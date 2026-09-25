Descobreixen un enterrament de 5.000 anys amb 42 dents: què amaga aquesta troballa que desvetlla els experts?

Imagina un secret enterrat durant cinc mil·lennis, una càpsula del temps que ara, de sobte, emergeix per reescriure la nostra comprensió del passat més remot. A Polònia, una troballa arqueològica amb 42 dents i uns fragments de crani ha posat els experts a la corda fluixa, buscant una solució a un misteri que desafia el que crèiem saber sobre els nostres avantpassats neolítics.
Què amaga realment aquest enterrament tan peculiar? La història és més complexa i intrigant del que podríem imaginar, amb detalls que fan que el cor ens faci un salt quan pensem en el seu significat. Deixa’ns explicar-t’ho, perquè estem davant d’una revelació imprescindible.
Ens remuntem a l’any 2900 a.C., en ple Neolític mitjà, al sud de Breslavia, a Polònia. Allà, dins d’un petit túmul funerari de només quatre metres de diàmetre, va aparèixer l’esquelet gairebé complet d’un home adult. Però el que va deixar bocabadats els arqueòlegs no va ser només l’antiguitat, sinó el seu ajuar funerari: un collaret amb 42 dents perforades i, a prop dels seus restes, fragments de dos cranis humans més.
Quin missatge ens envia des del passat un objecte tan singular? Nosaltres pensem que aquests secrets són els que fan la història tan apassionant.
Aquesta joia prehistòrica no és un qualsevol, sinó una peça d’artesania que suggereix un coneixement i una dedicació extraordinàries. Les 42 dents van ser perforades intencionalment a l’arrel i col·locades formant un collaret que l’home portava al moment de la seva mort. La pregunta del milió és: de quins animals provenen? Els experts apunten a grans mamífers com cànids (gossos o llops), óssos i ungulats, tot i que no descarten la possibilitat que alguna d’elles pugui ser d’origen humà. Només les anàlisis genètiques podran desvetllar aquest secret.
Juntament amb el collaret, es van recuperar petites peces d’os i d’ambre, fragments de sílex i una destral de serpentinita amb signes d’ús. L’ambre, un material que solia viatjar per rutes d’intercanvi de llarga distància, és un indicador clau que les comunitats d’aleshores tenien accés a béns importats, potser revelant una sofisticació comercial que poc imaginàvem. És fascinant pensar com un simple objecte pot obrir tantes finestres al comerç prehistòric.
El misteri de la cultura de la ceràmica cordada i els cranis
La datació provisional situa aquest enterrament en l’òrbita de la Cultura de la Ceràmica Cordada, una tradició arqueològica que es va estendre per gran part d’Europa durant el tercer mil·lenni a.C. Coneguda per les seves vaselles decorades amb impressions de corda i les seves destrals de combat, aquesta cultura s’associava a comunitats pastorívoles i mòbils que van deixar una petjada genètica profunda en el continent. Aquesta connexió és preliminar, però ja ens obre un ventall d’hipòtesis apassionants sobre la identitat de l’home enterrat.
El propòsit del collaret, per tant, podria ser divers. Potser funcionava com una “tecnologia de la memòria”, un vincle amb la caça, un amulet o un símbol d’identitat personal o col·lectiva. Qui sap si fins i tot servia per comunicar la capacitat d’accedir a animals considerats valuosos, o com un senyal de rang? La línia entre un objecte de prestigi i un objecte ritual sovint es desdibuixa, i en aquest cas, el collaret podria haver estat ambdues coses, un poderós distintiu.
Imagina l’impacte d’un guerrer o xaman amb un collaret de 42 dents. És una imatge que ens trasllada directament a una època de rituals i símbols molt potents.
Però el veritable enigma s’intensifica amb els fragments dels dos cranis humans adults trobats a prop de l’enterrament. Una de les hipòtesis és que podrien ser ofrenes, dipositades intencionalment, potser fins i tot fruit d’una decapitación ritual. (Nosaltres també ens imaginem la sang freda d’aquelles accions). Tanmateix, els arqueòlegs són prudents i no descarten una explicació més tafonòmica, és a dir, processos post-mortem com desplaçaments, corriments de terra o la reutilització de l’espai funerari.
El futur del descobriment: la clau per entendre el passat
La troballa de Żórawina és, sense cap mena de dubte, un enterrament excepcional que ha generat més preguntes que respostes. Els arqueòlegs tenen ara una tasca ingent al davant per esbrinar la veritat darrera d’aquest misteri de 5.000 anys. Les pròximes setmanes i mesos seran crucials per entendre aquest secret.
S’estan duent a terme diverses anàlisis: des de la datació per radiocarboni, que confirmarà la cronologia i si l’home i els cranis pertanyen al mateix moment, fins a l’estudi osteològic detallat dels ossos. Aquest últim és decisiu: si hi ha evidències de decapitació, com marques de tall o fractures compatibles, ho sabrem. Les anàlisis d’ADN i d’isòtops també són a l’agenda, i ens donaran la solució definitiva sobre les espècies dels dents, la dieta de l’individu i la seva mobilitat.
Aquesta troballa a Żórawina ens ofereix un material nou i fascinant per explorar els rituals funeraris, les qüestions d’identitat social i memòria, i les possibles jerarquies de les comunitats neolítiques a l’Europa central. Ens trobem davant una finestra oberta al passat que, un cop més, ens demostra que la història està plena d’històries sorprenents que encara esperen ser contades. Ara mateix, la resposta final encara ha d’esperar.