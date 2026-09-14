Aina Clotet convierte en oro todo lo que toca, al menos profesionalmente hablando. La actriz barcelonesa ha estrenado este año su primera ópera prima, VIVA, y lo ha hecho con un éxito espectacular. La ha promocionado en varios medios, también en la televisión pública de la ciudad donde ha vivido siempre, y Betevé ha aprovechado la conversación con ella para interesarse sobre qué piensa realmente de Barcelona. ¿Cuáles son sus lugares favoritos? ¿Qué le gusta menos de la capital catalana? Las declaraciones que ha dejado son toda una declaración de intenciones.

La directora clama con orgullo que Barcelona es su vida «entera»: «Yo he crecido aquí, para mí es mi ciudad desde que soy súper pequeña y tengo millones de recuerdos«. En esta intervención, Aina Clotet también ha compartido cuál es la escena más dulce que ha vivido allí: «Cuando me independicé, que era muy joven porque solo tenía 20 años, y me fui a vivir al Born«.

Aquel no era el barrio donde había vivido con sus padres y, por tanto, aquella etapa fue su primera experiencia real en el centro de Barcelona: «Lo descubrí desde la juventud y lo recuerdo mucho». Ahora no va mucho, sobre todo porque no le gusta lo que ve allí: «Ahora está lleno de turistas cuando voy…», ha denunciado.

Y, en esta línea, ha querido enviar un mensaje al Ayuntamiento para que intenten arreglar lo que cree que es el mayor problema de la ciudad: «El olor a pipí de Barcelona… es horroroso, me pone muy triste. Que la gente haga esto, no lo puedo entender«.

La denuncia de Aina Clotet sobre Barcelona | Instagram

El lugar y el restaurante preferido de Aina Clotet en Barcelona

A pesar de los comentarios negativos, Aina Clotet se muestra totalmente enamorada de su ciudad natal y reconoce que le sería muy complicado destacar un único lugar de la ciudad: “Es que hay muchos lugares, pero quizás te diría que me encanta la montaña de Collserola que es el pulmón, igual que Montjuïc“. De hecho, confiesa que precisamente en Montjuïc, “cerca del castillo”, tuvo una de las mejores citas que recuerda: «No daré detalles, solo diré que fue una gran cita”. Y eso que Aina confiesa que nunca ha tenido malas citas, básicamente porque ha tenido pocas. Eso sí, la peor sabe cuál fue… y no tuvo lugar en Barcelona.

¿Cuáles son sus planes favoritos cuando está en la ciudad? ¿En qué consiste su oferta de ocio favorita? Para ella, el plan perfecto consiste en ir a un concierto o al teatro y, después, quedar con unos amigos y ir a un buen restaurante: «A mí me gusta mucho comer bien“, reconoce la actriz. ¿Sus favoritos? Los de comida asiática: “El otro día fui a un restaurante chino buenísimo, me gustan mucho los restaurantes asiáticos”. Sin embargo, su restaurante preferido no sirve este tipo de comida… sino que se trata de uno de los más aplaudidos de todo el mundo como es El Suculent.

¿Cuál es la parte preferida de la actriz? | Instagram

Una entrevista que sirve para conocer un poco más sobre su opinión.