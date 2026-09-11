Hay manifestaciones. Hay manifestaciones raras. Y hay manifestaciones como la de esta tarde en el paseo de Sant Joan de Barcelona. En el marco de la Diada Nacional de Cataluña, el grupo ultraderechista Núcleo Nacional había convocado una manifestación por la «Hispanidad de Cataluña». Colectivos antifascistas, al mismo tiempo, contraprogramaron. El escenario de los hechos y los movimientos convocantes hicieron que los analistas de los Mossos d’Esquadra se pusieran en alerta, quienes volvieron a desplegar generosamente a la Brigada Móvil, la unidad antidisturbios de la policía de la Generalitat.

La consigna, la misma de ayer en el Fossar de les Moreres: «evitar el choque» entre los colectivos. Y a cualquier precio, que por recursos no sea. Que no sea por dinero, porque tal como están las cosas solo faltaría al Gobierno de Salvador Illa y al departamento de Interior en manos de Núria Parlon una batalla campal por la Diada. En resumen, los Mossos han mantenido la línea que rodeaba a la cincuentena escasa de ultraespañolistas encapsulados en la calle Mallorca entre la calle Roger de Flor y el paseo de Sant Joan.

De hecho, contenían al millar largo de antifascistas que volvieron a hacer una demostración de fuerza en la calle. Manifestantes que llegaron en diversas columnas y que obligaron a la Brimo a replegarse y modificar el dispositivo para evitar un encuentro. Si la línea se superaba, el pronóstico podía ser una batalla campal, un disturbio de dimensiones considerables. De ahí las dos horas de contención que estuvieron a punto de acabar mal por una confusión. Un hombre resultó herido al caerle encima un tronco de madera tratada -de los que sirven para proteger los árboles- y parte de los manifestantes interpretaron que los Mossos lo habían golpeado. La tensión y los lanzamientos hicieron que sacaran la porra y hubo un intercambio de golpes por unos segundos. Finalmente, el ambiente se calmó y la manifestación se dispersó en dirección al Arc de Triomf.

Tensión por una manifestación de la ultraderecha en Barcelona

Horas de preparación

A las cuatro y media, más de una hora antes de la convocatoria de Núcleo Nacional, los Mossos d’Esquadra ya habían dispuesto el operativo. Una multitud de furgonetas con la D y el número impreso hacía notar la presencia de la Brigada Móvil en el gran cruce entre el Paseo de Sant Joan, Mallorca y la Diagonal que preside mossèn Cinto Verdaguer. Solo una pancarta antifascista en la calle Còrsega y unos cuantos manifestantes esperaban la llegada de los ultraespañolistas que llegaban con cuentagotas y los mossos ‘invitaban’ a concentrarse en la calle Mallorca, protegidos por dos filas de agentes y sus furgonetas.

Los antifascistas iban llegando en dos columnas, una con doscientas personas y la otra con 800 según los números de los Mossos. En total, en el momento más álgido de la tarde, la policía contaba un millar largo de manifestantes que parecía que tenían ganas de gresca. Una vez concentrados todos en la calle Còrsega con Sant Joan, los Mossos los hicieron bajar por el lado Besòs hasta llegar a la Diagonal. Una vez allí, la Brimo maniobró y realizó un repliegue articulando un cordón más que sanitario, impenetrable, en la calle Mallorca. A sus espaldas, los cincuenta fascistas gritando consignas típicas de la ultraderecha.

Entonces, los lanzamientos de objetos, botes de humo y petardos fueron continuos. Los Mossos, sin embargo, contenían la línea. Tanto es así que algún turista aprovechó para hacerse fotos con poses y rostros habituales de los posts de Instagram. Dos turistas rusas, en conversación con el Món, detallaban que en su país, la policía no tiene tanta paciencia. No hubo tiempo de explicarles cómo son los diferentes niveles de paciencia policial catalana porque los manifestantes elevaron el tono y la Brimo perdió las ganas de ser un escenario de una story.

El chico tendido en el suelo tras recibir el palo de madera, asistido por una chica y rodeado de policía/QS

Se van y peligrosa confusión

Hacia las seis y cuarto, la cincuentena de ultras abandonó la calle Mallorca en dirección Besòs, escoltados por la policía. El cordón continuaba al otro lado, con lanzamientos, gritos y petardos. Una vez corrió la noticia de que se habían ido, el ambiente se relajó y la manifestación comenzó a desplazarse hacia el Arc de Triomf. Pero un incidente complicó de nuevo la situación. La línea policial se estableció cruzando la Diagonal hasta acercarse a un andamio. Cerca del último agente, bajo el andamio había un chico con vaqueros y un polo rosa.

De repente, le cayó un tronco de madera torneada de los que protegen los árboles urbanos. Cayó desplomado al lado del policía que quedó asombrado al descubrir al chico en el suelo. Como también les pasó a algunos testigos de los hechos que tardaron unos segundos en reaccionar, al ver al hombre tendido en el suelo. La policía no dejó acercarse a los manifestantes que querían asistirlo y llamaron a una ambulancia, pero después de unos segundos dejaron que mientras tanto una chica lo asistiera con otros policías.

El rumor que corrió era que los Mossos le habían dado un golpe de porra cuando no tenían absolutamente nada que ver. Y, de nuevo, se reinició la pelea con los Mossos que tuvieron que sacar la porra y reducir a un manifestante. El caos se apoderó por unos momentos de la acera del lado Besòs. Lanzamientos, petardos, insultos y contención, aunque un mosso recibió en la cabeza otro tronco lanzado por los manifestantes. Hasta que pasados unos diez minutos la manifestación comenzó a desfilar, de nuevo, hacia el Arc de Triomf, bajo una vigilancia visible pero no invasiva de la policía. No se podía tentar la suerte. Los Mossos habían vuelto a evitar un choque de dimensiones imprevisibles.