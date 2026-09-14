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Aina Clotet revela què és el que més odia de Barcelona i sorprèn
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
14/09/2026 12:53

Aina Clotet converteix en or tot el que toca, si més no professionalment parlant. L’actriu barcelonina ha estrenat enguany la seva primera òpera prima, VIVA, i ho ha fet amb un èxit espectacular. L’ha promocionat a diversos mitjans, també a la televisió pública de la ciutat on ha viscut sempre, i Betevé ha aprofitat la conversa amb ella per interessar-se sobre què pensa realment de Barcelona. Quins són els seus indrets preferits? Què li agrada menys de la capital catalana? Les declaracions que ha deixat anar són tota una declaració d’intencions.

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La directora clama amb orgull que Barcelona és la seva vida “sencera”: “Jo he crescut aquí, per a mi és la meva ciutat des que soc súper petita i hi tinc milions de records“. En aquesta intervenció, Aina Clotet també ha compartit quina és l’escena més dolça que hi ha viscut: “Quan em vaig independitzar, que era molt jove perquè només tenia 20 anys, i vaig anar a viure al Born”.

Aquell no era el barri on havia viscut amb els seus pares i, per tant, aquella etapa va ser la seva primera experiència real al centre de Barcelona: “El vaig descobrir des de la joventut i me’n recordo molt”. Ara no hi va massa, sobretot perquè no li agrada el que hi veu: “Ara està menjat per turistes quan hi vaig…”, ha denunciat.

I, en aquesta línia, ha volgut enviar un missatge a l’Ajuntament perquè intentin arreglar el que creu que és el problema més gran de la ciutat: “L’olor de pipí de Barcelona… és horrorós, em posa molt trista. Que la gent faci això, no ho puc entendre“.

La denúncia d'Aina Clotet sobre Barcelona - Instagram
La denúncia d’Aina Clotet sobre Barcelona | Instagram

El lloc i el restaurant preferit d’Aina Clotet a Barcelona

Malgrat els comentaris negatius, Aina Clotet es mostra totalment enamorada de la seva ciutat natal i reconeix que se li faria molt complicat destacar un únic lloc de la ciutat: “És que hi ha molts llocs, però potser et diria que m’encanta la muntanya de Collserola que n’és el pulmó, igual que Montjuïc“. De fet, confessa que precisament a Montjuïc, “a prop del castell”, va tenir una de les millors cites que recorda: “No en donaré detalls, només diré que va ser una gran cita”. I això que l’Aina confessa que no ha tingut mai males cites, bàsicament perquè n’ha tingut poques. Això sí, la pitjor sap quina va ser… i no va tenir lloc a Barcelona.

Quins són els seus plans preferits quan és a la ciutat? En què consisteix la seva oferta d’oci preferida? Per a ella, el pla perfecte consisteix en anar a un concert o al teatre i, després, quedar amb uns amics i anar a un bon restaurant: “A mi m’agrada molt menjar bé“, reconeix l’actriu. Els seus preferits? Els de menjar asiàtic: “L’altre dia vaig anar a un restaurant xinès boníssim, m’agraden molt els restaurants asiàtics”. Ara bé, el seu restaurant preferit no serveix aquest tipus de menjar… sinó que es tracta d’un dels més aplaudits de tot el món com és El Suculent.

Quina és la part preferida de l'actriu_ - Instagram
Quina és la part preferida de l’actriu? | Instagram

Una entevista que serveix per conèixer una mica més sobre la seva opinió.

Aina Clotet

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