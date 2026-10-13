El cap de llista d’Esquerra Republicana al Congrés per a les eleccions generals del 29 de novembre, Gabriel Rufián, ha emplaçat públicament la direcció republicana i els Comuns a seure, parlar i tancar un acord de cara als comicis. Després d’haver amarrat la incorporació de Podem a les candidatures d’ERC, el dirigent republicà prem ara per estendre aquesta aliança a l’espai dels Comuns a Catalunya.
A través d’un missatge a la xarxa social X, Rufián ha defensat que “no té cap sentit reclamar fronts amplis a Madrid i no voler-los a Catalunya” i ha demanat obviar “vetos i odis que no importen a ningú”. A més, ha afegit que la seva aposta per la unitat de l’esquerra serà “fins al final” i ha qualificat d'”intoxicació i mentida” qualsevol altra interpretació de la seva estratègia. “ERC i Comunes han de parlar, escoltar-se i entendre’s per desbloquejar la situació”, ha subratllat.
Aquest comentari es produeix vint-i-quatre hores després que ell manifestés les seves intencions per aconseguir una col·laboració “real” entre les esquerres sobiranistes i espanyoles. “Això no ha anat mai de canviar-li el nom a una cosa que ja existia i ja està”, va afegir el cap de llista d’ERC, que no cessa en el seu intent perquè el moviment d’Ada Colau i el partit d’Oriol Junqueras assoleixin un acord de cara a la cita electoral del 29 de novembre.
Por aclarar. Yo quiero que haya acuerdo. Y eso pasa porque también lo haya en Catalunya. No tiene ningún sentido reclamar Frentes Amplios para Madrid y no quererlos para Catalunya. ERC y Comunes deben hablar, escucharse y entenderse para desbloquear la situación. Mas allá de vetos y odios que no importan a nadie. Y yo estoy en eso. Y lo estaré hasta al final. Lo demás es intoxicación y mentira.— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 13, 2026
ERC tanca la porta a “diluir les sigles”
Tanmateix, la direcció de Calàbria s’ha afanyat a refredar l’escenari que planteja Rufián a travérs del vicesecretari de Comunicació i portaveu d’ERC, Isaac Albert, que ha reduït el pacte amb Podem a un acord de “col·laboració” puntual i ha tancat taxativament la porta a explorar acords que suposin renunciar a l’hegemonia o a “diluir les sigles” del partit. De fet, ha subratllat que Podem no es presentarà a Catalunya i demanarà el vot per a ERC.
“La llista electoral és d’ERC, el programa electoral és d’ERC i els diputats i diputades que aconsegueixin l’acta el 29 de novembre formaran part del grup d’ERC”, ha remarcat el portaveu republicà per deixar clar que el grup parlamentari a Madrid no es dividirà ni tindrà una direcció compartida. El republicà creu que és “una molt bona notícia pel país i per a Esquerra” que una força estatal plurinacional com la formació morada “entengui que som qui millor pot defensar el país, la seva gent i aturar l’extrema dreta”.
Per a la direcció del partit, el factor determinant que ha fet que Podem renunciï a presentar-se amb sigles pròpies a Catalunya i integri perfils independents a les llistes per Barcelona i Tarragona rau en el fet que el partit de Ione Belarra considera que ERC és el principal “mur de contenció” a Catalunya davant l’avanç de l’extrema dreta.