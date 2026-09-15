El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llanera, instructor de la causa del Procés, ha desestimat la petició del president a l’exili Carles Puigdemont, així com de l’exconseller Toni Comín, d’aplicació de la llei d’amnistia. La defensa dels membres de l’exili van presentar un escrit sol·licitant que els fos aplicada la llei de l’oblit penal per a l’independentisme arran de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), del 16 de juliol passat. Així mateix, el jutge també nega la possibilitat d’aixecar les ordres de detenció que encara es mantenen vigents. El magistrat argumenta que la resolució del TJUE no afecta els delictes de malversació i resta a l’espera del que dictamini el Tribunal Constitucional.
En la seva interlocutòria, de 25 pàgines i a la que ha tingut accés El Món, Llarena argüeix que un cop va entrar en vigor la llei d’Amnistia, l’1 de juliol de 2024 va dictar una interlocutòria tot denegant la seva aplicació pel delicte de malversació. Una decisió basada en què apreciava que la conducta investigada dels processats tenia un “propòsit d’obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial”; i, per altra banda, que els fets afectaven als interessos financers de la Unió Europea, en sintonia amb la convicció que té el Tribunal de Comptes. L’instructor entèn que la sentència només clarifica sobre l’afectació dels fons europeus. Comptat i debatut, Llarena considera que la sentència del TJUE no desvirtua la convicció del Suprem que existeix malversació per l’obtenció d’un benefici personal.
A l’espera del TC
Llarena subratlla que, de moment, el Tribunal Constitucional no ha debatut sobre la malversació. En aquesta línia, ressalta que que les sentències dictades fins ara pel TC sobre la constitucionalitat de la Llei d’Amnistia “no han resolt l’aplicació individual que discuteix el Suprem sobre la malversació”. Per tant, sosté que les resolucions “no han deixat sense efecte la interpretació del benefici personal” tot i que admet que “tampoc encara no constitueixin una validació específica d’aquesta interpretació, sense que es pugui anticipar el resultat dels recursos d’empara pendents”. És a dir, que encara està a l’espera del que dictamini el TC.
El jutge també rebutja les peticions d’inhibició a favor del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o dels jutjats de Barcelona, i d’arxiu de la causa per l’existència d’una vulneració del principi non bis in ídem (doble persecució punitiva d’uns mateixos fets) per l’existència d’un procediment comptable davant del Tribunal de Comptes.
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