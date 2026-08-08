Ferran Torres ha hecho historia ahora que ha ganado el segundo Mundial para la selección española de fútbol. El jugador culé ha ocupado todos los titulares deportivos por su salida o no salida del Barça, pero también ha aparecido en la prensa rosa después de que se filtraran fotos suyas en compañía de una azafata italiana. Convertido en personaje de interés, la COPE de Valencia ha entrevistado a una de sus antiguas profesoras para descubrir algunos secretos de su infancia. Lo que no esperaban era que hablara tanto, ya que ha aportado muchos detalles de su etapa educativa.

Los más curiosos estarán contentos, ya que esta entrevista les ha permitido conocer detalles desconocidos de sus primeros años en la escuela. ¿Cómo era como alumno? ¿Era de aquellos aplicados que sacaban buenas notas o siempre acababa con notas en la agenda por no haber hecho los deberes? Maribel Agustín era su profesora en el Instituto de su pueblo natal, en Foios, donde conoció a un joven que ya soñaba con poder ganarse la vida como jugador profesional.

Una profesora de Ferran Torres saca a la luz secretos de su infancia | Europa Press

¿Qué tipo de estudiante era Ferran Torres en el Instituto?

Pues duda resuelta, pertenecía al grupo de los buenos estudiantes: «Era un chico muy aplicado, siempre se sentaba en primera fila y estaba muy callado. Su grado de madurez era superior al del resto de la clase«. El programa Mediodía COPE Más Valencia ha hablado con quien fuera profesora de Tecnología del futbolista en 4º de ESO, que lo recuerda como un estudiante «muy responsable y comprometido con los estudios». Eso sí, ya comenzaba a destacar en el fútbol y eso provocaba que faltara a alguna clase con bastante frecuencia: «No obstante, siempre cumplía con sus tareas y demostraba una gran implicación. La verdad es que era un chico muy aplicado«.

No era de esos que siempre acababan castigados por hablar en clase, teniendo en cuenta que dice que casi no interactuaba con los compañeros: «Y no era por timidez, sino porque tenía una manera de ser muy responsable y centrada que me llamaba la atención entre el resto de alumnos».

Y ha compartido una anécdota que refleja cómo era como alumno: «Siempre le insistíamos en la importancia de no descuidar su formación académica, ya que entonces ya destacaba en el fútbol. Más que nada para tener estudios por si eso del fútbol no acababa de funcionar». Y él lo hizo suyo, teniendo en cuenta que se implicó mucho más que el resto para cumplir este objetivo.