui moltíssims records i una estima especial cap a la seva ciutat d’origen. I, ara, ho ha tornat a demostrar en una entrevista molt nostàlgica que ha compartit betevé. En ella, la chica Almodóvar -que continua treballant als 76 anys- deixa clar quina és la seva zona preferida de la capital.
Si ha de triar només un dels barris? “Evidentment, em quedo amb el meu barri, la Barceloneta“. I què és el que fa diferent aquesta de les altres ciutats? Loles Léon creu que Barcelona no seria Barcelona sense el seu “ambient”, la seva “gent”, la “solidaritat” dels veïns i això tan nostre de preparar menjar i avisar els qui viuen a prop teu: “Allò que et diuen que han fet rostit, que si en vols”.
La millor cita de Loles León a Barcelona
Una Barcelona idealitzada, potser, la de Loles León… però de la que presumeix sempre que pot: “Vaig marxar tota sola cap a Madrid per intentar guanyar-me la vida i aquí ho vaig deixar tot”. En aquest sentit, confessa a la televisió municipal què és el que més troba a faltar sempre que marxa: “Doncs la gent d’aquí, els meus amics i la meva família“. Sempre li ha agradat passejar pel centre de la ciutat, diu, i els seus records més dolços se situen precisament en aquella zona: “La Boqueria, el carrer de la Portaferrissa, el Portal de l’Àngel, el passeig de Gràcia, la platja de la Barceloneta…”.
I si s’ha de quedar amb un únic comerç? Loles León ha lamentat, en aquesta ocasió, que hagin tancat tantes botigues de tota la vida. El que l’alleugereix, diu, és que encara hagin sobreviscut algunes granges “com les del carrer Petritxol”.
En aquesta sèrie d’entrevistes, sempre pregunten als famosos com han estat la seva millor i pitjor cita a Barcelona. La intèrpret no ha donat detalls de cap trobada horrible perquè considera que no n’ha tingut, però sí que té clar quina creu que ha estat la que més ha gaudit: “Mira, la meva millor cita va ser la que vaig tenir quan vaig tornar a Barcelona a presentar la pel·lícula Mujeres al borde de un ataque de nervios. Em vaig trobar allà amb tothom, amb gent que feia molt que no veia i també amb d’altres que havien dit que jo no valia com a actriu. Vaja”.
Una actriu enamorada de la seva ciutat que hi torna sempre que la feina li permet.