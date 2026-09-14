“Iniciem una etapa en què és previsible un increment de la protesta i de la conflictivitat en l’espai públic”. Aquesta és la primera reflexió de l’excap del cos dels Mossos d’Esquadra, el comissari en excedència Eduard Sallent, tot just després de la Diada d’enguany i de les diferents batusses que s’han viscut al carrer entre Mossos d’Esquadra i independentistes o entre antifeixistes amb simpatitzants de l’extrema dreta durant la vigília i la Diada. Així ho apunta a través d’una piulada a través del compte a la xarxa X de Segurament, la consultora en seguretat i intel·ligència que dirigeix.
Sallent, que va fer bona part de la seva carrera a la Comissaria General d’Informació i va ser l’impulsor, a la Prefectura, del pla per ampliar les funcions analítiques i de prospectiva de la policia, així com de l’ús de la intel·ligència artificial, prediu que les mobilitzacions seran “més freqüents, polaritzades, heterogènies i complexes de gestionar”. D’aquí que proposi mesures per gestionar aquestes noves situacions de crisi. Així, planteja que en “aquest escenari cal una doctrina d’ordre públic renovada i recursos suficients”.
En aquest sentit, Sallent recomana “redefinir les capacitats d’intel·ligència i els procediments operatius”. Uns canvis que també han de tenir present “garantir el dret de reunió i manifestació, la seguretat de les persones i els béns i l’ordre públic”. Una garantia que “serà molt més exigent” en aquesta etapa.
Iniciem una etapa en què és previsible un increment de la protesta i de la conflictivitat en l’espai públic. Mobilitzacions més freqüents, polaritzades, heterogènies i complexes de gestionar.— Segurament 🇪🇺 (@EduardSallent) September 12, 2026
En aquest escenari cal una doctrina d’ordre públic renovada i recursos suficients.…
Una idea gens casual
No és casual que la síntesi de la situació que esbossa Sallent sigui no només just després de la Diada, amb diverses manifestacions antifeixistes contra formacions ultradretanes com Núcleo Nacional, o contra partits amb tesis islamòfobes, com Aliança Catalana, així com de joves indepedentistes i antifeixistes que van rebre per part de les unitats antiavalots dels Mossos per defensar la independència del país.
Cal tenir present que el comentari de Sallent, normalment poc procliu a comentar la feina de la policia de la Generalitat, s’emmarca en el canvi de rumb a la prefectura i a la conselleria d’Interior, després de la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la Policia i la jubilació del comissari cap del cos, Miquel Esquius, i el seu relleu, amb Ferran López al capdavant de la direcció i la comissària Silvia Catà com a cap del cos.