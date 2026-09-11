Hi ha manifestacions. Hi ha manifestacions rares. I hi ha manifestacions com les d’aquesta tarda al passeig de Sant Joan de Barcelona. En el marc de la Diada Nacional de Catalunya, el grupuscle de la ultradreta Núcleo Nacional, havia convocat una manifestació per la “Hispanitat de Catalunya”. Col·lectius antifeixistes, alhora, van contraprogramar. L’escenari dels fets i els moviments convocants van fer arrufar la mosca al nas als analistes dels Mossos d’Esquadra que han tornat a treure amb generositat la Brigada Mòbil, la unitat antiavalots de la policia de la Generalitat.
La consigna, la mateixa d’ahir al Fossar de les Moreres: “evitar el xoc” entre els col·lectius. I a qualsevol preu, que per recursos, no sigui. Que no sigui per diners, perquè tal com estan les coses només faltaria al Govern de Salvador Illa i al departament d’Interior en mans de Núria Parlon una batalla campal per la Diada. Comptat i debatut, els Mossos han aguantat la línia que envoltava la cinquantena escassa d’ultraespanyolistes encapsulats al carrer Mallorca entre el carrer Roger de Flor i el passeig de Sant Joan.
De fet, contenien el miler llarg d’antifeixistes que han tornat a fer una demostració de força al carrer. Manifestants que han arribat amb diverses columnes i que han obligat a la Brimo a replegar-se i modificar el dispositiu per esquivar una topada. Si la línia se superava, el pronòstic podia ser una batalla campal, una bullanga de dimensions considerables. D’aquí les dues hores de contenció que han estat a punt d’acabar malament, per una confusió. Un home ha resultat ferit en caure-li a sobre un tronc de fusta tractada -de les que serveix per protegir els arbres- i part dels manifestants han interpretat que els Mossos l’havien esbatussat. La tensió i els llançaments han fet treure la porra i hi ha hagut ball de bastons per uns segons. Finalment, l’ambient s’ha asserenat i la manifestació s’ha esllanguit en sentit Arc del Triomf.
Hores de preparació
A quarts de cinc, més d’una hora abans de la convocatòria de Núcleo Nacional, els Mossos d’Esquadra ja havien disposat l’operatiu. Una munió de furgonetes amb la D i el número imprès feia notar la presència de la Brigada Mòbil en la gran cruïlla entre el Passeig de Sant Joan, Mallorca i la Diagonal que presideix mossèn Cinto Verdaguer. Només una pancarta antifeixista al carrer Còrsega i uns quants manifestants esperaven l’arribada dels ultrespanyolistes que arribaven amb comptagotes i els mossos ‘convidaven’ a concentrar-se al carrer Mallorca, protegits per dues files d’agents i les seves furgonetes.
Els antifeixistes anaven arribant en dues columnes, una amb dues-centes persones i l’altra amb 800 segons els números dels Mossos. En total, en el moment més calent de la tarda, la policia comptava un miler llarg de manifestants que semblava que tenien ganes de gresca. Un cop concentrats tots al carrer Còrsega amb Sant Joan els Mossos els han fet baixar per la banda Besòs fins a arribar a la Diagonal. Un cop allà, la Brimo ha maniobrat i ha fet un replegament articulant un cordó més que sanitari, impenetrable, al carrer Mallorca. A la seva esquena, els cinquanta feixistes cridant consignes típiques de la ultradreta.
Aleshores, els llançaments d’objectes, pots de fum i petards han estat un continu. Els Mossos, però, contenien la línia. Tant és així que algun turista ha aprofitat per fer-se fotos amb postures i rostres habituals dels posts d’Instagram. Dues turistes russes, en conversa amb el Món, detallaven que al seu país, la policia no té tanta paciència. No hi ha hagut temps d’explicar-los com són els diferents nivells de paciència policial catalana perquè els manifestants han apujat el to i la Brimo ha perdut les ganes de ser un escenari d’una story.
Marxen i perillosa confusió
Cap a tres quarts de set, la cinquantena d’ultres han abandonat el carrer Mallorca en sentit Besòs, escortats per la policia. El cordó continuava a l’altra banda, amb llançaments, crits i petards. Un cop ha corregut la notícia que havien marxat s’ha relaxat l’ambient i la manifestació ha començat a desplaçar-se cap a Arc de Triomf. Però un incident ha embolicat de nou la troca. La línia policial s’ha establert travessant la Diagonal fins a tocar d’una bastida. A tocar del darrer agent, sota la bastida hi havia un xicot amb texans i un polo rosa.
De cop, li ha caigut un tronc de fusta tornejat dels que protegeixen els arbres urbans. Ha caigut desplomat al cantó del policia que ha quedat astorat en descobrir el xicot a terra. Com també els ha passat a alguns testimonis dels fets que han trigat a reaccionar uns segons, en veure l’home estès a terra. La policia no ha deixat acostar-se als manifestants que volien assistir-lo i han cridat a una ambulància, però als segons han deixat que mentrestant una noia l’assistís amb altres policies.
La brama que ha corregut era que els Mossos li havien ventat un cop de porra quan no hi tenien absolutament res a veure. I, de nou, s’ha reiniciat la batussa amb els Mossos que han hagut de treure la porra i reduir un manifestant. El caos s’ha apoderat per uns moments de la vorera de la banda Besòs. Llançaments, petards, insults i contenció, tot i que un mosso ha rebut al cap, un altre tronc llençat pels manifestants. Fins que passats uns deu minuts la manifestació ha començat a desfilar, de nou, cap a Arc de Triomf, sota una vigilància vistosa però no invasiva de la policia. No es podia temptar la sort. Els Mossos havien tornat a evitar un xoc de dimensions imprevisibles.