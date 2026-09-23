TV3 se había quedado huérfana de programas este miércoles por la noche con el final de Joc de cartes estiu. ¿El sustituto de Marc Ribas? Pues nada más y nada menos que Àngel Llàcer, que toma el relevo con la segunda temporada de Soc i seré que se estrenará esta noche a partir de las 22 horas. Con 100 concursantes y 50.000 € en juego, solo una persona puede ganar esta batalla… quien sepa más de Cataluña. En el video promocional, nos adelantan algunas pistas. Habrá pruebas nuevas, carreras de arriba a abajo, habaneras, expulsiones y también invitados famosos como Nina, Ramon Pellicer, Àlex Casanovas, Sofia Janer y Raül Balam o Mari Pau Huguet.

Esta vez, el premio dependerá de los concursantes que tendrán que esforzarse al máximo porque podrán ganar recompensas como la inmunidad. La gente comenzará a jugar y habrá alianzas -y traiciones- inesperadas. Algunos de los retos que tendrán que superar, según nos adelantan desde la cadena, tendrán que ver con ámbitos tan diversos como la lengua -con una prueba muy difícil de pronombres átonos-, la historia o la cocina. Tendrán que demostrar que saben cocinar un plato tan típico como unos buenos calçots, que entienden de teatro, que saben cantar habaneras y también hacer baile de bastones. La geografía tendrá un peso importante, una vez más, en un programa en el que dicen que han pasado «muchas y muchas cosas«.

Primeras imágenes de la nueva temporada de Soc i seré

Los músicos Laura Andrés y Arnau Vilà llegarán a Soc i seré pisando fuerte, además, ya que les han puesto al frente de una nueva prueba musical de la que no quieren dar demasiados detalles para no hacer spoilers. ¿Será sobre hip-hop? «Quizás sí, que Arnar es especialista… y es un estilo musical muy catalán», dicen entre risas. Sea como sea, afirman que tendrán una misión muy importante porque deberán elegir qué concursante pasa la prueba y cuál debe abandonar el concurso: «Será una prueba eliminatoria». Veremos a Àngel Llàcer bailar, a los concursantes disfrazados, corriendo en pruebas contrarreloj, aceptando retos complicados… y todo, para demostrar que no hay nadie que entienda más de Cataluña que ellos.

En Soc i seré, los concursantes tendrán que poner a prueba los conocimientos de historia | TV3

También habrá pruebas de lengua con los pronombres átonos de protagonistas | TV3

Àngel Llàcer, en estado puro en esta segunda temporada | TV3

Àngel Llàcer y Júlia Bonjoch triunfaron en la primera temporada del programa, que obtuvo un 13,9% de share en su estreno en mayo del año pasado. Ese día fueron líderes, seguramente gracias a la curiosidad de saber cómo sería el formato, pero lograron mantener el interés porque la audiencia media estuvo alrededor del 14% o el 15% de cuota de pantalla. En el balance de junio, de hecho, 3Cat aplaudió que el último episodio hubiera acumulado más de 542.000 televidentes de media.

Ahora, confían en que esta segunda entrega vuelva a llamar la atención de la gente en casa y que obtengan buenos resultados esta noche y, también, en los días posteriores gracias a las visualizaciones que se hacen a través de la plataforma digital.