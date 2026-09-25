Què implica el microblàzar descobert a la Via Làctia que apunta a la Terra i per què estudiar-lo

El cosmos no deixa de sorprendre’ns, i de vegades, els fenòmens més extrems i energètics no estan tan lluny com pensem. La Via Làctia, la nostra llar galàctica, amagava un secret còsmic amb una potència capaç de deixar-nos sense alè, fins ara només associat a galàxies molt distants.
Imagina un sistema que accelera partícules a una velocitat gairebé llumínica, generant energies cent vegades superiors a les que aconseguim aquí, a la Terra, amb el Gran Col·lisionador d’Hadrons. I ara, pensa que un dels seus raigs més potents apunta, de manera quasi directa, cap al nostre planeta. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la magnitud d’això).
La revelació del microblàzar: un nou veí còsmic
Astrònoms internacionals han identificat IRAS 18293−0941 com el primer microblàzar detectat a la Via Làctia, un descobriment publicat a la revista Astronomy & Astrophysics que canvia la nostra perspectiva sobre l’activitat més energètica de la nostra galàxia. Situat a uns 12.000 anys llum de distància, aquest sistema còsmic ofereix una finestra única a processos que abans només podíem estudiar a milions d’anys llum.
El protagonista indiscutible d’aquest fenomen és un forat negre de massa estel·lar, amb una massa que equival a unes 10 vegades la del Sol. L’acompanya una estrella que orbita al seu voltant cada aproximadament 11 dies, alimentant la seva inesgotable voracitat amb el seu propi material.
El mecanisme ocult: com funciona aquest accelerador natural
La intensa gravetat del forat negre arrenca material de la seva companya estel·lar. Aquest material no cau directament, sinó que primer forma un disc d’acreció ardent i lluminós, girant a velocitats vertiginoses abans de precipitar-se cap al forat negre. És en aquest punt on la física es torna realment extraordinària.
Una part d’aquesta matèria no creua l’horitzó d’esdeveniments, el punt de no retorn del forat negre. En lloc d’això, és expulsada violentament cap a l’espai mitjançant dos jets, o raigs de plasma, orientats en direccions oposades. La característica més sorprenent, i la que classifica el sistema com a microblàzar, és que un d’aquests jets apunta gairebé directament cap a la Terra.
El nostre univers és un laboratori colossal, i ara en tenim un d’excepcionalment potent a prop, oferint-nos la clau per desvetllar misteris còsmics que fins ara ens eren inaccessibles.
Les observacions de ràdio han revelat l’impacte colossal d’aquests jets en el seu entorn. El raig que s’allunya del nostre planeta ha creat una ‘bombolla’ de 100 anys llum en el medi interestel·lar, una proesa monumental per a un sistema de massa estel·lar com aquest, que demostra una potència que fins ara només s’havia vist en blàzars gegantins.
Acceleració de partícules: el límit de la velocitat còsmica
El descobriment adquireix una dimensió encara més gran en observar l’impacte d’un d’aquests jets contra un dens núvol de material interestel·lar. Aquesta col·lisió genera condicions extremes, capaces d’accelerar partícules a energies al voltant de cent vegades superiors a les aconseguides en els nostres acceleradors terrestres més avançats.
Aquestes partícules es mouen a una velocitat tot just inferior a la de la llum, convertint-les en algunes de les més ràpides de tota la Via Làctia. Tot i que no és l’accelerador de partícules més potent conegut de l’univers, aquest microblàzar es posiciona com un dels més extrems i accessibles dins de la nostra pròpia galàxia.
Una finestra única als secrets dels forats negres supermassius
La identificació d’IRAS 18293−0941 ens ofereix una oportunitat inusual per investigar els mecanismes físics que operen en els blàzars clàssics. Aquests gegants còsmics estan alimentats per forats negres supermassius i es troben tan lluny que les seves estructures internes són gairebé impossibles de resoldre amb detall, malgrat tota la nostra tecnologia.
Com va assenyalar Benito Marcote, científic sènior d’ASTRON i JIVE, tenir un objecte anàleg tan a prop ens permet estudiar la física dels blàzars amb una precisió sense precedents. És com tenir un model a escala al nostre jardí per entendre una màquina gegant i complexa que opera a l’altra punta del món.
La història darrere del descobriment: una nova interpretació
IRAS 18293−0941 no és un objecte nou al cel; la seva existència ja es coneixia des del 1983, gràcies a les observacions de l’antic satèl·lit infraroig IRAS. No obstant això, el que ha canviat ara és la interpretació de la seva naturalesa i el seu comportament extrem, una autèntica revelació científica.
Per desxifrar el seu funcionament i reinterpretar la seva veritable identitat, els investigadors van combinar observacions en un rang ampli de longituds d’ona: des de la llum visible fins als raigs X, els raigs gamma i les ones de ràdio. Aquesta estratègia multibanda va ser imprescindible per seguir tant el comportament del forat negre com la propagació dels seus jets i la seva interacció amb el gas circumdant.
Jakob van den Eijnden, de la Universitat d’Amsterdam i coautor del treball, va subratllar la importància d’aquesta col·laboració de telescopis. “Cap dels telescopis individuals podria haver explicat tota la història”, va dir, posant de manifest la necessitat d’una visió holística per entendre els misteris més complexos del cosmos.
Aquest descobriment no és només una fita per a l’astronomia, és una solució a un enigma que teníem davant els nostres ulls. És una oportunitat d’or per entendre com els forats negres canalitzen energia cap al seu entorn i com aquests jets poden portar partícules a velocitats que desafien els límits físics imposats per la llum. Una veritable joia còsmica al nostre abast.
El nostre futur amb IRAS 18293−0941
Aquest microblàzar no és només una curiositat; és un laboratori natural sense precedents, que ens permetrà desvelar els secrets de l’acceleració de partícules i la dinàmica dels forats negres com mai abans. La seva proximitat relativa el converteix en un objecte d’estudi definitiu, prometent nous descobriments i una comprensió més profunda de l’univers.
Estudiar IRAS 18293−0941 és una decisió intel·ligent per a la ciència, perquè ens permetrà anticipar i comprendre millor els fenòmens més violents i energètics del cosmos. Qui sap quins altres secrets amaga la Via Làctia, just esperant ser desvetllats?