La Asamblea Nacional Catalana (ANC) quiere cerrar definitivamente las «luchas internas, los reproches y la desmovilización» y rearmar el independentismo desde la base social. Durante su discurso con motivo de la Diada del 11 de septiembre de 2026, el presidente de la entidad, Josep Vila, ha anunciado una hoja de ruta para activar un «nuevo embate» por la independencia. La estrategia culminará en el otoño de 2027 con una «gran movilización» coincidiendo con el décimo aniversario del 1-O, concebida como el desencadenante de un nuevo ciclo de acción colectiva y no como una mera «floritura escénica».

Para articular esta iniciativa, la ANC convocará antes de un mes una cumbre con el resto de entidades civiles independentistas. El objetivo es tejer «las complicidades necesarias para sacarlo adelante». En este sentido, Vila ha invitado a todos a participar desde una «transversalidad amplia y no partidista» porque, según ha dicho, lo «más importante para ganar la independencia es la gente». Por otro lado, ha afirmado que la entidad impulsará acciones «conectadas» con los colectivos en lucha y responderemos con determinación a cualquier decisión política o judicial que persiga nuestra desnacionalización. «Llamamos a activar en todo el territorio núcleos organizados que se conviertan en altavoces y promotores de este proyecto y aporten reflexión y propuesta», ha defendido.

El presidente de la ANC ha dicho que el independentismo dispone de un año —del 11-S de 2026 al 11-S de 2027— para reactivar y organizar el independentismo en todo el país: «Para volver a creer los unos en los otros». Así, el líder de la ANC se ha mostrado confiado en lograrlo porque actualmente Catalunya «es un país que se hunde y renace a la vez, que cae y se levanta, que duda y, enseguida, vuelve a la acción«. ¡Damos el duelo por terminado! ¡Es la hora de estar ahí! ¡Estamos! Compañeras y compañeros: ¡nada de decadencia! ¡Independencia! ¡Vamos a revertir esta Catalunya decadente presidida por un gobierno incapaz y siempre al servicio del amo de Madrid!», ha exclamado.

El presidente de la ANC, Josep Vila, en el parlamento que ha cerrado la manifestación de la Diada 2026 / ANC

«O independencia o decadencia»

En su diagnóstico, el líder de la entidad independentista ha vinculado de manera directa la degradación de los servicios públicos en Catalunya con el modelo autonómico del régimen del 78 y la dependencia política de Madrid. Josep Vila ha dibujado un panorama marcado por las «infraestructuras viales indignas, colapsadas y mal remendadas,» las incidencias constantes en la red ferroviaria de Rodalies, las listas de espera hospitalarias, la crisis de la vivienda y el retroceso del uso del catalán: «El catalán retrocede a marchas forzadas; se pierde en el patio de las escuelas, en los letreros comerciales de nuestros barrios, en las series que ven nuestros hijos». Según Vila, esta situación de «expolio» y «colonización» aboca al país a una elección binaria: «o independencia o decadencia». «Un país que se rebela y lucha y sabe que solo hay una salida posible a esta situación: la construcción de una República Catalana», ha sentenciado.