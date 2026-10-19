El Col·lectiu Primer d’Octubre, corrent crític d’Esquerra Republicana, ha manifestat el seu rebuig frontal a l’acord electoral entre el partit d’Oriol Junqueras i Podem per a les eleccions espanyoles. En un comunicat fet públic aquest dilluns, el col·lectiu qualifica la decisió d'”error estratègic” perquè consideren que “aprofundeix en la pèrdua de perfil nacional de la formació”. A més, els octubristes d’ERC reclamen retirar la candidatura de Gabriel Rufián com a cap de llista a Madrid.
El grup intern considera que l’aliança amb la formació morada allunya el partit de la seva funció històrica: “representar i liderar una esquerra inequívocament compromesa amb la independència de Catalunya”. Tot i que la direcció republicana justifica el pacte en la necessitat de frenar l’avenç de la dreta i l’extrema dreta a Espanya, el sector crític argumenta que aquesta lògica arrossega tres “contradiccions fonamentals”. En primer lloc, els crítics sostenen que situar el debat en el marc de la confrontació entre dretes i esquerres espanyoles alimenta directament el vot útil cap al PSC-PSOE.
En segon lloc, alerten que ubicar ERC com una força a l’esquerra dels socialistes implica acceptar el marc polític espanyol i abandonar la centralitat del projecte independentista. A més, adverteixen d’un efecte de rebot en la política catalana: en renunciar al lideratge sobiranista, es deixa l’espai lliure a altres formacions. “No podem acceptar que, amb el pretext de combatre l’extrema dreta espanyola, acabem afavorint indirectament el creixement de l’extrema dreta independentista a Catalunya”, sentencien.
El paper de Gabriel Rufián i la manca de debat intern
El sector crític assenyala directament el portaveu d’ERC a Madrid, ja que, segons subratlla en el comunicat, l‘aliança amb Podemos sembla respondre “més a l’agenda política de Gabriel Rufián que no pas a una estratègia col·lectiva debatuda i aprovada democràticament” pels òrgans del partit. En aquest sentit, recorda que ni els congressos ni la ponència política d’ERC han establert cap mandat que avali pactes electorals en clau estatal.
Amb tot, el col·lectiu considera un “error” mantenir Rufián com a cap de llista per al 29-N, argumentant que el seu discurs està “orientat a la política espanyola” i “genera dubtes sobre la capacitat de representar un electorat que espera d’ERC una defensa prioritària dels interessos nacionals de Catalunya”. Així mateix, recorden que van demanar formalment a la comissió de garanties l’obertura d’un expedient informatiu contra Rufián per presumpta deslleialtat i la retirada cautelar del seu càrrec de portaveu, una petició que encara no ha rebut resposta.
Exigència de rectificació i reflexió de futur
El Col·lectiu Primer d’Octubre remarca que el precedent de 1977 –quan ERC va concórrer en coalició abans de la seva legalització– responia a circumstàncies excepcionals que no es poden al·legar avui en dia per pactar amb forces que no comparteixen el dret d’autodeterminació. Per tot plegat, demanen a la direcció que rectifiqui el “procés de desdibuixament” del projecte nacional i atengui les demandes dels independentistes que avui se senten “políticament orfes”. “La recuperació electoral d’ERC no arribarà per la via de competir amb altres forces de l’esquerra espanyola, sinó recuperant la confiança d’aquells independentistes que avui se senten políticament orfes”, sentencia.