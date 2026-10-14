El PSC ganaría las elecciones al Congreso (18-19 escaños), reduciendo ligeramente los resultados de los últimos comicios, según el segundo barómetro del año del Centro de Estudios de Opinión (CEO), presentado este miércoles. Esquerra Republicana continuaría al alza como en la última encuesta (10-11 escaños) y consolidaría el segundo lugar, mientras que Junts bajaría hasta los 4-5 escaños. Los de Míriam Nogueras retrocederían así hasta el quinto lugar, ya que serían superados tanto por Vox como por el PP.

El partido de Alberto Núñez Feijóo calcaría los resultados actuales (6-7 diputados) y Vox triplicaría su representación, pasando de 2 a 5-6 escaños. Sumar retrocedería perdiendo hasta 5 diputados, mientras que la CUP, que ha decidido no presentarse, se debatiría entre quedarse fuera del hemiciclo y conseguir un asiento en el Congreso. Finalmente, Podemos, que ha acordado sumarse a la lista de ERC, no obtendría representación si se presentara en solitario en Cataluña.

De cumplirse esta encuesta, el PSC volvería a ganar en Cataluña manteniendo los 19 diputados que obtuvo en las últimas generales de 2023, seguido de ERC, que obtendría entre 3 y 4 escaños más, pasando de los 7 que consiguió a 10-11. En el caso de Sumar, que obtuvo 7 diputados en Cataluña, bajaría a los 2-3 escaños; Junts también perdería representación y pasaría de los 7 a los 4-5 diputados; el PP, en cambio, se mantendría entre los 6-7 (obtuvo 6 en 2023). Vox sería una de las fuerzas que más crecería, pasando de los 2 diputados de 2023 a los 5-6 que estima el barómetro del CEO.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión plenaria / Eduardo Parra / Europa Press 02/10/2026

Sánchez, el preferido

El presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, es el líder político preferido por el 39% de los catalanes para ser presidente, seguido del líder de Vox, Santiago Abascal (8%), el ministro de Cultura y líder de los Comuns, Ernest Urtasun (7%), y finalmente el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (7%). Un 29% de los catalanes asegura no preferir a ninguno de los líderes políticos para ser presidente del gobierno español, y un 8% no lo sabe o no contesta.

Por simpatía de partido, Sánchez es el preferido para el 82% de los votantes del PSC, para el 58% de los votantes de ERC, para el 46% de los votantes de los Comuns, para el 42% de los de la CUP, el 40% de los de Junts, el 14% de los de AC, el 4%. Urtasun es el preferido para el votante de Comuns (42%), CUP (18%), ERC (17%), Junts (10%), y más de los votantes de AC (4%) que los del PSC (3%). Abascal es el preferido por el 87% de los votantes de Vox, el 16% de los de AC y el 8% de los del PP, mientras Feijóo lo es para los del PP (68%), Junts (7%) y AC (6%).