A las puertas de una nueva Diada descentralizada, la Assemblea Nacional Catalana busca marcar un punto de inflexión para «superar el duelo del 2017» y reactivar la movilización en la calle. El presidente de la ANC, Josep Vila (la Cellera de Ter, 1959), aborda en esta entrevista con El Món la necesidad de articular un «independentismo en red» y advierte que «dentro del marco autonómico del 78 la vida personal es deplorable y Cataluña como nación irá desapareciendo». Asimismo, se muestra muy crítico con la gestión del Gobierno de Salvador Illa —asegurando que «la calle hierve de malestares»— y con las recientes actuaciones de los Mossos d’Esquadra contra la simbología independentista: «La catalanofobia ante una estelada también la observamos con algunas reacciones por parte de los Mossos». Finalmente, Vila desglosa el papel que debe jugar la entidad ante las nuevas mayorías y opciones políticas, subrayando que «el protagonista del 11 de Septiembre debe ser la gente», evitando así pronunciarse directamente sobre Aliança Catalana.

Este año plantean una nueva Diada descentralizada con dos columnas en Barcelona —la del «presente decadente» y la del «futuro»—. ¿El independentismo debe dejar de lamentarse por el pasado más reciente?

La columna del presente no es solo la columna de un presente decadente; sobre todo es la columna de un país que está en lucha, que se rebela contra esta decadencia y dice «no nos quedaremos de brazos cruzados». Es evidente que el independentismo debe tener siempre la pulsión de lo que está sucediendo en el país, y el país está expresando muchos malestares. Y todos estos malestares tienen un hilo conductor absolutamente vinculado a la dependencia española, a la colonización y al expolio español. Por lo tanto, es lógico que en este contexto desde el independentismo invitemos a todos a volver a poner en el centro del debate político y de la propuesta política la vía independentista.

¿Esta es la columna del futuro?

Sí, la columna de futuro es la columna de este país que queremos construir. Evidentemente, de un país que no esté sometido al expolio y a la colonización. Y el tránsito de este presente de malestares y decadente hacia este futuro libre que queremos es, justamente, la independencia. Esta es la simbología con la que hemos convocado las manifestaciones de este año.

Josep Vila, presidente de la ANC. Barcelona 08.09.2026 | Mireia Comas

Por lo tanto, mirar al futuro es iniciar una nueva etapa y dejar de lamentarse por todo lo que ha pasado en estos últimos años?

Efectivamente. O sea, estamos absolutamente decididos a decir que hay que marcar un punto de inflexión, hay que dejar atrás toda esta etapa de reproches, de recelos, fruto de la gran frustración del 2017 por no conseguir la independencia, y hay que volver a sumar energías para ganar el país que queremos y que nos merecemos.

Más allá de los simbolismos de estas dos columnas, ¿qué impacto político real espera que tenga esta convocatoria?

Lo que esperamos es que el día 12 de septiembre seamos más fuertes que el 11 de septiembre. En el sentido de decir que si el 11 de septiembre la gente, el país, ha salido con una jornada de lucha y ha reivindicado que quiere superar este estado problemático, este estado lamentable que representa ir retrocediendo en nuestros niveles de bienestar, retrocediendo nacionalmente, ir retrocediendo lingüísticamente… Si nos expresamos con fuerza en las calles, es evidente que el día 12 el independentismo es más fuerte, está más lanzado que antes. Por lo tanto, esperamos un momento de volver a catalizar nuevas fuerzas para encarar una nueva etapa en la lucha independentista. Una nueva etapa dejando atrás todos estos años tan improductivos en cuanto a la liberación nacional.

Pero también puede pasar, como ha pasado en los últimos años, que la gente sale la Diada y se repliega y no vuelve a salir hasta un año después.

Nuestro objetivo es empoderar a la sociedad civil para que tome la iniciativa. Por lo tanto, esto es un trabajo que va mucho más allá del 11 de septiembre. Debemos vertebrar el país en núcleos organizados, activos, decididos y en empoderar toda la sociedad civil para que lidere un nuevo embate a favor de la independencia.

«Cal deixar enrere tota aquesta etapa de retrets, de recels, fruit de la gran frustració del 2017 per no aconseguir la independència»

Entiendo que habla de reactivar las asambleas territoriales.

Sí, hablamos de reactivar las asambleas territoriales de la entidad, pero no solo eso. Esto lo vemos con una perspectiva de complicidades y con una perspectiva de sociedad civil. El país tiene una riqueza en las entidades de la sociedad civil muy potente. Cuando hay una complicidad fuerte desde la sociedad civil en reivindicar la plena soberanía del país, esto hace mover muchas cosas. Por lo tanto, esto es una fuerza muy decisiva. Esto es exactamente lo que necesitamos construir: empoderar la sociedad civil, no solo la ANC, sino también muchas otras entidades pequeñas, medianas, grandes, que están presentes en todo el territorio, para las cuales el tema nacional no es un tema ajeno; por el contrario, muchas de ellas tienen un compromiso con el país muy alto. Y, por lo tanto, aquí hay toda una serie de energías, de fuerzas, de propuestas que deben confluir y encontrar una canalización potente.

¿Tejer un independentismo en red?

Exactamente, un independentismo en red. Activar más fuerte que nunca la lucha independentista desde la sociedad civil y liderarla desde la sociedad civil. En estos momentos entendemos que nuestra misión es esta y apuntamos hacia aquí.

¿La Assemblea ha detenido la pérdida de asociados?

La Assemblea ha frenado la pérdida de asociados, pero nuestro objetivo no se detiene aquí. Nosotros queremos volver a ganar músculo. Queremos ser capaces, a través de esta herramienta que es la ANC, de tener un país bien vertebrado y bien activo. Por lo tanto, aquí estamos poniendo todos nuestros esfuerzos y toda nuestra predisposición. Este es un objetivo estratégico básico.

Josep Vila, presidente de la ANC. Barcelona 08.09.2026 | Mireia Comas

En los últimos años, la Assemblea ha centrado su mensaje en debates como la vivienda, lengua, sanidad, infraestructuras. Centrarse en los problemas sociales es la mejor estrategia para relanzar la entidad y recuperar esta mayoría a favor de la independencia?

La Assemblea nunca ha conceptualizado el independentismo en un marco etéreo. Hablar de independencia es hablar de capacidad de poder gestionar los problemas del día a día —que ahora no tenemos esta capacidad— y hablar de independencia es hablar de la capacidad de poder decidir sobre los recursos que generamos. Tomar decisiones de aquellas problemáticas sociales que hay y poder destinarles recursos nos habla clarísimamente de las condiciones de la vida cotidiana. Nos habla de cómo tenemos o cómo podemos tener nuestros servicios de salud, la educación, las infraestructuras, la movilidad, la comunicación. Por lo tanto, nosotros entendemos que la lucha por la independencia es la lucha por poder dar respuesta a toda una serie de cuestiones que sufrimos y que no tenemos ni siquiera la competencia de ponerlas de verdad sobre la mesa, porque, en todo caso, son decisiones que las toman desde Madrid.

Hablar de la capacidad de gestionar los problemas del día a día… ¿El Gobierno de Salvador Illa es capaz de gestionarlos?

Vemos como nunca como aquella promesa electoral que hacían desde el socialismo de decir «arrinconamos todas las veleidades independentistas, ahora con un gobierno socialista en la Generalitat nos ocuparemos de aquello que afecta las condiciones de vida de los ciudadanos de Cataluña», vemos como todo este relato cae absolutamente a pedazos. O sea, la calle hierve de malestares. ¿Cómo tenemos la sanidad? Con unas listas de espera absolutamente impresentables. ¿Cómo tenemos el personal médico y el personal de enfermería? ¿En qué condiciones están? ¿Cómo tenemos la educación? ¿Cómo tenemos la movilidad? ¿Cómo tenemos los trenes? Realmente, el retroceso de la promesa de la buena gestión ha sido impresionante. Y nosotros pensamos que el retroceso ha sido impresionante básicamente por dos razones.

¿Por cuáles?

Una, el Gobierno Illa se está distinguiendo por una mala gestión impresionante e, incluso, por ser incapaz de reaccionar ante esta mala gestión. ¿Cómo puede ser que continúe estando la consejera de Educación al frente del departamento después de haber hecho el ridículo más grande que se puede hacer en Europa? Y estamos aquí. Pero no solo por la mala gestión. Y dos, una causa estructural, que es el fracaso, en cuanto a Cataluña, del modelo autonómico del 78. De alguna manera, este es un país que ha quedado absolutamente expoliado, que ha quedado empobrecido, que en estos momentos ni siquiera podemos hacer frente a unas necesidades básicas en temas tan esenciales como sanidad o enseñanza, y esto después de cincuenta años —o de casi cincuenta años— de sufrir este modelo. La gran pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cuántos millones y millones de euros durante estos casi cincuenta años han salido del país? Por lo tanto, el Gobierno Illa se encuentra exactamente en medio de estos dos factores: un gobierno que se distingue por una mala gestión acentuadísima y, además, que sufre —como cualquier catalán y como cualquier gobierno que haya mientras estemos en este marco autonómico— las consecuencias de un expolio, de un maltrato y de una colonización impresionante. Por eso nosotros decimos a la gente claramente: o independencia o iremos entrando a consolidar esta Cataluña empobrecida, esta Cataluña con un nivel de servicios a las personas mucho más bajo de lo que la riqueza del país genera.

«Independència o anirem entrant a consolidar aquesta Catalunya empobrida, aquesta Catalunya amb un nivell de serveis a les persones molt més baix del que la riquesa del país genera»

¿Y esta indignación de la que hablaba de diferentes sectores sociales con el Gobierno de Salvador Illa, cree que es una ventana de oportunidad para reactivar el independentismo?

Pensamos claramente que sí. Este deterioro nos interroga a cada uno de nosotros: ¿qué hacemos? Lo sufrimos, lo vamos observando y nos lamentamos, o bien nos alzamos, nos organizamos y buscamos una salida. Y la salida clarísima es poder gestionar las situaciones que requieren gestión y, además, poder disponer de los recursos propios. Por lo tanto, la salida es la vía independentista; es acabar con este marco impuesto desde unos intereses coloniales españoles, que es el marco autonómico del 78. Es necesario desestabilizar totalmente este marco, porque la perspectiva de todos estos años nos pone de manifiesto que, dentro de este marco, nuestro nivel de vida como personas es deplorable y cada vez lo será más, y la continuidad de Cataluña como nación, su lengua y sus elementos de identidad irán desapareciendo de manera progresiva.

¿Se puede desestabilizar un Estado en el que partidos independentistas participan?

Nosotros pensamos que de ninguna manera debemos estabilizar gobiernos en Madrid que nos continúan expoliando, que continúan incumpliendo un año, otro y siempre las promesas de inversiones que les acaban ofreciendo para hacer de cebo y que a cambio los representantes catalanes invistan presidentes o aprueben presupuestos. Nosotros hacemos un llamado a desestabilizar. Nos parece un suicidio estabilizar situaciones y marcos políticos que nos deterioran tanto el nivel de vida personal como la misma existencia de Cataluña como nación.

Recientemente, de hecho, también ha habido episodios que han mostrado que el independentismo está vivo. Uno es la respuesta del Camp Nou llenando de esteladas, fue muy visible. La pregunta es: ¿son reacciones espontáneas aisladas o demuestran que el independentismo popular mantiene la pulsión?

Hay muchos indicadores que, de manera constante, pero cada vez va más en aumento, nos hablan de que el independentismo vuelve a recuperar la pulsión. Venimos de un momento muy bajo, pero los indicadores están en aumento. La gente, el país, va plantando cara, a veces de manera aislada o puntual. Pero todo esto aquí son indicadores que hay que saber leer muy bien, porque acaban manifestando que hay un malestar y hay una capacidad de rebelarse y de responder ante este marco, que hay que canalizarla. Aquí la sociedad civil, por ejemplo, la ANC como herramienta, pensamos que es un campo en el que tenemos que ser capaces de ayudar a vehicular toda esta fuerza, que pensamos que poco a poco irá sumando e irá ganando empuje hasta volver a levantar un nuevo embate.

Josep Vila, presidente de la ANC. Barcelona 08.09.2026 | Mireia Comas

¿Cree que la catalanofobia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado ha ido a más?

Es clarísimo. Debemos preguntarnos: ¿por qué la catalanofobia ha ido a más? Ha ido a más porque, como desde el mismo Estado nos ha ido vendiendo un relato que todo esto de las veleidades independentistas del 2017 ya era agua pasada, y resulta que no, resulta que en Cataluña se va expresando cada día más el deseo de la independencia, hay una reacción por parte del Estado clarísima. Pero esta reacción desde el punto de vista represivo es una reacción planificada y sostenida. Alguien podría pensar que esto aquí son episodios aislados sin que nadie los planifique, que sucede en Elx o en algún otro campo de fútbol, pero vamos a casa nuestra. Resulta que la catalanofobia ante una estelada, a estas alturas también la observamos con algunas reacciones por parte de los Mossos d’Esquadra, por lo tanto, de la policía autonómica. Estoy hablando en concreto, por ejemplo, del Baix Empordà.

De los puentes por la independencia en Santa Cristina d’Aro.

Exactamente. Es decir, en el Baix Empordà se encuentran que dos fines de semana seguidos, cuando ciudadanos levantaron la estelada sobre los puentes —una actividad que se ha hecho durante años, durante muchos y muchos años—, se encuentran que los Mossos d’Esquadra les impiden el paso. Algún mando de nuestra policía autonómica ha dado órdenes de decir que esto es prioritario. Durante años y años la policía autonómica esto no lo había marcado como prioridad. Pero es que, además, nosotros pensamos que esta intervención está fuera de cualquier marco legal, y por lo tanto nos enfrentaremos y plantaremos cara. Pero aquí la pregunta más interesante es: ¿son estas las prioridades policiales del país? Tememos que aquí hay una acción orquestada y planificada precisamente para evitar que el independentismo vuelva a ganar fuerza social. Pero el independentismo está ganando pulsión social.

¿Habéis hablado de esto con el Departamento de Interior?

A ver, no hemos hablado porque esto es muy reciente, pero es evidente que nos defenderemos, que plantaremos cara al Departamento de Interior y que les pediremos explicaciones. Porque si hay —que hay seguro— un mando de los Mossos que ha marcado esto como prioridad, este señor que debe estar bien pagado, debe tener su cargo y ha de decidir qué es prioritario perseguir a gente que lleva esteladas, estaría bien que este señor diera la cara y nos lo explicara.

«La catalanofòbia davant d’una estelada també l’observem amb algunes reaccions per part dels Mossos d’Esquadra»

De hecho, esto coincide con los datos que facilitó el último CEO, que sitúa el apoyo a la independencia en niveles similares a los del Procés después de años de caída continuada. Si las encuestas dicen esto, pero la calle no se llena, ¿dónde se está quedando esta energía?

Nosotros estamos convencidos de que hay una mayoría social favorable a la independencia, pero el gran reto es que esta mayoría social se exprese. Esta mayoría social debe alzar el dedo y debe ponerse en modo de lucha y de plantar cara. Este es nuestro reto. Es absolutamente necesario que este independentista dé un paso adelante, plante cara a toda esta situación y nos hagamos fuertes unos a otros. Los grandes cambios solo suceden cuando la sociedad, la gente, decide convertirse en protagonista de esos cambios, y aquí debemos hacer un llamado a ser los protagonistas. Y el protagonismo lo situamos en el frente cívico y social de la gente.

¿Y cuál cree que es el factor que frena esto?

A ver, no es una sola cosa, pero intentemos explicarlo un poco. La frustración del 2017 genera un duelo, una etapa larga de reproches, de desavenencias, de acusaciones y, por lo tanto, de desánimo y desmovilización. En consecuencia, estamos aquí y necesitamos salir de aquí. Hay que marcar un punto de inflexión, y el punto de inflexión lo marcaremos en el momento en que la gente vea claro que es necesario hacer un clamor muy fuerte, dar el duelo por concluido y enfrentar un nuevo proceso. Y esto entendemos que debe nacer de la misma gente, del frente social.

Entiendo que para empujar a los partidos políticos a retornar a esta vía, pero hasta ahora la vía por la que han apostado es el camino de la negociación. ¿Cree que durante esta legislatura en el Estado, a Junts y a Esquerra les han robado la cartera?

Todas aquellas promesas que el gobierno español ha hecho a los representantes políticos catalanes finalmente han sido un engaño. Lo ha sido esta legislatura y lo han sido todas las legislaturas. Porque incluso cuando en alguna legislatura se ha dado, por un lado, alguna pequeña ventaja, por otro lado, se nos ha recortado algo que ya teníamos. Es decir, que en un momento determinado alguien nos prometa X mil millones de euros más, pero que mientras tanto y en paralelo el cumplimiento de las inversiones en Cataluña casi no llegue ni al 30%… Escucha, ¿qué hemos ganado? Absolutamente nada. Hay esa expresión popular que dice: «Me han invitado a un vaso de leche, pero se me han quedado la vaca». Es muy fuerte la imagen, pero me parece que explica de alguna manera qué es este marco autonómico. Desde la ANC no aplaudiremos estos pequeños vasos de leche que alguien nos pueda vender con amplificadores y focos diciendo «mirad lo que os doy», cuando resulta que hace 50 años que vemos exactamente qué pan se da aquí.

Josep Vila, presidente de la ANC. Barcelona 08.09.2026 | Mireia Comas

Hablaba de que el independentismo debe aprovechar alguna ventana de oportunidad para reactivarse. ¿El retorno del presidente del exilio es una oportunidad que debe tener en cuenta la Assemblea?

A ver, nosotros debemos tener en cuenta todas las oportunidades. Deseamos que el presidente en el exilio, evidentemente, pueda volver. Quién debe marcar el estilo y la intención de qué manera vuelve, evidentemente, es el mismo presidente. Por lo tanto, no nos corresponde a la ANC —que somos una entidad transversal de la sociedad civil— determinar cómo debe producirse este retorno. En todo caso, nosotros lo decimos clarísimamente: si este retorno, el día que se produzca, se plantea como un retorno de país, un retorno como presidente en el exilio, es un terreno de juego y un marco. Si lo que se produce es, básicamente, el retorno del presidente de Junts en el exilio, entonces aquí a nosotros no nos tocaría jugar ningún papel.

Puigdemont, la gestión de Salvador Illa… ¿Otra ventana podría ser un gobierno español formado por PP y Vox?

En Madrid ya hay un gobierno absolutamente beligerante con Cataluña en estos momentos. Por lo tanto, para actuar no es necesario que esperemos que venga un gobierno del PP y Vox. ¿Puede ser que un gobierno del PP y Vox sea más beligerante? Puede ser que sea más beligerante. ¿Puede ser que un gobierno del PP y Vox acabe, como reacción en casa nuestra, movilizando más al independentismo? Lo que el independentismo necesita es, precisamente, ganar músculo y reaccionar.

¿Cree que el PSC, con un gobierno del PP y Vox, tendría un papel diferente del que tiene ahora?

Es una evidencia que el PSC es un gobierno que nos niega el derecho a la autodeterminación. Es evidente que el PSC es un gobierno que gobierna el Estado español, también, a través del PSOE. Por lo tanto, es un gobierno que, en estos momentos, nos provoca un expolio escandaloso. ¿Qué significa esto? Significa que pone en cuestión que podamos tener servicios de dependencia para nuestra gente mayor. Que cuando necesitemos una intervención quirúrgica tengamos que esperar no sé cuántos meses. En consecuencia, nosotros, lo que el PSC representa lo tenemos clarísimo: cuestionamos su credibilidad democrática desde el momento en que no solo nos niega un derecho reconocido internacionalmente como es el derecho a la autodeterminación, sino que cuando este país se decide a ejercer este derecho nos responde con violencia, con represión. Por lo tanto, ¿qué esperamos? Nada, no esperamos nada. Mientras los catalanes pongamos las expectativas en partidos que muestran este nivel democrático, no avanzaremos ni un centímetro.

«Si el retorn de Carles Puigdemont es planteja com un retorn de país, un retorn com a president a l’exili, és un terreny de joc. Si el que es produeix és, bàsicament, el retorn del president de Junts a l’exili, llavors aquí a nosaltres no ens tocaria jugar-hi cap mena de paper»

Antes hemos hablado del apoyo a la independencia que indicaba la encuesta del CEO. Por otro lado, también indica que el próximo Parlamento podría quedar mucho más fragmentado y una fuerte subida de un actor que ha entrado en el tablero de juego, que es Aliança Catalana. ¿Se debe contar con Aliança Catalana?

A las puertas del 11 de septiembre, no queremos focalizar nuestro discurso en ningún partido político. Ahora toca hacer un llamado a la gente. El protagonista del 11 de septiembre debe ser la gente. Los posibles marcos de futuro que haya fruto del próximo ciclo electoral, tendremos que ver finalmente cuáles son. La ANC siempre elabora su posicionamiento ante una contienda electoral o de un resultado electoral; en todo caso, lo abordaremos en su momento. Ahora, de ninguna manera queremos hacer un llamado que no sea a la gente. Somos la fuerza de la gente, y esperamos que la gente gane mucha más fuerza.

¿La gente que vota o simpatiza con Aliança es bienvenida en la Diada?

A ver, nosotros no nos dirigimos nunca a la gente en función de qué partido vota. Nosotros nos dirigimos a toda la población. Todo el mundo sabe perfectamente bien cuál es el marco desde el que hacemos la propuesta, que me reitero para que quede clarísimo: la ANC es, continuará siendo y ha sido siempre así, una entidad que apuesta por los derechos humanos para todos, por los derechos de las personas —sean las personas que siempre han vivido aquí o sean las personas recién llegadas—, por los derechos de los pueblos y, por lo tanto, por el derecho a la autodeterminación. Y nos gustaría que el país disfrutara de una democracia mucho más avanzada, tanto socialmente como participativamente, porque la distancia que hay en estos momentos entre los representantes y los representados es enorme. No queremos hacer un llamado al 11 de septiembre en clave partidista. No lo hemos hecho y no lo haremos, precisamente porque no queremos dar protagonismo a ninguna opción política.

Usted hará un discurso después de la manifestación. ¿Será muy diferente del talante mostrado por Lluís Llach durante su presidencia?

A ver, Lluís es el vicepresidente de la entidad, la conexión es absoluta. Déjame que te subraye que en estos momentos la cohesión interna dentro de la ANC es muy alta y que, por lo tanto, todos remamos con este objetivo. Además, este objetivo lo estamos convirtiendo cada vez más en un proyecto. Un proyecto de empoderar la sociedad civil y que la sociedad civil tome la iniciativa de este nuevo embate independentista.

Josep Vila, presidente de la ANC. Barcelona 08.09.2026 | Mireia Comas

Y después de la Diada, ¿tenéis pensadas medidas o acciones de presión concretas planificadas?

En la misma Diada anunciaremos pasos adelante, pero son pasos que apuntan mucho hacia este objetivo de empoderar la sociedad civil, que es el gran trabajo que debemos hacer. La capacidad de respuesta y de movilización popular de la Assemblea, con una intensidad más grande o más pequeña, ha estado siempre y continuará estando.