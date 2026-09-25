Liz Hilliard, entrenadora de 72 anys: «El pilates de paret és triple benefici: força, estabilitat i articulacions protegides»

En un món on la velocitat ho devora tot i el temps és el nostre bé més preuat, trobar una rutina d’entrenament efectiva que encaixi a la vida moderna és un autèntic desafiament. Totes busquem aquella solució que ens permeti mantenir-nos en forma sense necessitat de grans inversions en gimnassos o equipaments complexos. Però, i si la clau estigués en una pràctica senzilla, gairebé oblidada, que podries fer a qualsevol paret de casa teva?
La resposta a aquesta recerca constant ens arriba de la mà de tota una referent en el món de l’entrenament. Un nom que, un cop el coneixes, no oblidaràs, i que ens obre la porta a una manera d’entendre el moviment que promet canviar la nostra perspectiva sobre la cura del cos.
Liz Hilliard, la veu experta darrere del moviment
Parlem de Liz Hilliard, una entrenadora que, als seus 72 anys, no només desprèn una vitalitat envejable sinó que ha trobat en el pilates de paret el seu gran secret per a una força, estabilitat i protecció articular duradores. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la seva energia i saviesa). Aquesta disciplina, que es realitza contra una superfície vertical utilitzant només el pes corporal com a resistència, és, segons ella, la metodologia imprescindible per enfortir aquelles estructures musculars clau que sovint passen desapercebudes en l’entrenament més convencional.
La seva mirada experta, compartida a la revista Men’s Journal, destaca que el pilates de paret ofereix un triple benefici fonamental que cap altre entrenament pot igualar amb tanta senzillesa. No es tracta només de moure’s; és una estratègia intel·ligent per mantenir-nos àgils i protegides davant les lesions que el pas del temps ens pot jugar. Això no és un truc de temporada, és una solució definitiva per al nostre benestar a llarg termini.
La fórmula del triple benefici: força, estabilitat i articulacions
Hilliard ens explica que el pilates de paret no és només un exercici; és un sistema complet que aborda tres pilars fonamentals del nostre cos. Primer, desenvolupa la força de manera progressiva i segura, activant musculatura profunda que moltes vegades oblidem. Després, entrena els sistemes estabilitzadors que l’entrenament de gimnàs tradicional gairebé no toca, protegint així el nostre cos dels moviments inesperats i les càrregues diàries.
Finalment, i potser el més revelador per a la nostra salut a llarg termini, millora el control neuromuscular sense la necessitat de càrregues pesades, sense compressió articular i sense cap tipus d’equip extern. Això significa que podem treballar el nostre cos de manera eficient, tonificant sense risc, un aspecte imprescindible per a totes nosaltres, especialment a mesura que sumem anys al calendari. El nostre cos ens ho agrairà amb cada moviment del dia a dia.
La meva conclusió és clara: si busques una manera de mantenir el teu cos fort, estable i lliure de dolor articular, el pilates de paret és una inversió que val cada minut. És el nostre plan B intel·ligent per la salut.
Aquesta combinació de beneficis és especialment important si considerem com el nostre cos canvia amb l’edat. Amb el temps, la nostra elasticitat disminueix, la percepció de la posició del nostre cos a l’espai (la propioccepció) es redueix i els músculs estabilitzadors, com els rotadors profunds del maluc o el gluti mitjà, són sistemàticament ignorats per rutines que només busquen aixecar grans pesos. El resultat? Bloquejos articulars, sobrecàrregues lumbars i fallades al genoll que acaben afectant la nostra qualitat de vida.
Més enllà dels exercicis: una estratègia intel·ligent per al teu cos
La veritable revolució del pilates de paret no resideix en la complexitat dels seus moviments, sinó en la seva capacitat per oferir una solució holística i accessible. Imagina que pots tonificar els quàdriceps i els glutis amb una simple sentadilla isomètrica contra la paret, protegint les teves articulacions mentre reeduques els patrons de moviment. O que pots corregir desequilibris musculars amb exercicis unilaterals, com les sentadillas a una sola cama, fonamentals per prevenir lesions al turmell i al genoll en activitats tan quotidianes com caminar o pujar escales.
Aquests exercicis amb suport vertical, que estimulen de forma intensa la cadena posterior i els glutis, ajuden a compensar el típic predomini dels quàdriceps, reduint la tensió sobre estructures delicades com el lligament creuat anterior i estabilitzant la part posterior del genoll. Fins i tot les flexions inclinades, una variant per a paret, ens permeten enfortir el pit, les espatlles i els tríceps, fins i tot si les flexions tradicionals al terra ens causen molèsties. És una oportunitat d’entrenament per a tothom, sense excepcions.
Liz Hilliard és contundent: aquesta pràctica és una estratègia intel·ligent per mantenir-se activa, àgil i protegida davant lesions. No és només una opció més al catàleg d’entrenaments; és una declaració d’intencions cap a un futur amb més mobilitat i menys dolor. És una manera d’invertir en la nostra salut sense que la nostra cartera plori.
El moment és ara: protegeix la teva mobilitat
No podem ignorar els senyals que el nostre cos ens envia. La pèrdua d’elasticitat i la disminució de la propiocepció no són destins ineludibles, sinó reptes que podem afrontar amb les eines adequades. El pilates de paret emergeix com l’imprescindible al nostre arsenal de benestar, una pràctica que ens permetrà gaudir de la vida amb menys preocupacions i més llibertat de moviment. És la solució que esperaves per prevenir molèsties a l’esquena, la cadera o els genolls que semblen inevitables amb el pas dels anys.
Liz Hilliard, amb la seva experiència i la seva pròpia vitalitat, ens convida a prendre una decisió intel·ligent avui mateix. Escoltar el seu consell és un pas de gegant cap a una versió de nosaltres mateixes més forta i resilient. És clar que la paret de casa teva té molt més potencial del que mai hauries imaginat, oi?