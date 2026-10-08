La candidatura de Esquerra Republicana de Catalunya para las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre se fijará el próximo 17 de octubre, una vez se haya completado el proceso de primarias y recogida de avales de la formación. Mientras tanto, el portavoz de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, mantiene una batalla interna para imponer su criterio a la dirección, ya que, según ha sabido El Món, quiere imponer los diez primeros candidatos de la lista para rodearse de gente de su confianza. Mientras Rufián continúa con su pulso particular, el republicano Joan Puig tiene en marcha una recogida de avales «simbólica» para denunciar que el actual líder en Madrid no representa al partido que preside Oriol Junqueras. Y el portavoz adjunto en el Parlamento, Jordi Albert, ha comenzado la recogida de avales para formar parte de la lista de los republicanos. Lo había adelantado El Periódico y él mismo lo ha explicado después en los pasillos parlamentarios. Necesitará el 3% de la militancia del Baix Llobregat, su comarca, para ser uno de los nombres de la lista, como establece el reglamento del partido. Poco después, Rufián ha vuelto a lanzar un desafío público a la dirección de Junqueras en un tuit en el que asegura que quiere repetir como líder de lista pero «acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas, porque, solos, esto no se derrota». «Lo intentaré hasta el final», ha advertido.

Una cosa. Yo quiero representar a Esquerra Republicana. Y lo estoy intentando hacer con unas mínimas condiciones para poder enfrentarnos con suficientes garantías y arrestos a lo que viene. Y lo estoy intentando hacer acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas porque esto solos no se gana. Y lo intentaré hasta el final. Y ojalá ERC también lo quiera. Nada más. Y ni voy a entrar en ningún culebrón ni voy a rajar de nadie por mucho que se mienta y por mucho que se filtre. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 8, 2026

De momento, el único nombre cercano a Rufián que ha trascendido es el de Emma Estrems, que opta a ser líder de la lista en la demarcación de Girona, una posición que tendrá que disputarse con la diputada en el Congreso, Teresa Jordà, que también ha anunciado que quiere ser la líder de la lista de ERC en Girona. Según ha podido saber este diario, otro de los diez nombres que Rufián quiere incluir en la lista es el de Sergi Tarrés, que esta legislatura ha sido uno de sus asesores de confianza. El objetivo de Rufián con este pulso que mantiene con la dirección es rodearse de perfiles afines que compartan las tesis que él defiende, y hay fuentes que hablan de «chantaje» a la dirección.

Fuentes consultadas por este diario señalan que hay «confusión» en Barcelona entre Rufián y la dirección del partido porque el portavoz quiere una lista hecha a su medida y el partido se muestra reacio a aceptarlo. Asimismo, señalan que también habrá «batalla de bastones» en Girona. En cambio, descartan que esta tensión se replique en Lleida, donde pronostican que solo habrá una candidatura, y en Tarragona, donde puede haber dos aspirantes. Asimismo, lamentan que Rufián aspire a tener un control absoluto del grupo parlamentario en Madrid, funcionando como si fuera otro partido que no debe seguir las consignas de la dirección. Por otro lado, apuntan que el calendario juega a favor de Rufián porque la cita electoral se produce antes de las municipales, que son las más importantes para el partido.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados / Eduardo Parra / Europa Press 02/10/2026

Así funciona el proceso para elegir los candidatos

A pesar de eso, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, dijo que Rufián era el «mejor» candidato de ERC y la formación republicana ha iniciado el proceso interno para elegir a los candidatos. Desde este martes, los militantes que quieran presentarse tienen seis días para recoger sus avales, que deberán alcanzar el 5% entre la militancia del ámbito territorial correspondiente, un tercio de los miembros de la ejecutiva nacional o bien una cuarta parte del consejo nacional. Una vez validados los apoyos, la Comisión de Garantías asume el control del proceso. En el caso de que se proclame una única candidatura, ésta queda designada de manera directa. Si se valida más de una opción, la elección del líder de lista se resuelve mediante un proceso de primarias entre la militancia.

En cuanto a la confección del resto de la candidatura, los congresos correspondientes eligen a los aspirantes en proporción directa al número de militantes de cada federación. Asimismo, para aspirar a ocupar la primera posición de una comarca o región en la lista, es necesario aportar el apoyo de un 3% de avales de los afiliados de ese ámbito territorial. El reglamento prevé también mecanismos de reserva de lugares. La norma abre la puerta a reservar un porcentaje de posiciones y su ordinalidad para personas propuestas por la Presidencia del partido –siempre con el visto bueno de la Ejecutiva Nacional–, así como la inclusión de aspirantes propuestos por las asambleas de las comisiones sectoriales.

Tensión evidente entre Rufián y Junqueras

El presidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, es consciente del tirón electoral que tiene Rufián y ha dado por hecho que repetirá como candidato, pero las últimas semanas Rufián ha evidenciado de forma pública la tensión con el líder republicano. Primero, y antes de la convocatoria electoral, el portavoz de ERC en Madrid contradijo a Junqueras con la posibilidad de que Ada Colau fuera candidata de ERC y afirmó que la posición del presidente de su partido – “fui a prisión por Cataluña, no porque Ada Colau sea diputada de Esquerra”– es «un error». La segunda se produjo con los decretos de vivienda. Gabriel Rufián dijo que se debían revisar los textos a pesar de que Junqueras ya había dicho que votarían a favor: «Me da igual a quién contradiga, los leeré hasta la última coma».

Gabriel Rufián y Teresa Jordà, con sus asesores de confianza, miran la pantalla de los resultados del escrutinio /Marc Puig

Salvador, Vallugera y Bailac no repetirán

Los que ya han anunciado que no repetirán son Jordi Salvador, Pilar Vallugera y Sara Bailac. Salvador, que ha sido líder de lista por Tarragona de los republicanos desde 2015, fue el primero en anunciar que daba un paso al lado meditado con un agradecimiento a la militancia y a la dirección, pero admitiendo «algunas decepciones personales profundas». De hecho, Salvador expresó públicamente sus discrepancias con Rufián cuando trascendió que el portavoz de ERC en Madrid había puesto condiciones a la dirección del partido para presentarse como líder de lista. «ERC no es una plataforma personal ni un espacio de ultimátum. Si es necesario, algunos hablaremos en público, al menos yo, y se acabará la tontería. La paciencia tiene un límite», advirtió.

Por otro lado, Vallugera ha manifestado que es «hora de hacer las maletas» y ha agradecido el apoyo de la militancia y los votantes. La hasta ahora diputada republicana ha agradecido, concretamente, el trabajo compartido con los diputados Francesc-Marc Álvaro, Teresa Jordà, Jordi Salvador, y los senadores Sara Bailac y Joan Queralt. Asimismo, ha pedido perdón por «todas las veces que he callado, debiendo hablar, el bien colectivo ha pasado demasiadas veces delante de la verdad o la justicia» y en una entrevista en el Mésnit del 3Cat dejó claro cómo debería ser el líder de lista de ERC en el Congreso: «Me gustaría un candidato que estuviera muriéndose de ganas de encabezar nuestra lista». Asimismo, Bailac, ha hecho pública su renuncia a optar a la reelección en la cámara alta coincidiendo con la apertura del proceso interno de su partido para elegir las listas electorales. En su carta de despedida, la senadora por Lleida argumenta su decisión remarcando que «siempre he entendido que mi paso por el Senado debía ser temporal y ahora siento que esta etapa intensa, en la que lo he dado todo de mí, ha llegado a su fin». Ninguno de ellos ha recibido el agradecimiento público de Rufián.