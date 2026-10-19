El Colectivo Primer de Octubre, corriente crítica de Esquerra Republicana, ha manifestado su rechazo frontal al acuerdo electoral entre el partido de Oriol Junqueras y Podemos para las elecciones españolas. En un comunicado hecho público este lunes, el colectivo califica la decisión de «error estratégico» porque consideran que «profundiza en la pérdida de perfil nacional de la formación». Además, los octubristas de ERC reclaman retirar la candidatura de Gabriel Rufián como cabeza de lista en Madrid.

El grupo interno considera que la alianza con la formación morada aleja al partido de su función histórica: «representar y liderar una izquierda inequívocamente comprometida con la independencia de Cataluña». Aunque la dirección republicana justifica el pacto en la necesidad de frenar el avance de la derecha y la extrema derecha en España, el sector crítico argumenta que esta lógica arrastra tres «contradicciones fundamentales». En primer lugar, los críticos sostienen que situar el debate en el marco de la confrontación entre derechas e izquierdas españolas alimenta directamente el voto útil hacia el PSC-PSOE.

En segundo lugar, advierten que ubicar a ERC como una fuerza a la izquierda de los socialistas implica aceptar el marco político español y abandonar la centralidad del proyecto independentista. Además, advierten de un efecto de rebote en la política catalana: al renunciar al liderazgo soberanista, se deja el espacio libre a otras formaciones. «No podemos aceptar que, con el pretexto de combatir a la extrema derecha española, acabemos favoreciendo indirectamente el crecimiento de la extrema derecha independentista en Cataluña», sentencian.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en Valencia / Europa Press

El papel de Gabriel Rufián y la falta de debate interno

El sector crítico señala directamente al portavoz de ERC en Madrid, ya que, según subraya en el comunicado, la alianza con Podemos parece responder «más a la agenda política de Gabriel Rufián que a una estrategia colectiva debatida y aprobada democráticamente» por los órganos del partido. En este sentido, recuerda que ni los congresos ni la ponencia política de ERC han establecido ningún mandato que avale pactos electorales en clave estatal.

Con todo, el colectivo considera un «error» mantener a Rufián como cabeza de lista para el 29-N, argumentando que su discurso está «orientado a la política española» y «genera dudas sobre la capacidad de representar a un electorado que espera de ERC una defensa prioritaria de los intereses nacionales de Cataluña». Asimismo, recuerdan que solicitaron formalmente a la comisión de garantías la apertura de un expediente informativo contra Rufián por presunta deslealtad y la retirada cautelar de su cargo de portavoz, una petición que aún no ha recibido respuesta.

Exigencia de rectificación y reflexión de futuro

El Colectivo Primer de Octubre remarca que el precedente de 1977 –cuando ERC concurrió en coalición antes de su legalización– respondía a circunstancias excepcionales que no se pueden alegar hoy en día para pactar con fuerzas que no comparten el derecho de autodeterminación. Por todo ello, piden a la dirección que rectifique el «proceso de desdibujamiento» del proyecto nacional y atienda las demandas de los independentistas que hoy se sienten «políticamente huérfanos». «La recuperación electoral de ERC no llegará por la vía de competir con otras fuerzas de la izquierda española, sino recuperando la confianza de aquellos independentistas que hoy se sienten políticamente huérfanos», sentencia.