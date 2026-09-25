¿Qué implica el microblázar descubierto en la Vía Láctea que apunta a la Tierra y por qué estudiarlo

El cosmos no deja de sorprendernos, y a veces, los fenómenos más extremos y energéticos no están tan lejos como pensamos. La Vía Láctea, nuestro hogar galáctico, escondía un secreto cósmico con una potencia capaz de dejarnos sin aliento, hasta ahora solo asociado a galaxias muy distantes.

Imagina un sistema que acelera partículas a una velocidad casi lumínica, generando energías cien veces superiores a las que conseguimos aquí, en la Tierra, con el Gran Colisionador de Hadrones. Y ahora, piensa que uno de sus rayos más potentes apunta, de manera casi directa, hacia nuestro planeta. (Sí, nosotros también alucinamos con la magnitud de esto).

La revelación del microblázar: un nuevo vecino cósmico

Astrónomos internacionales han identificado IRAS 18293−0941 como el primer microblázar detectado en la Vía Láctea, un descubrimiento publicado en la revista Astronomy & Astrophysics que cambia nuestra perspectiva sobre la actividad más energética de nuestra galaxia. Situado a unos 12.000 años luz de distancia, este sistema cósmico ofrece una ventana única a procesos que antes solo podíamos estudiar a millones de años luz.

El protagonista indiscutible de este fenómeno es un agujero negro de masa estelar, con una masa que equivale a unas 10 veces la del Sol. Lo acompaña una estrella que orbita a su alrededor cada aproximadamente 11 días, alimentando su insaciable voracidad con su propio material.

El mecanismo oculto: cómo funciona este acelerador natural

La intensa gravedad del agujero negro arranca material de su compañera estelar. Este material no cae directamente, sino que primero forma un disco de acreción ardiente y luminoso, girando a velocidades vertiginosas antes de precipitarse hacia el agujero negro. Es en este punto donde la física se vuelve realmente extraordinaria.

Una parte de esta materia no cruza el horizonte de eventos, el punto de no retorno del agujero negro. En lugar de eso, es expulsada violentamente hacia el espacio mediante dos jets, o rayos de plasma, orientados en direcciones opuestas. La característica más sorprendente, y la que clasifica el sistema como microblázar, es que uno de estos jets apunta casi directamente hacia la Tierra.

Nuestro universo es un laboratorio colosal, y ahora tenemos uno excepcionalmente potente cerca, ofreciéndonos la clave para desvelar misterios cósmicos que hasta ahora nos eran inaccesibles.

Las observaciones de radio han revelado el impacto colosal de estos jets en su entorno. El rayo que se aleja de nuestro planeta ha creado una ‘burbuja’ de 100 años luz en el medio interestelar, una proeza monumental para un sistema de masa estelar como este, que demuestra una potencia que hasta ahora solo se había visto en blázares gigantescos.

Aceleración de partículas: el límite de la velocidad cósmica

El descubrimiento adquiere una dimensión aún mayor al observar el impacto de uno de estos jets contra una densa nube de material interestelar. Esta colisión genera condiciones extremas, capaces de acelerar partículas a energías alrededor de cien veces superiores a las conseguidas en nuestros aceleradores terrestres más avanzados.

Estas partículas se mueven a una velocidad apenas inferior a la de la luz, convirtiéndolas en algunas de las más rápidas de toda la Vía Láctea. Aunque no es el acelerador de partículas más potente conocido del universo, este microblázar se posiciona como uno de los más extremos y accesibles dentro de nuestra propia galaxia.

Una ventana única a los secretos de los agujeros negros supermasivos

La identificación de IRAS 18293−0941 nos ofrece una oportunidad inusual para investigar los mecanismos físicos que operan en los blázares clásicos. Estos gigantes cósmicos están alimentados por agujeros negros supermasivos y se encuentran tan lejos que sus estructuras internas son casi imposibles de resolver con detalle, a pesar de toda nuestra tecnología.

Como señaló Benito Marcote, científico sénior de ASTRON y JIVE, tener un objeto análogo tan cerca nos permite estudiar la física de los blázares con una precisión sin precedentes. Es como tener un modelo a escala en nuestro jardín para entender una máquina gigante y compleja que opera en la otra punta del mundo.

La historia detrás del descubrimiento: una nueva interpretación

IRAS 18293−0941 no es un objeto nuevo en el cielo; su existencia ya se conocía desde 1983, gracias a las observaciones del antiguo satélite infrarrojo IRAS. Sin embargo, lo que ha cambiado ahora es la interpretación de su naturaleza y su comportamiento extremo, una auténtica revelación científica.

Para descifrar su funcionamiento y reinterpretar su verdadera identidad, los investigadores combinaron observaciones en un rango amplio de longitudes de onda: desde la luz visible hasta los rayos X, los rayos gamma y las ondas de radio. Esta estrategia multibanda fue imprescindible para seguir tanto el comportamiento del agujero negro como la propagación de sus jets y su interacción con el gas circundante.

Jakob van den Eijnden, de la Universidad de Ámsterdam y coautor del trabajo, subrayó la importancia de esta colaboración de telescopios. «Ninguno de los telescopios individuales podría haber explicado toda la historia», dijo, destacando la necesidad de una visión holística para entender los misterios más complejos del cosmos.

Este descubrimiento no es solo un hito para la astronomía, es una solución a un enigma que teníamos ante nuestros ojos. Es una oportunidad de oro para entender cómo los agujeros negros canalizan energía hacia su entorno y cómo estos jets pueden llevar partículas a velocidades que desafían los límites físicos impuestos por la luz. Una verdadera joya cósmica a nuestro alcance.

Nuestro futuro con IRAS 18293−0941

Este microblázar no es solo una curiosidad; es un laboratorio natural sin precedentes, que nos permitirá desvelar los secretos de la aceleración de partículas y la dinámica de los agujeros negros como nunca antes. Su proximidad relativa lo convierte en un objeto de estudio definitivo, prometiendo nuevos descubrimientos y una comprensión más profunda del universo.

Estudiar IRAS 18293−0941 es una decisión inteligente para la ciencia, porque nos permitirá anticipar y comprender mejor los fenómenos más violentos y energéticos del cosmos. ¿Quién sabe qué otros secretos esconde la Vía Láctea, justo esperando ser desvelados?