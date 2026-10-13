El cabeza de lista de Esquerra Republicana en el Congreso para las elecciones generales del 29 de noviembre, Gabriel Rufián, ha instado públicamente a la dirección republicana y a los Comunes a sentarse, hablar y cerrar un acuerdo de cara a los comicios. Después de haber asegurado la incorporación de Podemos a las candidaturas de ERC, el dirigente republicano ahora presiona para extender esta alianza al espacio de los Comunes en Cataluña.

A través de un mensaje en la red social X, Rufián ha defendido que «no tiene ningún sentido reclamar frentes amplios en Madrid y no quererlos en Cataluña» y ha pedido obviar «vetos y odios que no importan a nadie». Además, ha añadido que su apuesta por la unidad de la izquierda será «hasta el final» y ha calificado de «intoxicación y mentira» cualquier otra interpretación de su estrategia. «ERC y Comunes deben hablar, escucharse y entenderse para desbloquear la situación», ha subrayado.

Este comentario se produce veinticuatro horas después de que él manifestara sus intenciones para lograr una colaboración «real» entre las izquierdas soberanistas y españolas. «Esto nunca ha sido de cambiarle el nombre a algo que ya existía y ya está», añadió el cabeza de lista de ERC, que no cesa en su intento de que el movimiento de Ada Colau y el partido de Oriol Junqueras logren un acuerdo de cara a la cita electoral del 29 de noviembre.

Por aclarar. Yo quiero que haya acuerdo. Y eso pasa porque también lo haya en Catalunya. No tiene ningún sentido reclamar Frentes Amplios para Madrid y no quererlos para Catalunya. ERC y Comunes deben hablar, escucharse y entenderse para desbloquear la situación. Mas allá de vetos y odios que no importan a nadie. Y yo estoy en eso. Y lo estaré hasta al final. Lo demás es intoxicación y mentira. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 13, 2026

ERC cierra la puerta a «diluir las siglas»

Sin embargo, la dirección de Calàbria se ha apresurado a enfriar el escenario que plantea Rufián a través del vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, que ha reducido el pacto con Podemos a un acuerdo de «colaboración» puntual y ha cerrado taxativamente la puerta a explorar acuerdos que supongan renunciar a la hegemonía o a «diluir las siglas» del partido. De hecho, ha subrayado que Podemos no se presentará en Cataluña y pedirá el voto para ERC.

«La lista electoral es de ERC, el programa electoral es de ERC y los diputados y diputadas que consigan el acta el 29 de noviembre formarán parte del grupo de ERC», ha remarcado el portavoz republicano para dejar claro que el grupo parlamentario en Madrid no se dividirá ni tendrá una dirección compartida. El republicano cree que es “una muy buena noticia para el país y para Esquerra” que una fuerza estatal plurinacional como la formación morada “entienda que somos quienes mejor pueden defender el país, su gente y detener la extrema derecha”.

Para la dirección del partido, el factor determinante que ha hecho que Podemos renuncie a presentarse con siglas propias en Cataluña e integre perfiles independientes en las listas por Barcelona y Tarragona radica en el hecho de que el partido de Ione Belarra considera que ERC es el principal «muro de contención» en Cataluña ante el avance de la extrema derecha.