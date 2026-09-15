El Govern ha tancat files amb els Mossos d’Esquadra després de la Diada, quan va carregar contra joves independentistes a l’Arc de Triomf, on anualment Òmnium Cultural celebra la Festa per la Llibertat. L’actuació de la Policia de la Generalitat es va saldar amb 18 persones detingudes –10 de les quals menors d’edat– per la crema de diversos contenidors i llançament d’objectes contundents contra la línia policial. L’actuació policial va rebre crítiques per part de partits independentistes i d’entitats sobiranistes com l’ANC i Òmnium, però la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha avalat l’actuació dels Mossos en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d’aquest dimarts.
“Màxima confiança amb les actuacions dels Mossos, i amb la seva proporcionalitat”, ha afirmat en una resposta conjunta per valorar també l’actuació policial durant la vigília de la Diada amb la presència d’Aliança Catalana al Fossar de les Moreres. Sense concretar si Interior ha obert una investigació per investigar els fets, Paneque ha defensat que totes les actuacions de la policia catalana van dirigides a salvaguardar el “principi superior de protecció de la seguretat ciutadana en el seu global”. “Com diu la consellera Parlon, sempre a totes les actuacions es fa una revisió i, si hi hagués alguna qüestió a comunicar o de millora, s’implementaria”, ha apuntat, però ha insistit a mostrar confiança “total” de l’executiu de Salvador Illa amb els Mossos d’Esquadra. “El suport és total”, ha subratllat la consellera.
L’ANC convoca una manifestació a la comissaria de les Corts
Paneque ha fet aquestes declaracions el mateix dia que l’ANC ha convocat una manifestació a la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Travessera de les Corts per la detenció “irregular” amb tracte “vexatori” de vuit menors independentistes, alguns membres de l’Assemblea de Joves de Catalunya. “La repressió als joves del nostre país, molts d’ells menors, no pot quedar així”, ha expressat l’entitat en la convocatòria que ha difós a través de les seves xarxes socials. De fet, el president de l’ANC, Josep Vila, va afirmar en una entrevista a El Món, prèvia a la Diada, que “la catalanofòbia davant d’una estelada també l’observem amb algunes reaccions per part dels Mossos d’Esquadra”.
Més crítiques a l’actuació dels Mossos
A banda de les crítiques de l’ANC, Òmnium Cultural, Junts per Catalunya i la CUP també van denunciar l’ús de la força policial i la detenció de 18 persones en el marc de la Diada. L’entitat presidida per Xavier Antich va qualificar d'”injustificable” la força emprada pels Mossos i va alertar de possibles “detencions arbitràries”, per la qual cosa va exigir esclarir els fets. Paral·lelament, el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, va anunciar una bateria de preguntes a la cambra catalana davant l'”ús desmesurat de la força i amenaces”. Finalment, la CUP va acusar la policia d’actuar sota “ordres del PSC” contra un jovent que es va manifestar amb “fermesa, alegria i, sobretot, amb la demanda explícita que cal aportar solucions al país”.