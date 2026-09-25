Dénia estrena la seva històrica Fàbrica del Gel: «un espai de somnis, idees i reptes»

Dénia, un destí que crida a l’exploració, amagava fins ara un dels seus secrets més fascinants a plena vista. Un edifici centenari, silenciat durant dècades, ha despertat d’un llarg son hivernal per transformar el paisatge local. No és només una renovació, sinó una autèntica declaració de futur que promet canviar la nostra percepció del patrimoni i la innovació.
Què passa quan la història i l’empenta emprenedora es fusionen per donar nova vida a un espai oblidat? La solució que ha trobat Dénia és tan brillant com inesperada. Avui, desvelem la revelació d’un projecte que ja està marcant un abans i un després a la Marina Alta.
Parlem de la històrica Fàbrica del Gel de Dénia, un nom que evoca records de fred intens i boires a molts residents. Aquest edifici emblemàtic, datat del segle XVIII i considerat arquitectura barroca popular, ha renascut de les seves cendres. Ara és la flamant seu de les oficines del grup “Dénia és vida”, liderat per la visionària família Cervera Navarro, i també acull els experts de Cervera & Navarro Consultors.
Per entendre la magnitud d’aquesta transformació, hem de viatjar en el temps. La Fàbrica del Gel va ser, durant gairebé tot el segle XX, un punt imprescindible per a la comunitat, subministrant gel en barra per a particulars i triturant-lo per als pescadors del port. La primera referència fiable data del 1925, quan Pedro Juan Devesa Pastor la va registrar amb una capacitat de producció de 100 quilos de gel per hora (imagina-ho!).
Va funcionar sense pausa fins a finals dels anys 70, i encara avui molts dianencs recorden aquelles visites, endinsant-se en un món de brumes i gelades. Aquell espai, que erissava la pell pel fred, ha estat ara acuradament rehabilitat, fugint de l’abandonament que semblava el seu destí. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb aquesta recuperació).
L’arquitectura que explica la seva història
La restauració de la Fàbrica del Gel és un truc mestre d’enginyeria i respecte pel passat. S’han salvat detalls arquitectònics que ens expliquen la vida de l’edifici: les seves parets intueixen les successives ampliacions, les “estirones” per guanyar alçada al llarg dels anys. És una demostració que l’arquitectura històrica pot ser tremendament dúctil i adaptativa.
La coberta, ara moderna i amb bigues de formigó, integra un lluernari que inunda de llum natural la segona planta, creant un ambient de treball inspirador. Però és a la primera planta on trobem un dels grans secrets d’aquesta intervenció: les voltes han conservat la seva pintura original, amb tons blaus, marrons i blancs. La pintura es veu descascarillada, però és un efecte buscat per mantenir la textura única del pas del temps.
La clau de l’èxit ha estat no amagar les cicatrius de l’edifici, sinó celebrar-les. És una filosofia que il·lumina el passat sense renunciar al present.
Aquest sostre de bigues de fusta, que sembla una obra d’art, es recolza sobre un mur de maó que, al seu torn, s’eleva sobre els carreus de tosca. Altres murs són de pedra trabada amb argamassa, una varietat constructiva que confirma que la Fàbrica del Gel no es va aixecar en un dia, sinó que va ser un edifici viu i en constant evolució. La seva nova vida segueix aquesta tradició.
Dels Magazinos a la Fàbrica: una filosofia de futur
Aquesta joia recuperada no és un fet aïllat a Dénia; és part d’un patró. Les noves oficines s’enganxen a Els Magazinos, un altre espai històric (antigues cavallerisses reals de Felip III i fàbrica de joguines) que la mateixa família Cervera Navarro va rescatar de l’oblit. La filosofia és idèntica: la restauració no enmascara, sinó que llança llum sobre la història.
De fet, el dia de la inauguració de la Fàbrica del Gel es va repartir un llibret de l’historiador Javier Calvo, aprofundint en el passat d’aquest edifici singular. Això demostra que cada projecte és una oportunitat per reconnectar amb les nostres arrels i alhora projectar-nos cap endavant. És una aposta definitiva per la cultura i el desenvolupament local.
La Dénia d’avui entén que el seu patrimoni no és una càrrega, sinó un tresor ocult que pot generar riquesa i oportunitats. Aquests espais, plens d’història i ara de vida, són un motor per al turisme cultural i l’economia creativa. (Nosaltres creiem que aquest és el camí correcte per a qualsevol ciutat amb visió de futur).
La Fàbrica del Gel és un avís potent per a tots nosaltres: hi ha un valor incalculable en els edificis que molts donen per perduts. La seva revitalització no només salva un fragment del passat, sinó que obre les portes a un nou capítol de “somnis, idees i reptes” que Dénia està escrivint. És un error comú subestimar el poder d’aquestes transformacions.
Així que la propera vegada que passegeu per Dénia, atureu-vos un moment davant d’aquesta meravella. Veureu com l’arquitectura ens pot explicar històries i com la visió d’uns quants pot encendre l’esperança de tota una comunitat. No creieu que és el tipus de secret que val la pena compartir?