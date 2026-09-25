Descubren un entierro de 5.000 años con 42 dientes: ¿qué esconde este hallazgo que desvela a los expertos?

Imagina un secreto enterrado durante cinco milenios, una cápsula del tiempo que ahora, de repente, emerge para reescribir nuestra comprensión del pasado más remoto. En Polonia, un hallazgo arqueológico con 42 dientes y unos fragmentos de cráneo ha puesto a los expertos en la cuerda floja, buscando una solución a un misterio que desafía lo que creíamos saber sobre nuestros antepasados neolíticos.

¿Qué esconde realmente este entierro tan peculiar? La historia es más compleja e intrigante de lo que podríamos imaginar, con detalles que hacen que el corazón nos dé un vuelco cuando pensamos en su significado. Déjanos explicártelo, porque estamos ante una revelación imprescindible.

Nos remontamos al año 2900 a.C., en pleno Neolítico medio, al sur de Breslavia, en Polonia. Allí, dentro de un pequeño túmulo funerario de solo cuatro metros de diámetro, apareció el esqueleto casi completo de un hombre adulto. Pero lo que dejó boquiabiertos a los arqueólogos no fue solo la antigüedad, sino su ajuar funerario: un collar con 42 dientes perforados y, cerca de sus restos, fragmentos de dos cráneos humanos más.

¿Qué mensaje nos envía desde el pasado un objeto tan singular? Nosotros pensamos que esos secretos son los que hacen la historia tan apasionante.

Esta joya prehistórica no es cualquier cosa, sino una pieza de artesanía que sugiere un conocimiento y una dedicación extraordinarios. Los 42 dientes fueron perforados intencionalmente en la raíz y colocados formando un collar que el hombre llevaba al momento de su muerte. La pregunta del millón es: ¿de qué animales provienen? Los expertos apuntan a grandes mamíferos como cánidos (perros o lobos), osos y ungulados, aunque no descartan la posibilidad de que alguno de ellos pueda ser de origen humano. Solo los análisis genéticos podrán desvelar este secreto.

Junto con el collar, se recuperaron pequeñas piezas de hueso y de ámbar, fragmentos de sílex y un hacha de serpentinitas con signos de uso. El ámbar, un material que solía viajar por rutas de intercambio de larga distancia, es un indicador clave de que las comunidades de entonces tenían acceso a bienes importados, quizás revelando una sofisticación comercial que poco imaginábamos. Es fascinante pensar cómo un simple objeto puede abrir tantas ventanas al comercio prehistórico.

El misterio de la cultura de la cerámica cordada y los cráneos

La datación provisional sitúa este entierro en la órbita de la Cultura de la Cerámica Cordada, una tradición arqueológica que se extendió por gran parte de Europa durante el tercer milenio a.C. Conocida por sus vasijas decoradas con impresiones de cuerda y sus hachas de combate, esta cultura se asociaba a comunidades pastoriles y móviles que dejaron una huella genética profunda en el continente. Esta conexión es preliminar, pero ya nos abre un abanico de hipótesis apasionantes sobre la identidad del hombre enterrado.

El propósito del collar, por tanto, podría ser diverso. Quizás funcionaba como una «tecnología de la memoria», un vínculo con la caza, un amuleto o un símbolo de identidad personal o colectiva. ¿Quién sabe si incluso servía para comunicar la capacidad de acceder a animales considerados valiosos, o como una señal de rango? La línea entre un objeto de prestigio y un objeto ritual a menudo se desdibuja, y en este caso, el collar podría haber sido ambas cosas, un poderoso distintivo.

Imagina el impacto de un guerrero o chamán con un collar de 42 dientes. Es una imagen que nos traslada directamente a una época de rituales y símbolos muy potentes.

Pero el verdadero enigma se intensifica con los fragmentos de los dos cráneos humanos adultos encontrados cerca del entierro. Una de las hipótesis es que podrían ser ofrendas, depositadas intencionalmente, quizás incluso fruto de una decapitación ritual. (Nosotros también nos imaginamos la sangre fría de aquellas acciones). Sin embargo, los arqueólogos son prudentes y no descartan una explicación más tafonómica, es decir, procesos post-mortem como desplazamientos, corrimientos de tierra o la reutilización del espacio funerario.

El futuro del descubrimiento: la clave para entender el pasado

El hallazgo de Żórawina es, sin lugar a dudas, un entierro excepcional que ha generado más preguntas que respuestas. Los arqueólogos tienen ahora una tarea ingente por delante para averiguar la verdad tras este misterio de 5.000 años. Las próximas semanas y meses serán cruciales para entender este secreto.

Se están llevando a cabo varios análisis: desde la datación por radiocarbono, que confirmará la cronología y si el hombre y los cráneos pertenecen al mismo momento, hasta el estudio osteológico detallado de los huesos. Este último es decisivo: si hay evidencias de decapitación, como marcas de corte o fracturas compatibles, lo sabremos. Los análisis de ADN y de isótopos también están en la agenda, y nos darán la solución definitiva sobre las especies de los dientes, la dieta del individuo y su movilidad.

Este hallazgo en Żórawina nos ofrece un material nuevo y fascinante para explorar los rituales funerarios, las cuestiones de identidad social y memoria, y las posibles jerarquías de las comunidades neolíticas en la Europa central. Nos encontramos ante una ventana abierta al pasado que, una vez más, nos demuestra que la historia está llena de historias sorprendentes que aún esperan ser contadas. Ahora mismo, la respuesta final aún debe esperar.