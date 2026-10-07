Qui ha begut en el canter, sempre en té memòria. Ho demostra un dels vells rockers d’ERC, Joan Puig. Aquest històric militant, amb més hores de vol a la formació republicana que l’avió del Tibidabo, ha decidit obrir l’enèsima batalla amb la direcció. Això sí, advertint que serà un afrontament “simbòlic” a la vista d’un autoreconeixement que no té prou forces i del domini de l’aparell del partit per part d’Oriol Junqueras i Elisenda Alamany.
En aquesta ocasió, Puig ha remès una missiva a militància titulada Carta oberta a la militància: Una protesta necessària i un aval únic. En el document, l’exdiputat al Congrés, anuncia una recollida d’avals per a una candidatura per a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Ara bé, ressalta que ho fa de “forma estrictament simbòlica” per obrir el debat de si Gabriel Rufián com a cap de files pot o no representar ERC.
Puig que ha presentat ja el seu propi aval, al que ha tingut accés El Món, insisteix que la seva intenció “no és obrir una pugna interna que divideixi el teixit humà de les nostres bases, ni tampoc vull cremar inútilment els militants en una cursa d’accés gairebé impossible”. El seu objectiu és “deixar constància de l’error majúscul que comet el partit en tornar a postular Gabriel Rufián com a cap de llista a Madrid”.
“No ens pot representar”
A la carta, Puig, conclou que des de la “responsabilitat política, que Gabriel Rufián ja no ens pot representar”. “La seva renúncia explícita a utilitzar i defensar la llengua catalana al Congrés, el seu abandonament del territori que es va comprometre formalment a visitar i unes actituds ideològiques molt més properes a les esquerres espanyoles que al sobiranisme nítid fan que la seva candidatura sigui totalment inviable per al futur d’ERC”, raona l’exconseller nacional de la formació i un dels impulsors de Foc Nou.
Puig aprofita l’avinentesa per denunciar que els sistemes per presentar-se a unes primàries no sigui totalment telemàtic. En aquest marc, recorda que la via telemàtica va ser aprovada pel Congrés de Martorell que va entronitzar Junqueras a la presidència. “Sense tenir el vistiplau de l’aparell del partit, és materialment impossible recollir 385 avals en només sis dies —comptant un cap de setmana pel mig— mitjançant la via manual o sistemes complexos de certificat digital”, insisteix. “Les traves burocràtiques només serveixen per blindar el candidat oficialista”, afegeix.
En qualsevol cas, Puig utilitza la carta per expressar la seva “protesta formal a través d’aquest aval únic”. “No recolliré signatures de tercers per no desgastar ningú en un sistema dissenyat per al bloqueig, però utilitzo aquest mecanisme legal per dir prou”, argumenta. En aquesta línia reclama que “ERC ha de canviar de rumb, escoltar el territori i posar fi a lideratges que ens desdibuixen com a projecte nacional independentista”. “O tornem a lluitar per la independència o serem simple pastura de les esquerres espanyoles”, alerta. Puig s’acomiada amb una expressió tan republicana com “Fraternalment”.