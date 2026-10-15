El homenaje institucional y político por el 86º aniversario del fusilamiento de Lluís Companys ha estado plenamente marcado por la precampaña de las elecciones españolas del 29-N. Tanto el Govern como las principales fuerzas políticas catalanas han aprovechado sus ofrendas florales en el Fossar de la Pedrera y en el Castillo de Montjuïc para cargar de mensaje electoral sus discursos, contraponiendo sus respectivos modelos de país y advirtiendo contra el avance del «autoritarismo». Los discursos del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y de los representantes del PSC, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana han tenido un claro tono de precampaña electoral.

Illa y el PSC contraponen modelos ante el fin de las causas del 1-O

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado la figura de Companys haciendo un llamado a «tener presente de dónde se viene para no repetir los errores del pasado», de los cuales el expresidente fue víctima. Tras realizar la ofrenda en su tumba en el Cementerio de Montjuïc, el jefe del ejecutivo ha pedido «mirar al futuro con esperanza» y «afrontarlo con responsabilidad». «Debemos afrontarlo a favor de los valores democráticos y cerrando el paso al autoritarismo; a favor de más derechos y más libertades y no menos, como propugnan algunos», ha añadido. Asimismo, Illa ha celebrado abiertamente que el Tribunal de Cuentas haya amnistiado a la treintena de encausados por los gastos del 1 de octubre y por la acción exterior del Proceso, considerándolo «una noticia positiva» en el marco de la «normalización política, social e institucional de Cataluña».

En una línea marcadamente electoralista, la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha definido el legado de Companys como un símbolo de «grandes consensos» y de freno a los «discursos violentos, autoritarios e involucionistas». Con la mirada puesta directamente en la cita electoral del 29-N, Moret ha reclamado apostar por una «mayoría progresista» ante la «confrontación estéril», situando a la ciudadanía ante la dicotomía de elegir entre «avanzar o retroceder». «Lo que queremos defender, recordando la figura de Companys, es la importancia de apostar por una mayoría progresista capaz de defender derechos y que haga frente a posiciones que apuestan por la confrontación estéril», ha manifestado.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, encabeza la delegación del partido en la ofrenda a la tumba del presidente de la Generalitat fusilado por el franquismo, Lluís Companys, en el Cementerio de Montjuïc / ACN

Junts se proclama «heredero» y marca distancias con las «trincheras ideológicas»

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicado su partido como «heredero» del compromiso de Companys y ha prometido «poner siempre el país por encima de los intereses electorales». Turull se ha mostrado convencido de que el líder de la formación, Carles Puigdemont, podrá homenajear presencialmente al expresidente el próximo mes de octubre con la ley de amnistía «plenamente aplicada». En su intervención, Turull ha cargado contra quienes priorizan las «trincheras ideológicas» o prefieren «salvar España». Además, ha recriminado indirectamente a Aliança Catalana que «se permitan flirtear con aquella gente que fueron los que detuvieron al presidente Companys», en referencia al apoyo inicial de la formación de Sílvia Orriols a retirar una sanción parlamentaria a Vox por llamar «asesino» al expresidente, votación que posteriormente enmendaron. Por todo ello, ha reivindicado la «herencia nada cómoda» de Companys para «persistir y aguantar ante las injusticias».

ERC se sitúa como el «mejor antídoto» y reprocha a Junts olvidar a la gente

Por su parte, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha aprovechado el acto conmemorativo en el Castillo de Montjuïc para presentar su formación como «el mejor antídoto contra los reaccionarios» de cara al 29-N y como «los únicos capaces de garantizar las libertades de la clase media y trabajadora». Alamany ha apelado a recuperar «la ambición colectiva» y ha advertido que el legado republicano no se puede dejar en manos de cualquiera. La dirigente republicana ha lanzado una dura crítica hacia Junts, señalando a aquellos que dicen que «el país va por delante de todo» pero «olvidan a su gente». Alamany ha reprochado que, al pedir una vivienda digna, se les responda que «primero el país» o que los tilden de «traidores y botiflers» al negociar un mejor financiamiento. «Su país es un país sin gente. Es la defensa de Cataluña sin el pueblo catalán, y ese no es nuestro país», ha rematado.

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, en el acto de homenaje del 86º aniversario del asesinato del expresidente de la Generalitat Lluís Companys / ACN

Llamado de los Comuns a detener «fascistas y buitres»

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha insistido este jueves en construir un Frente Amplio «lo más grande posible» para detener «los fascistas del aguilucho» y los «buitres, como Blackstone». Desde la tumba del expresidente de la Generalitat Lluís Companys en el Fossar de la Pedrera del cementerio de Montjuïc, Albiach ha insistido en el llamado a construir un Frente Amplio «lo más grande posible» porque el 29-N «volveremos a tener los monstruos en las puertas». La CUP, que no se presenta a las elecciones, ha hecho un discurso centrado en el antifascismo. La portavoz de la formación anticapitalista, Su Moreno, ha señalado que el aniversario de este año es «especialmente relevante porque la extrema derecha intenta romper, vulnerar la memoria de lo que fue Lluís Companys». En este sentido, ha recordado el cartel «intolerable» que colgó en el Parlament el portavoz de Vox, Joan Garriga, en el que decía ‘Companys asesino’ y por el cual fue sancionado y ha manifestado que acciones como esta evidencian la necesidad de «seguir organizadas».

Josep Rull mantiene un perfil institucional

Finalmente, el presidente del Parlament, Josep Rull, no se ha salido del guion y ha mantenido el perfil institucional del cargo que ostenta. Así, ha reivindicado que Companys dio su vida por los valores que actualmente están «azotados» por una ola en contra de la democracia. «Aquellos ingenuos que lo fusilaron creían que fusilándolo eliminaban la nación catalana», ha dicho, para seguidamente subrayar que esta continúa en pie y este homenaje año tras año lo acredita. Por otro lado, ha hecho referencia a la aplicación de la amnistía y ha asegurado que el Parlament hará una recepción «adecuada y solemne» a los diputados Carles Puigdemont y Lluís Puig. Y ha recordado el discurso «memorable» de Companys desde el Palau de la Generalitat después de ser amnistiado: «Volveremos a luchar, volveremos a sufrir y volveremos a vencer».