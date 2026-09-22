Ferran Torres, muy incómodo en ‘El Hormiguero’: «La madre que te parió»

Ferran Torres se mostró muy incómodo en la entrevista en El Hormiguero, donde Pablo Motos no le puso las cosas muy fáciles. Quizás quiso vengarse por el golpe que le soltó al sentarse en la silla, cuando la estrella de la selección española le reprochó que pasara del fútbol: «Nos encontramos en una discoteca de Ibiza y me dijiste que no habías visto la final del Mundial«. El presentador, avergonzado, reconoció que fue «una metedura de pata»: «Ahora mismo lo estoy pasando un poco mal, voy a error por Mundial». Y es que, en el anterior, pasó toda la noche con Sergio Ramos… pero él creía que era Guti: «¡Qué vergüenza«.

Intentó darle la vuelta, cuando dijo que en realidad es un talismán porque nunca ha visto los partidos míticos de la selección. Esto no convenció a Ferran Torres: «¿Has visto cómo la lías más de una vez en cada Mundial?». Y el líder de las hormigas le respondió: «Tampoco hace falta que me pises, Ferran«.

Muchas risas, sí, pero la tensión era evidente. Y todo acabó estallando poco después, cuando Pablo Motos le dijo al futbolista que tenía una sorpresa para él… un regalo envenenado que no hizo ninguna gracia al invitado. Y es que el valenciano invitó al plató a la chica que grabó el audio viral en el que se gritaba el nombre de Ferran. El chico se quedó con la boca abierta y su cara desencajada lo decía todo. ¿Qué necesidad había? «El audio me pareció gracioso los primeros días, pero no me imaginaba que acabaría convirtiéndose en un trending tan grande. Me daba muchísima vergüenza… Y hay veces que he pensado que me conocen más por el audio que por el gol«, decía sin esperar que acabaría conociéndola en persona poco después.

Qué ha pasado en la entrevista en El Hormiguero? | Antena 3

Ferran Torres, incómodo en la entrevista con Pablo Motos | Antena 3

El Hormiguero invita al plató a la chica que grabó el audio viral de Ferran Torres

Rocío Domingo, la chica detrás de aquel audio, se mostró encantadísima mientras la cara de Ferran Torres era un poema: «Esto me da muchísima vergüenza. ¿Puedo irme para allá?», suplicó en plena encerrona. Y es que Pablo Motos no hacía más que insistir e insistir a la chica para que dijera que estaba obsesionada con Ferran Torres porque era guapo: «¿Tanta efusividad era porque lo ves buen futbolista o por algo más?».

El chico estaba muy incómodo, pero el presentador metió aún más el dedo en la llaga cuando pidió a la joven que recreara el audio en directo mientras grababan en primer plano la cara de Ferran: «Solo para que pase un poco de vergüenza». Y él puso el grito en el cielo: «La madre que te parió. No es obligatorio volver a este programa, ¿no?«.

Ferran Torres ha vivido el momento más incómodo de su vida 💀 pic.twitter.com/vOu8BOAQLH — ceciarmy (@ceciarmy) September 21, 2026

.@ferranTorres20 se encuentra con Rocio Domingo, la chica detrás del «¡Oh, Ferran, oh Ferran!» #FerranEH pic.twitter.com/EAQeecNwx4 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 21, 2026

Una entrevista en la que quiso decir que no estaba molesto, pero su comunicación verbal indicó algo totalmente diferente y no lo pudo disimular.