El modo «alarma constante» de tu cerebro: la razón oculta por la cual la felicidad no puede germinar

¿Te has encontrado alguna vez con la cabeza a mil por hora, revisando el móvil cada cinco minutos mientras sientes que la vida se te escapa? Esta sensación constante de estar disperso, de no conectar con lo que realmente importa, es más que una simple distracción. Es una señal de alarma que tu cerebro, sin que te des cuenta, ha activado un modo de supervivencia que devora tu felicidad a mordiscos.

Y lo peor es que, aunque nos parezcan banales, estas pequeñas interrupciones cotidianas tienen un coste oculto y alarmante para nuestra salud mental. Nos alejan de un estado de calma donde la verdadera alegría puede germinar. La pregunta es: ¿por qué nuestro órgano más vital nos pone en este estado de alerta constante?

La respuesta nos la da el doctor Alfred Sonnenfeld, médico y teólogo, en su nuevo libro, «Cómo recuperar la alegría». Según él, el problema radica en la sobreestimulación que sufrimos diariamente. Nuestro cerebro, diseñado para mantenernos seguros, interpreta esta saturación de información y tareas como una amenaza constante, activando un modo de alarma que bloquea cualquier posibilidad de bienestar genuino. (Sí, nosotros también alucinamos con esta revelación).

El doctor Sonnenfeld explica que todos nacemos con una alegría innata, una capacidad de entusiasmarnos por cada nuevo descubrimiento, como los niños pequeños. Pero a medida que crecemos, esta alegría no desaparece, sino que queda sepultada bajo mil capas de preocupación, frustración e insatisfacción. Nos volvemos más frágiles y encontramos defectos en todo, sin darnos cuenta de que nuestro cerebro, en modo de alarma, nos impide ver más allá. Es un secreto a voces que debemos desentrañar.

Nuestro cerebro necesita seguridad, no un bombardeo de información

La condición imprescindible para la felicidad es la seguridad. Si estamos en un estado de alarma constante, en modo de supervivencia, el cuerpo lo refleja: los músculos se tensan, el corazón late más rápido y los sentidos se agitan. En este estado, es literalmente imposible que la alegría pueda florecer. El cerebro está demasiado ocupado defendiéndonos de amenazas que, muy a menudo, son puramente percibidas.

El modo de alarma constante de nuestro cerebro es un ladrón silencioso de la felicidad, pero hay una solución para desactivarlo y recuperar nuestra alegría innata.

Pero la seguridad no es lo único que nuestro cerebro anhela. También necesita vinculación. Para estar alegres, necesitamos sentir que pertenecemos a un grupo y, al mismo tiempo, tener nuestra autonomía respetada. Nuestro cerebro es profundamente social y relacional. Necesitamos vivir en un ambiente de buenas relaciones donde nuestros gustos y necesidades individuales sean valorados. Sin esta conexión y libertad, la alegría se marchita.

El entusiasmo es el combustible secreto de tu cerebro

Sonnenfeld insiste en que el entusiasmo es como un abonamento definitivo para el cerebro. Fíjate en los niños: su entusiasmo refuerza las conexiones neuronales, haciéndolas más fuertes y resistentes. Este es un truco oculto que los adultos a menudo olvidamos. Permitirse el entusiasmo, incluso en las pequeñas cosas, es una inversión en nuestra propia salud cerebral y, por extensión, en nuestra alegría.

Otra clave imprescindible es el ejercicio físico. Lo que pasa en el cuerpo tiene un impacto directo en el cerebro. La actividad física libera endorfinas, que actúan como opiáceos endógenos naturales, y produce el famoso factor de crecimiento neurotrófico, que facilita la plasticidad cerebral. La gente tiene que salir a la calle, caminar, moverse. Es una solución sencilla pero potente para romper el ciclo de la alarma.

Y aquí viene el punto de conexión más profundo: tener un propósito en la vida. Una persona con un sentido profundo de lo que hace es más feliz. Este propósito nos ayuda a superar las dificultades, convirtiendo el estrés en oportunidades. Porque sí, necesitamos un cierto nivel de estrés, el justo para mantenernos activas, pero no el modo de alarma que nos paraliza. La pasividad es el peor enemigo de nuestro cerebro. Debemos aprender a salir de la zona de confort y afrontar los retos con valentía, manejando tanto el triunfo como el desastre. Esta es la solución.

El error de las metas inalcanzables

Plantearse metas realistas es fundamental para evitar la frustración innecesaria. Pero cuidado, no es la panacea. Sonnenfeld nos recuerda que, incluso cuando los astronautas llegaron a la Luna, una meta que parecía definitiva, al volver se preguntaban «ya está, ¿esto es todo?». Siempre habrá nuevas metas. Por lo tanto, no hay que obsesionarse. Debemos relativizar mucho más todo lo que nos sucede y vivir con más naturalidad nuestro camino.

Este bombardeo constante de estímulos, tan típico de nuestra era digital, es lo que nos mantiene en este modo de alarma que nos impide saborear la vida. No podemos esperar que la felicidad germine si nuestro cerebro está siempre a la defensiva, con los dientes afilados, esperando el próximo mensaje o la próxima notificación. Es un error que nos cuesta caro.

Es hora de tomar conciencia de que nuestro bienestar no puede esperar. Desactivar el modo «alarma constante» es un acto de supervivencia, no una opción. La felicidad, esa que pensamos que hemos perdido, está ahí, esperando que le demos el espacio y las condiciones adecuadas para volver a brillar. Es una inversión imprescindible en nosotras mismas.

Es el momento de recuperar el control de tu cerebro y, con él, tu propia alegría. ¿No crees que ya va siendo hora?