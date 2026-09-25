Dénia inaugura su histórica Fábrica del Hielo: «un espacio de sueños, ideas y retos»

Dénia, un destino que llama a la exploración, ocultaba hasta ahora uno de sus secretos más fascinantes a plena vista. Un edificio centenario, silenciado durante décadas, ha despertado de un largo sueño invernal para transformar el paisaje local. No es solo una renovación, sino una auténtica declaración de futuro que promete cambiar nuestra percepción del patrimonio y la innovación.

¿Qué sucede cuando la historia y el empuje emprendedor se fusionan para dar nueva vida a un espacio olvidado? La solución que ha encontrado Dénia es tan brillante como inesperada. Hoy, desvelamos la revelación de un proyecto que ya está marcando un antes y un después en la Marina Alta.

Hablamos de la histórica Fábrica del Hielo de Dénia, un nombre que evoca recuerdos de frío intenso y nieblas a muchos residentes. Este edificio emblemático, datado del siglo XVIII y considerado arquitectura barroca popular, ha renacido de sus cenizas. Ahora es la flamante sede de las oficinas del grupo «Dénia es vida», liderado por la visionaria familia Cervera Navarro, y también alberga a los expertos de Cervera & Navarro Consultores.

Para entender la magnitud de esta transformación, debemos viajar en el tiempo. La Fábrica del Hielo fue, durante casi todo el siglo XX, un punto imprescindible para la comunidad, suministrando hielo en barra para particulares y triturándolo para los pescadores del puerto. La primera referencia fiable data de 1925, cuando Pedro Juan Devesa Pastor la registró con una capacidad de producción de 100 kilos de hielo por hora (¡imagínalo!).

Funcionó sin pausa hasta finales de los años 70, y aún hoy muchos dianenses recuerdan aquellas visitas, adentrándose en un mundo de brumas y heladas. Aquel espacio, que erizaba la piel por el frío, ha sido ahora cuidadosamente rehabilitado, huyendo del abandono que parecía su destino. (Sí, nosotros también alucinamos con esta recuperación).

La arquitectura que explica su historia

La restauración de la Fábrica del Hielo es un truco maestro de ingeniería y respeto por el pasado. Se han salvado detalles arquitectónicos que nos cuentan la vida del edificio: sus paredes insinúan las sucesivas ampliaciones, los «estirones» para ganar altura a lo largo de los años. Es una demostración de que la arquitectura histórica puede ser tremendamente dúctil y adaptativa.

La cubierta, ahora moderna y con vigas de hormigón, integra un lucernario que inunda de luz natural la segunda planta, creando un ambiente de trabajo inspirador. Pero es en la primera planta donde encontramos uno de los grandes secretos de esta intervención: las bóvedas han conservado su pintura original, con tonos azules, marrones y blancos. La pintura se ve descascarillada, pero es un efecto buscado para mantener la textura única del paso del tiempo.

La clave del éxito ha sido no esconder las cicatrices del edificio, sino celebrarlas. Es una filosofía que ilumina el pasado sin renunciar al presente.

Este techo de vigas de madera, que parece una obra de arte, se apoya sobre un muro de ladrillo que, a su vez, se eleva sobre los sillares de tosca. Otros muros son de piedra trabada con argamasa, una variedad constructiva que confirma que la Fábrica del Hielo no se levantó en un día, sino que fue un edificio vivo y en constante evolución. Su nueva vida sigue esta tradición.

De los Magazinos a la Fábrica: una filosofía de futuro

Esta joya recuperada no es un hecho aislado en Dénia; es parte de un patrón. Las nuevas oficinas se enganchan a Els Magazinos, otro espacio histórico (antiguas caballerizas reales de Felipe III y fábrica de juguetes) que la misma familia Cervera Navarro rescató del olvido. La filosofía es idéntica: la restauración no enmascara, sino que lanza luz sobre la historia.

De hecho, el día de la inauguración de la Fábrica del Hielo se repartió un librito del historiador Javier Calvo, profundizando en el pasado de este edificio singular. Esto demuestra que cada proyecto es una oportunidad para reconectar con nuestras raíces y al mismo tiempo proyectarnos hacia adelante. Es una apuesta definitiva por la cultura y el desarrollo local.

La Dénia de hoy entiende que su patrimonio no es una carga, sino un tesoro oculto que puede generar riqueza y oportunidades. Estos espacios, llenos de historia y ahora de vida, son un motor para el turismo cultural y la economía creativa. (Nosotros creemos que este es el camino correcto para cualquier ciudad con visión de futuro).

La Fábrica del Hielo es un aviso potente para todos nosotros: hay un valor incalculable en los edificios que muchos dan por perdidos. Su revitalización no solo salva un fragmento del pasado, sino que abre las puertas a un nuevo capítulo de «sueños, ideas y retos» que Dénia está escribiendo. Es un error común subestimar el poder de estas transformaciones.

Así que la próxima vez que pasees por Dénia, detente un momento frente a esta maravilla. Verás cómo la arquitectura nos puede contar historias y cómo la visión de unos pocos puede encender la esperanza de toda una comunidad. ¿No crees que es el tipo de secreto que vale la pena compartir?