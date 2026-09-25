La Calzada del Gigante: retiran 10,000 monedas que causaban «un daño considerable» al Patrimonio Mundial

La Calzada del Gigante en Irlanda del Norte es una maravilla geológica, un mosaico de columnas basálticas que cautiva a miles de visitantes cada año. Pero detrás de esta belleza se ocultaba una amenaza silenciosa, un gesto de aparente buena suerte que estaba destrozando el equilibrio de este Patrimonio de la Humanidad.

Durante décadas, los viajeros dejaban monedas allí, creyendo que les traería fortuna. Un pequeño gesto, inofensivo a primera vista, que con el tiempo se ha revelado como un error monumental con consecuencias devastadoras. Y ahora, la verdad ha salido a la luz.

El secreto oculto de las monedas que destruían la roca

Las autoridades han actuado con contundencia: más de 10,000 monedas han sido retiradas de las grietas de la Calzada del Gigante. Unos 20 kilos de metal que no solo ensuciaban el paisaje, sino que estaban fracturando la roca desde dentro, causando un daño irreversible a este lugar icónico.

El National Trust, la organización encargada de la conservación de este enclave, lideró una operación de emergencia. Cliff Henry, su responsable de divulgación de naturaleza, lo dejó claro: «Es un alivio, las monedas estaban causando un daño considerable«. Y nos preguntamos, ¿cómo pudo pasar esto sin que nadie se diera cuenta antes?

Creo que muchos de nosotros hemos hecho un gesto similar en algún viaje, sin pensar en las consecuencias. Pero el impacto colectivo de miles de pequeños actos puede ser colosal.

El Mecanismo Oculto detrás de la Destrucción

El problema no era estético; era una cuestión de química y física. Cliff Henry detalló que las monedas, con el tiempo, se oxidaban y se expandían, llegando a triplicar su grosor original. Esta expansión ejercía una presión enorme sobre las columnas de basalto, provocando que la roca se desintegrara. (Sí, nosotros también nos asombramos con este detalle).

Un informe del Servicio Geológico de Irlanda del Norte atribuyó el fenómeno a la «delaminación expansiva de las monedas al oxidarse». La mayoría de monedas modernas tienen un núcleo de metal recubierto por una fina capa de otro, un diseño que, irónicamente, las hace más vulnerables a la oxidación y la expansión. Esta reacción química creaba regueros de óxido que teñían de color naranja tramos enteros de piedra, una advertencia silenciosa del desastre que se estaba gestando.

Una Solución Costosa y Minuciosa

Retirar estas monedas fue una tarea de una dificultad extrema. Nathan Morrow, un experto cantero especializado en conservación de piedra, dedicó cerca de 200 horas a esta operación. Cada moneda era un desafío: mientras algunas se desprendían con alicates en cuestión de segundos, otras debían extraerse con herramientas de rejuntado, con un margen de error mínimo para no dañar la columna.

«Fue un trabajo minucioso y frustrante», recordó Henry. Algunas monedas estaban tan bien encajadas que los visitantes las habían martilleado con piedras, obligando a Morrow a maniobrar con una delicadeza quirúrgica. Esta intervención, vital para la supervivencia del lugar, ha supuesto un esfuerzo titánico que aún no ha terminado.

La Calzada del Gigante: un mundo de formas hexagonales y millones de años

Para entender la magnitud del daño, debemos mirar atrás. Las aproximadamente 40,000 columnas de basalto que forman la Calzada del Gigante surgieron hace unos 60 millones de años. Son el resultado del enfriamiento y la contracción de la lava, creando estas formas hexagonales casi perfectas, un testimonio impresionante del poder de la naturaleza.

Estas columnas, que parecen escalones hacia el Atlántico, han resistido el paso del tiempo, las inclemencias del clima e incluso las leyendas de un gigante. Pero no estaban preparadas para la «buena suerte» que los viajeros querían dejar. En el año 2024, cerca de 684,000 visitantes pisaron este lugar, y con cada uno, la posibilidad de un nuevo daño.

El auténtico valor de nuestro patrimonio reside en su integridad. Un pequeño gesto puede parecer insignificante, pero cuando se multiplica por miles, la factura es muy cara.

Un toque de alarma global: proteger nuestro Patrimonio

El caso de la Calzada del Gigante no es un hecho aislado. En todo el mundo, lugares de valor incalculable enfrentan la presión del turismo masivo y la interacción humana. Esta historia es un toque de alerta sobre nuestra responsabilidad colectiva en la preservación del patrimonio, sea natural o cultural.

Ahora, el National Trust ha instalado nuevas señales y ha reforzado el mensaje en las redes sociales. La petición es clara: abandonen esta práctica. Para aquellos que quieren dejar una marca de su visita, se propone una alternativa: hacer una donación que realmente ayude a la conservación del lugar. Un acto que sí tiene un beneficio real para todos.

El costo Real de la superstición y un futuro incierto

La limpieza completa de la Calzada del Gigante, con todo el esfuerzo y las horas de trabajo, tendrá un costo de más de 30,000 libras. Y lo más preocupante es que todavía quedan monedas incrustadas en la roca, un trabajo que la organización solo dará por terminado si dejan de aparecer nuevas.

De las monedas ya extraídas, solo un 5% son reutilizables; el resto está demasiado doblado o corroído. Esto nos hace reflexionar: ¿vale la pena este daño irreparable y este costo económico por una superstición? La próxima vez que visitemos un lugar tan especial, pensemos dos veces antes de dejar nuestra huella de una manera que pueda comprometer su futuro. Está en nuestras manos.