Esquerra Republicana de Catalunya intenta marcar territori i contenir el malestar intern generat per la proposta insistent del seu portaveu a Madrid, Gabriel Rufián, de bastir “fronts amplis” amb els Comuns, un objectiu la qual encara no ha renunciat després del pacte amb Podem, que considera insuficient. La direcció d’Esquerra prova de blindar la marca electoral i fixar un relat d’unitat entorn del seu programa propi, intentant sufocar el debat intern sobre les aliances d’esquerres plantejat pel seu portaveu a Madrid i pressionat ara per les crides externes com la d’Ada Colau. El cercle d’Oriol Junqueras ha descartat de ple obrir un procés de negociació que pugui “diluir les sigles” d’ERC per al 29-N i ha defensat l’acord de col·laboració tancat amb Podem –els morats no es presentaran a Catalunya–, alhora que ha rebutjat sotmetre’l a la consulta de la militància, on hi ha veus que critiquen l’estratègia i les formes de la direcció.
És el cas de l’exconsellera Dolors Bassa, que ha qüestionat l’entesa amb Podem i el paper de Rufián de cara a la campanya electoral del 29 de novembre, ja que farà actes fora de Catalunya. Les crítiques han tingut continuïtat a les xarxes socials per part de perfils com l’exdiputat Jordi Orobitg, un dels impulsors de Foc Nou, que ha carregat durament contra la gestió de la cúpula republicana: “Si a hores d’ara has d’anar aclarint aquestes coses… Potser que ens convoqueu a la militància. Ja no per aprovar-ho, que seria del gènere estúpid per la meva part, com a mínim perquè ens ho expliqueu. On ha quedat l’ERC assembleària? Us penseu que som xais?”. Orobitg ha manifestat, en declaracions a El Món, que l’acord amb Podem és “una coalició encoberta”. “Ho poden disfressar com vulguin, però els acords de coalició consisteixen a pactar com et presentes, on et presentes, de quina manera i quines persones integren la candidatura”, exposa, i afegeix que més enllà del nom que se li pot donar, “implica un canvi estratègic important”. “És una coalició entre el binomi Iglesias-Montero i Rufián”, sentencia.
Fonts del Col·lectiu Primer d’Octubre recorden a aquest diari que la darrera modificació dels estatuts d’ERC permet aquest moviment de la direcció: “Tècnicament, ho poden fer, però èticament estaria bé consultar-ho a la militància”, subratllen. En tot cas, posen en dubte que els objectius de Podem i ERC siguin els mateixos –hi veuen “discrepàncies substancials”– i constaten la divisió interna. Així mateix, consideren que el partit s’està traint i traint els seus principis ideològics i adverteixen que “renunciar a la coherència ideològica s’acaba pagant”. “La coalició és entre ERC i Gabriel Rufián perquè aquest home ha agafat agenda pròpia i pateix la síndrome de Madrid”. Tanmateix, Isaac Albert ha argumentat aquest dimarts que no cal consultar la militància perquè l’acord no s’ha articulat com a “cap coalició”. “Poca cosa a consultar hi ha; les llistes sí, s’hauran de votar a l’executiva nacional i en un Consell Nacional”, ha sentenciat el portaveu per donar per tancat el debat organitzatiu.
Nova desavinença entre Rufián i ERC pels Comuns
Malgrat l’intent de donar per tancada la crisi, aquest dimarts s’ha produït una nova desavinença entre ERC i Rufián, després que fos designat cap de llista i els republicans fessin públic l’acord amb la formació morada. El portaveu d’ERC, Isaac Albert, ha tancat la porta a un acord amb els Comuns per al 29-N perquè “no pot ser que la forma de respondre a l’extrema dreta sigui diluir les sigles d’ERC”. “Esquerra Republicana es presenta a Catalunya i es presenta com a Esquerra Republicana”, ha remarcat. Però, tot seguit, Rufián ha insistit a la xarxa X en defensar un front ampli a Catalunya i ha reclamat obviar “vetos i odis que no importen a ningú”, que poden fer referència a les paraules de Junqueras sobre Colau quan va dir que ell no havia anat a la presó perquè l’exalcaldessa fos candidata d’ERC. “ERC i Comuns han de parlar, escoltar-se i entendre’s per desbloquejar la situació”, ha defensat el cap de llista d’ERC a les eleccions espanyoles.
Jordi Orobitg creu que “Rufián té molt clar el que vol fer i els altres van a remolc perquè no li planten cara”, i manifesta que “té segrestada” la direcció del partit. En aquest sentit, exposa que el cap de llista d’ERC va consolidant els seus passos: ja és candidat, ja té un acord amb Podem i ara vol sumar-hi els Comuns, un pas que, segons opina, no aconseguirà. “Ell voldria ser el candidat de les esquerres a Espanya, però no renunciarà a la garantia dels vots d’ERC a Catalunya que són els que li asseguren quatre anys més al Congrés”, sentencia.
D’altra banda, lamenta que el president i la direcció del partit no li plantin cara i ho atribueix a les aspiracions personals del mateix Oriol Junqueras: “Ell vol ser candidat a la presidència de la Generalitat i ha de comptar amb tots els suports que el fan ser president del partit”. “És inexplicable que el president estigui desaparegut”, sentencia. Des del Col·lectiu del Primer d’Octubre constaten que Rufián i Junqueras no es poden ni veure, però es necessiten. “Junqueras no és un home de donar un cop de puny sobre la taula, plantar-se i encarar els problemes”, afegeixen, i es pregunten si Rufián plegarà en el cas que no aconsegueixi sumar els Comuns a l’acord. “Què farà? Ha de plegar, no? No ho farà”, sentencien.
Colau també pressiona ERC per l’acord
En paral·lel a la polèmica interna a ERC i després del comentari de Rufián, l’exalcaldessa de Barcelona i candidata del Frente Amplio a les eleccions del 29 de novembre, Ada Colau, ha reclamat aquest dimarts a ERC i Podem que s’asseguin a negociar per assolir una candidatura única de les esquerres a l’esquerra del PSOE. A través d’un vídeo publicat a Instagram, Colau ha defensat –en castellà– que encara hi ha marge per a l’entesa: “Jo vull insistir amb aquest vídeo que encara hi ha temps perquè nosaltres ens asseiem i seguim parlant, que allarguem la mà des de Fente Amplio per arribar a acords”. La líder del Frente Amplio ha qualificat aquesta coalició com una fórmula “necessària per aturar el feixisme en les pròximes eleccions”, i ha defensat que tot depèn de la voluntat política dels diferents actors implicats.
ERC rebaixa l’entesa amb Podem a acord de “col·laboració”
Des de la seu republicana, Isaac Albert ha justificat el pacte amb Podem com un “mur de contenció” davant l'”extrema dreta i la dreta extrema” i l’escenari polític que s’acosta, i ha remarcat que ERC “no és un partit equidistant”. Segons la versió de la direcció, la col·laboració no compromet la identitat de la formació, ja que el programa electoral serà únicament el d’ERC i es mantindran intactes les seves sigles. Pel que fa a la visibilitat de la campanya, el portaveu ha confirmat que Gabriel Rufián i la dirigent de Podem, Irene Montero, compartiran escenaris en alguns actes tant a Madrid com a Barcelona. No obstant això, sobre la presència dels membres de Podem a les candidatures al Congrés, Albert ha aclarit que no ocuparan cap dels set primers llocs de la llista per Barcelona. D’aquesta manera, si ERC reedités els set escons obtinguts en les darreres eleccions, la formació estatal no obtindria cap representació parlamentària a través de les sigles republicanes, una condició que tampoc ha format part de les exigències de Podem durant la negociació.