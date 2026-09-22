Ferran Torres, molt incòmode a ‘El Hormiguero’: “La mare que et va parir”

Ferran Torres s’ha mostrat molt incòmode en l’entrevista a El Hormiguero, on Pablo Motos no li ha posat les coses gaire fàcils. Potser s’ha volgut venjar per la clatellada que li ha deixat anar quan s’ha assegut a la cadira, quan l’estrella de la selecció espanyola li ha recriminat que passi del futbol: “Ens vam trobar en una discoteca d’Eivissa i em vas dir que no havies vist la final del Mundial“. El presentador, avergonyit, ha reconegut que va ser “una cagada”: “Ara mateix ho estic passant una mica malament, vaig a error per Mundial”. I és que, en l’anterior, va passar tota la nit amb Sergio Ramos… però ell creia que era Guti: “Quina vergonya“.
Ha intentat donar-li la volta, quan ha dit que en realitat és un talismà perquè mai no ha vist els partits mítics de la selecció. Això no ha convençut Ferran Torres: “Has vist com la fas grossa més d’una vegada a cada Mundial?”. I el líder de les formigues s’hi ha tornat: “Tampoc no cal que em trepitgis, Ferran“.
Molts riures, sí, però la tensió era evident. I tot ha acabat esclatant pels aires poc després, quan Pablo Motos li ha dit al futbolista que tenia una sorpresa per a ell… un regal enverinat que no ha fet cap mena de gràcia al convidat. I és que el valencià ha convidat a plató la noia que va gravar l’àudio viral en què es cridava el nom de Ferran. El noi s’ha quedat amb la boca oberta i la seva cara desencaixada ho deia tot. Quina necessitat hi havia? “L’àudio em va semblar graciós els primers dies, però no m’imaginava que s’acabaria convertint en un trending tan gran. Em feia moltíssima vergonya… I hi ha vegades que he pensat que em coneixen més per l’àudio que pel gol“, deia sense esperar-se que acabaria coneixent-la en persona poc després.
El Hormiguero convida a plató la noia que va gravar l’àudio viral de Ferran Torres
Rocío Domingo, la noia darrere d’aquell àudio, s’ha mostrat encantadíssima mentre la cara de Ferran Torres era un poema: “Això em fa moltíssima vergonya. Puc marxar cap allà?”, ha suplicat en plena encerrona. I és que Pablo Motos no feia més que insistir i insistir a la noia perquè digués que estava obsessionada amb Ferran Torres perquè era guapo: “Tanta efusivitat era perquè el veus bon futbolista o per alguna cosa més?”.
El noi estava molt incòmode, però el presentador ha ficat encara més el dit a la ferida quan ha demanat a la jove que recreés l’àudio en directe mentre gravaven en primer pla la cara de Ferran: “Només perquè passi una mica de vergonya”. I ell ha posat el crit al cel: “La mare que et va parir. No és obligat tornar a aquest programa, no?“.
Ferran Torres ha vivido el momento más incómodo de su vida 💀 pic.twitter.com/vOu8BOAQLH— ceciarmy (@ceciarmy) September 21, 2026
.@ferranTorres20 se encuentra con Rocio Domingo, la chica detrás del “¡Oh, Ferran, oh Ferran!” #FerranEH pic.twitter.com/EAQeecNwx4— El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 21, 2026
Una entrevista en la que ha volgut dir que no estava molest, però la seva comuninació verbal ha indicat una cosa totalment diferent i no ho ha pogut dissimular.