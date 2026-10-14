El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de octubre, el primero después del desalojo de Maricarmen, la acampada por la vivienda y la derogación de los decretos del gobierno español, vuelve a colocar al PSOE a la cabeza con una estimación de voto del 34% y lo sitúa con 11,8 puntos de ventaja sobre el PP. Los de Alberto Núñez Feijóo perderían 3,3 puntos respecto al último sondeo y se quedarían con el 22,2% de los votos.

Según el estudio del organismo presidido por José Félix Tezanos, Vox no aprovecharía esta caída y solo aumentaría medio punto hasta el 17,1% de los votos. El Frente Amplio/Sumar, con el 6,1% de los votos, ganaría cuatro décimas, y Podemos, con el 3,1%, perdería seis. Esquerra Republicana sería la sexta fuerza en el Estado con el 3% de los votos, medio punto más que hace un mes. Junts per Catalunya obtendría el 1,1% de los votos, cuatro décimas más que en el último sondeo. EH Bildu recibiría el 1,3% de los votos, el PNV el 0,7%, el BNG el 0,7% y Se Acabó la Fiesta el 1,8%.

El presidente español, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este jueves en la Moncloa | Roger Pi de Cabanyes

El bloque de la derecha se impone a la izquierda

Según los resultados que ofrece el barómetro del CIS –el primero de la convocatoria de elecciones españolas para el 29 de noviembre–, el bloque de la derecha no conseguiría el 50% de los votos y se quedaría con el 39,4% de los votos (22,2% PP, 17,1% Vox y 0,1% UPN), mientras que el PSOE, Frente Amplio/Sumar y Podemos alcanzarían entre los tres el 43,2% de los sufragios.

El CEO da la victoria al PSC

La encuesta del CIS se ha dado a conocer el mismo día que el Centro de Estudios de Opinión (CEO) ha publicado la segunda oleada del 2026. Según el Barómetro, el PSC ganaría las elecciones españolas en Cataluña con una horquilla de entre 18 y 19 escaños, seguido de ERC (10-11), mientras que el PP sería tercera fuerza y obtendría entre 6 y 7 diputados. Después de los populares, Vox obtendría el cuarto lugar con entre 5 y 6 escaños, seguido de Junts (4-5), Sumar (2-3) y la CUP (0-1); Podemos no obtendría ningún diputado según esta encuesta, realizada antes de la convocatoria electoral, de los acuerdos y de que la CUP decidiera no presentarse a los comicios.