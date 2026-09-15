El Gobierno ha cerrado filas con los Mossos d’Esquadra tras la Diada, cuando cargaron contra jóvenes independentistas en el Arc de Triomf, donde anualmente Òmnium Cultural celebra la Fiesta por la Libertad. La actuación de la Policía de la Generalitat se saldó con 18 personas detenidas –10 de las cuales eran menores de edad– por la quema de varios contenedores y lanzamiento de objetos contundentes contra la línea policial. La actuación policial recibió críticas por parte de partidos independentistas y de entidades soberanistas como la ANC y Òmnium, pero la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha avalado la actuación de los Mossos en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo de este martes.

«Máxima confianza en las actuaciones de los Mossos, y en su proporcionalidad», afirmó en una respuesta conjunta para valorar también la actuación policial durante la víspera de la Diada con la presencia de Aliança Catalana en el Fossar de les Moreres. Sin concretar si Interior ha abierto una investigación para investigar los hechos, Paneque defendió que todas las actuaciones de la policía catalana van dirigidas a salvaguardar el «principio superior de protección de la seguridad ciudadana en su conjunto». «Como dice la consejera Parlon, siempre en todas las actuaciones se hace una revisión y, si hubiera alguna cuestión a comunicar o de mejora, se implementaría», apuntó, pero insistió en mostrar confianza «total» del ejecutivo de Salvador Illa con los Mossos d’Esquadra. «El apoyo es total», subrayó la consejera.

La ANC convoca una manifestación en la comisaría de Les Corts

Paneque hizo estas declaraciones el mismo día que la ANC convocó una manifestación en la Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Travessera de les Corts por la detención «irregular» con trato «vejatorio» de ocho menores independentistas, algunos miembros de la Asamblea de Jóvenes de Cataluña. «La represión a los jóvenes de nuestro país, muchos de ellos menores, no puede quedar así», expresó la entidad en la convocatoria que difundió a través de sus redes sociales. De hecho, el presidente de la ANC, Josep Vila, afirmó en una entrevista a El Món, previa a la Diada, que «la catalanofobia ante una estelada también la observamos con algunas reacciones por parte de los Mossos d’Esquadra».

Contenedores ardiendo, este viernes en Arc de Triomf durante los disturbios de la Diada / ACN-Oriol Escudé

Más críticas a la actuación de los Mossos

Aparte de las críticas de la ANC, Òmnium Cultural, Junts per Catalunya y la CUP también denunciaron el uso de la fuerza policial y la detención de 18 personas en el marco de la Diada. La entidad presidida por Xavier Antich calificó de «injustificable» la fuerza empleada por los Mossos y alertó de posibles «detenciones arbitrarias», por lo que exigió esclarecer los hechos. Paralelamente, el portavoz de Junts en el Parlamento, Salvador Vergés, anunció una batería de preguntas en la cámara catalana ante el «uso desmesurado de la fuerza y amenazas». Finalmente, la CUP acusó a la policía de actuar bajo «órdenes del PSC» contra una juventud que se manifestó con «firmeza, alegría y, sobre todo, con la demanda explícita de que es necesario aportar soluciones al país».