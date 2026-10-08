La candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya per a les eleccions generals anticipades del 29 de novembre es fixarà el pròxim 17 d’octubre, un cop s’hagi completat el procés de primàries i recollida d’avals de la formació. Mentrestant, el portaveu d’ERC a Madrid, Gabriel Rufián, manté una batalla interna per imposar el seu criteri a la direcció, ja que, segons ha sabut El Món, vol imposar els deu primers candidats de la llista per envoltar-se de gent de la seva confiança. Mentre Rufián continua amb el seu pols particular, el republicà Joan Puig té en marxa una recollida d’avals “simbòlica” per denunciar que l’actual cap de files Madrid no representa el partit que presideix Oriol Junqueras. I el portaveu adjunt al Parlament, Jordi Albert, ha començat la recollida d’avals per formar part de la llista dels republicans. Ho havia avançat El Periódico i ell mateix ho ha explicat després als passadissos parlamentaris. Necessitarà el 3% de la militància del Baix Llobregat, la seva comarca, per ser un dels noms de la llista, com estableix el reglament del partit. Poc després, Rufián ha tornat a llançar un desafiament públic a la direcció de Junqueras en un tuit en què assegura que vol repetir com a cap de llista però “acompanyat d’altres forces d’esquerres i antifeixistes, perquè, sols, això no es derrota”. “Ho intentaré fins al final”, ha advertit.
Una cosa. Yo quiero representar a Esquerra Republicana. Y lo estoy intentando hacer con unas mínimas condiciones para poder enfrentarnos con suficientes garantías y arrestos a lo que viene. Y lo estoy intentando hacer acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas porque esto solos no se gana. Y lo intentaré hasta el final. Y ojalá ERC también lo quiera. Nada más. Y ni voy a entrar en ningún culebrón ni voy a rajar de nadie por mucho que se mienta y por mucho que se filtre.— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 8, 2026
De moment, l’únic nom pròxim a Rufián que ha transcendit és el d’Emma Estrems, que opta a ser cap de llista a la demarcació de Girona, una posició que haurà de disputar-se amb la diputada al Congrés, Teresa Jordà, que també ha anunciat que vol ser la cap de llista d’ERC a Girona. Segons ha pogut saber aquest diari, un altre dels deu noms que Rufián vol incloure en la llista és el de Sergi Tarrés, que aquesta legislatura ha estat un dels seus assessors de confiança. L’objectiu de Rufián amb aquest pols que manté amb la direcció és envoltar-se de perfils afins que comparteixin les tesis que ell defensa, i hi ha fonts que parlen de “xantatge” a la direcció.
Fonts consultades per aquest diari assenyalen que hi ha “embolic” a Barcelona entre Rufián i la direcció del partit perquè el portaveu vol una llista feta a mida i el partit es mostra reticent a acceptar-ho. Així mateix, assenyalen que també hi haurà “ball de bastons” a Girona. En canvi, descarten que aquesta tensió es repliqui a Lleida, on pronostiquen que només hi haurà una candidatura, i a Tarragona, on pot haver-hi dos aspirants. Així mateix, lamenten que Rufián aspiri a tenir un control absolut del grup parlamentari a Madrid, funcionant com si fos un altre partit que no ha de seguir les consignes de la direcció. D’altra banda, apunten que el calendari juga a favor de Rufián perquè la cita electoral es produeix abans de les municipals, que són les més importants per al partit.
Així funciona el procés per elegir els candidats
Malgrat això, la secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, va dir que Rufián era el “millor” candidat d’ERC i la formació republicana ha engegat el procés intern per elegir els candidats. Des d’aquest dimarts, els militants que vulguin presentar-se tenen sis dies per recollir els seus avals, que hauran d’assolir el 5% entre la militància de l’àmbit territorial corresponent, un terç dels membres de l’executiva nacional o bé una quarta part del consell nacional. Una vegada validats els suports, la Comissió de Garanties n’assumeix el control del procés. En el cas que es proclami una única candidatura, aquesta queda designada de manera directa. Si es valida més d’una opció, l’elecció del cap de llista es resol mitjançant un procés de primàries entre la militància.
Pel que fa a la confecció de la resta de la candidatura, els congressos corresponents escullen els aspirants en proporció directa al nombre de militants de cada federació. Així mateix, per aspirar a ocupar la primera posició d’una comarca o regió a la llista, cal aportar el suport d’un 3% d’avals dels afiliats d’aquell àmbit territorial. El reglament preveu també mecanismes de reserva de llocs. La norma obre la porta a reservar un percentatge de posicions i la seva ordinalitat per a persones proposades per la Presidència del partit –sempre amb el vistiplau de l’Executiva Nacional–, així com la inclusió d’aspirants proposats per les assemblees de les comissions sectorials.
Tensió evident entre Rufián i Junqueras
El president de la Generalitat, Oriol Junqueras, és conscient del ganxo electoral que té Rufián i ha donat per fet que repetirà com a candidat, però les darreres setmanes Rufián ha evidenciat de forma pública la tensió amb el líder república. Primer, i abans de la convocatòria electoral, el portaveu d’ERC a Madrid va contradir Junqueras amb la possibilitat que Ada Colau fos candidata d’ERC i va afirmar que la posició del president del seu partit – “vaig anar a la presó per Catalunya, no perquè Ada Colau sigui diputada d’Esquerra”– és “un error”. La segona es va produir amb els decrets d’habitatge. Gabriel Rufián va dir que s’havia de revisar els textos malgrat que Junqueras ja havia dit que votarien a favor: “M’és igual a qui contradic, els llegiré fins a l’última coma”.
Salvador, Vallugera i Bailac no repetiran
Els que ja han anunciat que no repetiran són Jordi Salvador, Pilar Vallugera i Sara Bailac. Salvador, que ha estat cap de llista per Tarragona dels republicans des del 2015, va ser el primer a anunciar que feia un pas al costat meditat amb un agraïment a la militància i a la direcció, però admetent “algunes decepcions personals profundes”. De fet, Salvador va expressar públicament les seves discrepàncies amb Rufián quan va transcendir que el portaveu d’ERC a Madrid havia posat condicions a la direcció del partit per presentar-se com a cap de llista. “ERC no és una plataforma personal ni un espai d’ultimàtum. Si cal, alguns en parlarem en públic, almenys jo, i s’acabarà la ximpleria. La paciència té un límit”, va advertir.
D’altra banda, Vallugera ha manifestat que és “l’hora de fer les maletes” i ha agraït el suport de la militància i els votants. La fins ara diputada republicana ha agraït, concretament, la feina compartida amb els diputats Francesc-Marc Álvaro, Teresa Jordà, Jordi Salvador, i els senadors Sara Bailac i Joan Queralt. Així mateix, ha demanat perdó per “totes les vegades que he callat, havent de parlar, el bé col·lectiu ha passat massa vegades davant de la veritat o la justícia” i en una entrevista al Mésnit del 3Cat va deixar clar com hauria de ser el cap de llista d’ERC al Congrés: “M’agradaria un candidat que estigués morint-se de ganes d’encapçalar la nostra llista”. Així mateix, Bailac, ha fet pública la seva renúncia a optar a la reelecció a la cambra alta coincidint amb l’obertura del procés intern del seu partit per triar les llistes electores. En la seva carta de comiat, la senadora per Lleida argumenta la seva decisió remarcant que “sempre he entès que el meu pas pel Senat havia de ser temporal i ara sento que aquesta etapa intensa, en què ho he donat tot de mi, ha arribat a la seva fi”. Cap d’ells ha rebut l’agraïment públic de Rufián.